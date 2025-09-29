Ο Εγιάλ Όφερ, ειδικός στην οικονομία της Χαμάς, ξεκαθάρισε πως μπορεί η κυριαρχία της τρομοκρατικής οργάνωσης να είναι σε «κατάρρευση», αλλά είναι εκτός πραγματικότητας να λέγεται πως θα εξαφανιστεί.

Σε δηλώσεις του σε ισραηλινό ραδιόφωνο, τις οποίες αναδημοσιεύει η Jerusalem Post, μίλησε και την πιθανότητα αποδοχής από τη Χαμάς μιας πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. «Αυτό είναι το πιο σημαντικό για τη Χαμάς. Βασίζομαι σε ανοιχτές πληροφορίες από αυτά που εμφανίζονται στα κανάλια της Γάζας», εξήγησε. «Συζητούν μεταξύ τους. Σύμφωνα με τις αναφορές τους, το Ισραήλ βομβαρδίζει δύο κύριες περιοχές: η μία βρίσκεται στα βορειοδυτικά της πόλης, στο προσφυγικό στρατόπεδο Shati, και η άλλη στα νοτιοανατολικά της πόλης, στο στρατόπεδο Sabra».

Τόνισε δε ότι είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι τις τελευταίες 24 ώρες, ρεπορτάζ ανέφεραν ότι δύο φυλές είχαν λάβει προσφορές από το Ισραήλ για να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια, όπως ο Αμπού Σαμπάμπ, ηγέτης των Λαϊκών Δυνάμεων, μιας ένοπλης ομάδας κατά της Χαμάς που δραστηριοποιείται στη Γάζα.

Ο Όφερ εξήγησε ότι η κυριαρχία της Χαμάς «καταρρέει εδώ και σχεδόν έξι μήνες» λόγω της εξόντωσης από το Ισραήλ όλων των εμπλεκομένων με την τρομοκρατική οργάνωση.

Ωστόσο, η Χαμάς έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 10.000 τρομοκράτες, με ορισμένες αναφορές να αναφέρουν 20.000.

«Η Χαμάς σκέφτεται μακροπρόθεσμα»

«Η Χαμάς το έχει δηλώσει ξεκάθαρα», ανέφερε. «Κατανοεί ότι, επίσημα, δεν θα παραμείνει στην εξουσία στη Γάζα. Βραχυπρόθεσμα, η Χαμάς θα συμφωνήσει με τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Θα πουν: «Δεν θα δράσουμε εναντίον των αραβικών δυνάμεων που θα εισέλθουν», αλλά η Χαμάς σκέφτεται πάντα μακροπρόθεσμα».

«Στην πραγματικότητα, σχεδιάζουν να αναλάβουν την εξουσία μέσα σε πέντε έως δέκα χρόνια», κατέληξε. «Όλα τα λόγια για την εξαφάνιση της Χαμάς είναι αποκομμένα από την πραγματικότητα».