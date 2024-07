Το χρονικό που οδήγησε στην παραίτηση Μπάιντεν

Μία σειρά από στρατηγικά λάθη από την ομάδα της εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν και των συνεργατών του στον Λευκό Οίκο είχε προηγηθεί έως ότου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώσει νωρίτερα την Κυριακή (21/7) την απόφασή του να τερματίσει την εκστρατεία επανεκλογής του. Σύμφωνα με το Reuters, τα στρατηγικά αυτά λάθη ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι ο 81χρονος πρόεδρος δεν θα ήταν σε θέση να κερδίσει στις εκλογές του Νοεμβρίου ή να κυβερνήσει τη χώρα για άλλα τέσσερα χρόνια. Ενώ, με την απόφασή του, ο Μπάιντεν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παραιτήθηκε από μια πιθανή επανεκλογή μετά τον Λίντον Β. Τζόνσον το 1968.

Πηγή: AP Photo/Carolyn Kaster

Ειδικότερα, η εμφάνιση του Μπάιντεν στο προεδρικό ντιμπέιτ της 27ης Ιουνίου με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ, ώθησε ακόμη και ορισμένους από τους στενότερους συμμάχους του να αμφισβητήσουν αν θα μπορούσε να αντέξει μια πλήρη προεκλογική εκστρατεία. Ο Μπάιντεν είχε δηλώσει ήδη από τον Απρίλιο στον παρουσιαστή της ραδιοφωνικής εκπομπής Χάουαρντ Στερν ότι θα συζητούσε με τον Τραμπ, παρά τις ανησυχίες ορισμένων Δημοκρατικών συμμάχων του ότι ένα ντιμπέιτ μπορεί να βελτιώσει ελάχιστα τις πιθανότητές του ή ακόμη και να βλάψει την εικόνα του.

