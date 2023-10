Ισραηλινός στρατός: Ψευδείς και αβάσιμες οι κατηγορίες ότι χτυπήσαμε το νοσοκομείο (vid)

Ο ισραηλινός στρατός την Τετάρτη δεν εντόπισε κανένα στοιχείο για άμεσο χτύπημα σε νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας την προηγούμενη ημέρα, όπου εκατοντάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από έκρηξη.

Στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπήρχαν δομικές ζημιές σε κτίρια γύρω από το νοσοκομείο Al-Ahli al-Arabi και δεν υπήρχαν κρατήρες που να συνάδουν με αεροπορική επιδρομή.

«Πρώτον, επιβεβαιώσαμε ότι δεν υπήρξαν πυρά των IDF από ξηρά, θάλασσα ή αέρα που έπληξαν το νοσοκομείο.

Δεύτερον, το σύστημα ραντάρ μας εντόπισε ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τρομοκράτες από τη Γάζα την ώρα της έκρηξης. Θα σας δείξω την ανάλυση της τροχιάς από τον καταιγισμό των ρουκετών που επιβεβαιώνει ότι οι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν κοντά στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, υπάρχουν δύο ανεξάρτητα βίντεο που δείχνουν την αποτυχία της εκτόξευσης των ρουκετών και τη συνεχή συνέχιση της πτήσης των ρουκετών προς το έδαφος με τη Λωρίδα της Γάζας να πέφτει στον περίβολο του νοσοκομείου.

Τρίτον, έχουμε πληροφορίες, κάποιες από τις οποίες θα μοιραστούν εδώ, για επικοινωνία μεταξύ τρομοκρατών που μιλούν για εσφαλμένη εκτόξευση ρουκετών. Οι τρομοκράτες αντιλαμβάνονται ότι η ρουκέτα έχει εκπυρσοκροτήσει λάθος και έκαναν συγκεκριμένη αναφορά στο νοσοκομείο al-Ahli al-Arabi.

Υποστήριξε ότι περίπου 450 παλαιστινιακές ρουκέτες δεν έχουν πετύχει τους στόχους τους από τις 7 Οκτωβρίου, όταν εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, και ότι η έκρηξη στο νοσοκομείο προκλήθηκε από μια τέτοια περίπτωση.»

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf