Δεν χτυπήσαμε εμείς το νοσοκομείο επιμένει το Ισραήλ - Ο Μπάιντεν στο Τελ Αβίβ

Ο Ισραηλινός στρατός στην σημερινή του ενημέρωση επέμεινε ότι δεν προκύπτουν στοιχεία που να δείχνουν ότι υπάρχει δική του ευθύνη για το πλήγμα στο νοσοκομείο στη Γάζα το οποίο αποδίδει σε αποτυχημένη εκτόξευση που πραγματοποιήθηκε από το έδαφος της Λωρίδας και από τους τρομοκράτες της Χαμάς, προσκομίζοντας και σχετικά βίντεο αλλά επικαλούμενος και και τηλεφωνικές επικοινωνίες.

«Πρώτον, επιβεβαιώσαμε ότι δεν υπήρξαν πυρά των IDF από ξηρά, θάλασσα ή αέρα που έπληξαν το νοσοκομείο.

Δεύτερον, το σύστημα ραντάρ μας εντόπισε ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τρομοκράτες από τη Γάζα την ώρα της έκρηξης. Θα σας δείξω την ανάλυση της τροχιάς από τον καταιγισμό των ρουκετών που επιβεβαιώνει ότι οι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν κοντά στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, υπάρχουν δύο ανεξάρτητα βίντεο που δείχνουν την αποτυχία της εκτόξευσης των ρουκετών και τη συνεχή συνέχιση της πτήσης των ρουκετών προς το έδαφος με τη Λωρίδα της Γάζας να πέφτει στον περίβολο του νοσοκομείου.

Τρίτον, έχουμε πληροφορίες, κάποιες από τις οποίες θα μοιραστούν εδώ, για επικοινωνία μεταξύ τρομοκρατών που μιλούν για εσφαλμένη εκτόξευση ρουκετών. Οι τρομοκράτες αντιλαμβάνονται ότι η ρουκέτα έχει εκπυρσοκροτήσει λάθος και έκαναν συγκεκριμένη αναφορά στο νοσοκομείο al-Ahli al-Arabi.», ανέφερε χαραακτηριστικά σήμερα το πρωί εκπρόσωπός του, Ντανιελ Χάγκαρι.

Υποστήριξε ότι περίπου 450 παλαιστινιακές ρουκέτες δεν έχουν πετύχει τους στόχους τους από τις 7 Οκτωβρίου, όταν εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, και ότι η έκρηξη στο νοσοκομείο προκλήθηκε από μια τέτοια περίπτωση.»

Από χθες βίντεο επιβεβαίωναν τους ισχυρισμούς των σραηλινών δυνάμεων ότι ο πύραυλος που έπληξε το νοσοκομείο Al-Ahli Arabi στη Γάζα και προκάλεσε το θάνατο εκατοντάδων και τον τραυματισμό πολλών προήλθε από τρομοκρατικό θύλακα της περιοχής, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, μια εκπομπή του αραβικού δικτύου Al Jazeera κατέγραψε τη στιγμή που η Ισλαμική Τζιχάντ εκτόξευσε έναν πύραυλο που ξαφνικά εκρήγνυται πάνω από το νοσοκομείο πλήττοντας τις υγειονομικές υποδομές της νοσοκομειακής μονάδας.

An Al Jazeera broadcast documented the moment that the Islamic Jihad launched a rocket which misfired and hit a hospital in Gaza, killing hundreds. pic.twitter.com/ypZTdJobzk — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023

Επίσης, πλάνα από άλλο βίντεο που δημοσιοποίησε το OSINTdefender δείχνουν έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες στη Λωρίδα να έχει εκραγεί για άγνωστο λόγο προκαλώντας βροχή συντριμμιών με αποτέλεσμα την έκρηξη και την επακόλουθη πυρκαγιά στο Νοσοκομείο Al-Ahli Arabi. «Αυτή είναι άμεση απόδειξη ότι η έκρηξη προκλήθηκε όντως από έναν πύραυλο που δεν εκτοξεύτηκε από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή», αναφέρει το OSINTdefender.

Footage has been released from Northern Gaza earlier tonight which appears to possibly show a Rocket launched by Palestinian Groups in the Strip having Exploded for an Unknown Reason causing Debris to Rain Down resulting in the Explosion and subsequent Fire at Al-Ahli Arabi… pic.twitter.com/3qVdzkW3aV — OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2023

Στο διπλωματικό επίπεδο, επ αόριστον αναβολή της τετραμελούς συνόδου κορυφής στην Ιορδανία μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα, ενώ ο πόλεμος μαίνεται για 12η μέρα. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η επίσκεψη του Μπάιντεν θα γίνει κανονικά στο Ισραήλ, ως ήταν προγραμματισμένη. Θα βρίσκεται επίσης σε επαφή επαφή «τις προσεχείς ημέρες» με τους άραβες ηγέτες που επρόκειτο να συναντήσει στο Αμάν - τον Ιορδανό μονάρχη Αμπντάλα Β΄, τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Παρακολουθήστε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις:

10:02 Ισραηλινός στρατός: Ψευδείς και αβάσιμες οι κατηγορίες ότι χτυπήσαμε το νοσοκομείο (vid)

Σχετικά με το πώς μια ρουκέτα που εκτοξεύεται από τη Γάζα μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλη ζημιά είπε:

«Η ύπαρξη προωθητικού υλικού έκανε μεγαλύτερη έκρηξη από την ίδια την κεφαλή. Και αυτό προκάλεσε τις ζημιές, τις εκρήξεις που βλέπουμε από τα φλεγόμενα αυτοκίνητα εδώ.»

09:40 Σολτς: Αποτροπιασμός για τα θύματα στο νοσοκομείο της Γάζας

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τις εικόνες της έκρηξης σε νοσοκομείο της Γάζας που άφησε εκατοντάδες νεκρούς και ζήτησε να διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για το περιστατικό.

«Αθώοι πολίτες τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων», έγραψε ο Σολτς στο X, πρώην Twitter, την Τετάρτη.

09:37 Ματαιώνεται η επίσκεψη του Κυρ. Μητσοτάκη στο Ισραήλ

Δεν θα μεταβεί στο Ισραήλ, όπως προγραμμάτιζε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες «οι συνθήκες ασφαλείας δεν το επιτρέπουν», όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

09:29 IDF - Γάζα: Νέο βίντεο αποδεικνύει ότι το πλήγμα στο νοσοκομείο έγινε από ρουκέτα τρομοκρατών

Νέες αποδείξεις, ότι το χτύπημα στο νοσοκομείο Al-Ahli Arabi Baptist στη Γάζα προήλθε από ρουκέτα τρομοκρατικής οργάνωσης, φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

09:21 MI5: Η σύγκρουση στη Γάζα μπορεί να εμπνεύσει τρομοκρατικές ενέργειες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η σύγκρουση στη Γάζα μπορεί να εμπνεύσει τρομοκρατικές ενέργειες στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας αντικατασκοπείας MI5.



Ο γενικός διευθυντής της MI5 Κεν Μακάλουμ συμμετείχε χθες, Τρίτη, μαζί με τους ομολόγους του των υπηρεσιών πληροφοριών της συμμαχίας Five Eyes (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία) σε συνάντηση την οποία φιλοξένησε το FBI.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Μακάλουμ δήλωσε πως η MI5 παρακολουθεί με «πολύ μεγάλη προσοχή» τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

08:51 Ρωσία: Καλεί το Ισραήλ να δώσει αποδείξεις ότι δεν έπληξε το νοσοκομείο στη Γάζα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε την Τετάρτη ότι το χτύπημα σε νοσοκομείο στη Γάζα που σκότωσε εκατοντάδες Παλαιστίνιους ήταν ένα συγκλονιστικό έγκλημα, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα πρέπει να παράσχει δορυφορικές εικόνες για να αποδείξει ότι δεν εμπλέκεται στην επίθεση.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε στο Radio Sputnik ότι η επίθεση ήταν ένα σοκαριστικό "απάνθρωπο" έγκλημα.

08:50 Επεισόδια σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη μετά τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα



Έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα, αλλά και το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, σημειώθηκαν χθες, Τρίτη, το βράδυ, επεισόδια, μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης. «Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν και στην πρεσβευτική κατοικία. Διάβασαν το Κοράνι και επιτέθηκαν. Αντιδρούν στον βομβαρδισμό του νοσοκομείου» ανέφερε το CNN Turk.

08:42 Ιορδανία: Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το τέλος του πολέμου

Αφού η Ιορδανία ακύρωσε την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι και τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ μετά την έκρηξη σε νοσοκομείο της Γάζας, επανήλθε σήμερα στο θέμα με διάθεση να δείξει ότι δεν έχει τον χαρακτήρα του οριστικού.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Αλ Σαφάντι, ανέφερε σε δήλωσή του την Τετάρτη ότι «η Ιορδανία θα συνεχίσει να εργάζεται με όλους, έτσι ώστε όταν πραγματοποιηθεί αυτή η σύνοδος κορυφής να είναι σε θέση να επιτύχει αυτό που απαιτείται από αυτήν, δηλαδή να σταματήσει τον πόλεμο, να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Γάζας και να θέσει τέρμα σε αυτή την κρίση».

08:28 Ισραηλινός Στρατός: Οι στόχοι που επλήγησαν

Οι ισραηλινές δυνάμεις άμυνας δηλώνουν ότι τις τελευταίες 24 ώρες επιτέθηκαν "μεταξύ άλλων στο επιχειρησιακό αρχηγείο, σε διάφορους χώρους συγκέντρωσης των δυνάμεων της οργάνωσης, σε θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και αντιαρματικών, καθώς και σε τρομοκρατικές υποδομές, κάτω από ορισμένες από τις οποίες υπήρχαν σήραγγες λαθρεμπορίου της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς" στη Λωρίδα της Γάζας.

Zoom in on Hamas’ terrorist infrastructure 🔎 pic.twitter.com/ZKqYYD5hnB — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

08:14 ΗΠΑ: Εγκρίνουμε την αποχώρηση από τον Λίβανο διπλωματών και μελών οικογενειών του προσωπικού τους

Την «εθελοντική, προσωρινή» αποχώρηση από τον Λίβανο μελών του προσωπικού του στην αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό, που δεν κρίνονται απόλυτα απαραίτητα και μελών οικογενειών των διπλωματών του, εξαιτίας της επιδείνωσης της ασφάλειας στη χώρα με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς, ενέκρινε την Τρίτη το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, αναφέρει το Reuters.



Ταυτόχρονα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέβασε από το 3 στο 4 («μην ταξιδεύετε εκεί»), στο υψηλότερο επίπεδο, την αποθάρρυνση των ταξιδιών Αμερικανών πολιτών στον Λίβανο. Η νέα ταξιδιωτική οδηγία εκδόθηκε σε αντικατάσταση προηγούμενης, της 13ης Ιουλίου.

07:43 Γκουτέρες για βομβαρδισμό νοσοκομείου: Αισθάνομαι φρίκη για τους αμάχους που σκοτώθηκαν

«Φρίκη» για τους θανάτους «εκατοντάδων αμάχων» σε πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα ένιωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, όπως δήλωσε. Ο ίδιος «καταδίκασε σθεναρά» την επίθεση, αποφεύγοντας να επιρρίψει ευθύνες γι’ αυτό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο το Γαλλικό Πρακτρείο Ειδήσεων.

«Η καρδιά μου βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων. Τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό προστατεύονται δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ μέσω X (του πρώην Twitter).

07:34 Νέες απειλές από Ιράν: Οι φλόγες των αμερικανοϊσραηλινών βομβών θα καταβροχθίσουν το Ισραήλ

Συνεχίζει το Ιράν τις απειλές για το Ισραήλ με τον πόλεμο να μαίνεται για 12η μέρα. Αυτή τη φορά, ο Ιρανός πρόεδρος, Εμπραχίμ Ραϊσί, έκρινε πως «οι φλόγες των αμερικανοϊσραηλινών βομβών» σύντομα πρόκειται «να καταβροχθίσουν» το Ισραήλ.

«Οι φλόγες των αμερικανοϊσραηλινών βομβών, οι οποίες ερρίφθησαν απόψε πάνω σε παλαιστίνιους αρρώστους και τραυματίες στο νοσοκομείο αλ Μουαμντάνι στη Γάζα, σύντομα θα καταβροχθίσουν τους σιωνιστές», δήλωσε ο κ. Ραϊσί, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA,

Ο Μπάιντεν για την έκρηξη σε νοσοκομείο της Γάζας

«Αγανακτισμένος και βαθιά θλιμμένος» εξαιτίας της «έκρηξης» σε νοσοκομείο της Γάζας και της «φρικτής απώλειας ζωών» που προκάλεσε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε επίσημο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο

Στο κείμενο, που δόθηκε στη δημοσιότητα ενώ βρίσκεται εν πτήσει προς το Ισραήλ, ο κ. Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον Ιορδανό μονάρχη Αμπντάλα Β΄ «αμέσως μόλις άκουσε την είδηση» και ότι ζήτησε από συνεργάτες του αρμόδιους για την εθνική ασφάλεια να «συνεχίσουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το τι ακριβώς έγινε».

Νωρίτερα, ο κ. Μπάιντεν εξέφρασε τα «συλλυπητήριά του» στους συγγενείς των θυμάτων και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», σύμφωνα με εκπρόσωπό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε ωστόσο να εκφραστεί για το ποιος ευθύνεται για το χθεσινό πλήγμα στο νοσοκομείο Αλ Αχλί με απολογισμό τουλάχιστον 200 νεκρούς.

Αναβολή της τετραμερούς συνόδου

Η τετραμερής σύνοδος που θα διεξαγόταν σήμερα στην Ιορδανία με τη συμμετοχή του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, του Ιορδανού μονάρχη Αμπντάλα Β΄, του προέδρου της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς αναβλήθηκε επ’ αόριστον, ανακοίνωσε ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών, μετά τον πολύνεκρο βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η σύνοδος θα διεξαχθεί «όταν ληφθεί η απόφαση να σταματήσει ο πόλεμος και να τερματιστούν οι σφαγές», τόνισε ο επικεφαλής της ιορδανικής διπλωματίας Αϊμάν Σαφάντι.

Έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ την Τετάρτη

Κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως εντός της ημέρας, έπειτα από τον πολύνεκρο βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ αναμένεται να συζητήσουν σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε από τη Βραζιλία στο πλαίσιο της προσπάθειας να υιοθετηθεί κοινή θέση για τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς.

«Η Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν να διεξαχθεί κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το πρωί της 18ης Οκτωβρίου εξαιτίας του πλήγματος σε νοσοκομείο στη Γάζα», ανέφερε μέσω Telegram ο αναπληρωτής πρεσβευτής της Μόσχας στον ΟΗΕ, ο Ντμίτρι Πολιάνσκι.

Η συνεδρίαση αυτή θα διεξαχθεί σήμερα, Τετάρτη, στις 17:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο κ. Πολιάνσκι ανέφερε πως θα εισηγηθεί να προστεθεί στο κείμενο σθεναρή καταδίκη του πλήγματος στο νοσοκομείο.

«Υποβάλαμε τροπολογία που αφορά την καταδίκη των πληγμάτων στη Γάζα, την καταδίκη του πλήγματος στο νοσοκομείο Αλ Αχλί Αλ Αραμπί», ανέφερε ο κ. Πολιάνσκι.

Καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν βρίσκεται εν πτήσει προς το Ισραήλ, διπλωματικές πηγές δήλωναν πως αναμένουν να διεξαχθεί ψηφοφορία επί του σχεδίου απόφασης που καταρτίστηκε από τη Βραζιλία, τη χώρα που ασκεί την προεδρία του κορυφαίου οργάνου του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Εν μέσω εντατικών διπλωματικών επαφών για τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς, το ΣΑ απέρριψε προχθές Δευτέρα το βράδυ σχέδιο απόφασης συνταγμένο από τη Ρωσία που καλούσε να κηρυχθεί άμεσα «κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους» και πλέον αναμένεται να αποφανθεί για το δεύτερο κείμενο.

Το ρωσικό κείμενο καλούσε να υπάρξει «άμεση, διαρκής και πλήρως σεβαστή ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός», καταδίκαζε «τη βία και τις εχθροπραξίες εναντίον αμάχων και όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες», ενώ αξίωνε να υπάρξει «ανεμπόδιστη» διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, που παραμένει υπό πολιορκία, και απελευθέρωση όλων των ομήρων. Χωρίς όμως να περιέχει ρητή καταδίκη των επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ, κάτι απαράδεκτο για τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Γαλλία.

Το βραζιλιάνικο σχέδιο απόφασης αντίθετα αναφέρεται συγκεκριμένα στις «ειδεχθείς τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς».

Νέες κυρώσεις από ΗΠΑ στη Χαμάς εντός της εβδομάδας

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζεται για να ανακοινώσει εντός της τρέχουσας εβδομάδας νέες κυρώσεις σε βάρος ηγετικών στελεχών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς μετά την πολύνεκρη επίθεση μαχητών του στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλέστηκε πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση χωρίς να τις κατονομάσει.

Αν και γενικά οι ηγέτες της Χαμάς δεν διαθέτουν πόρους στις ΗΠΑ, οι κυρώσεις θα αυξήσουν την πίεση σε χώρες που τους φιλοξενούν, όπως το Κατάρ, εξηγείται.

Αρχική δημοσίευση: 18 Οκτωβρίου 2023 7:22 ΠΜ