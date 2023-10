IDF: Το νοσοκομείο στη Γάζα επλήγη από ρουκέτα τρομοκρατικής οργάνωσης - Νέο βίντεο

Νέες αποδείξεις, ότι το χτύπημα στο νοσοκομείο Al-Ahli Arabi Baptist στη Γάζα προήλθε από ρουκέτα τρομοκρατικής οργάνωσης, φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Στο καινούργιο βίντεο γίνεται σύγκριση ανάμεσα στους κρατήρες που προκαλούν οι πύραυλοι της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας με το συμβάν στο νοσοκομείο, που προκάλεσε το θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων και τον τραυματισμό πολλών, δείχνοντας εικόνες από τους κρατήρες που προκαλούν τα χτυπήματα τους, εν αντιθέσει με αυτό που αποτυπώνεται στο Al-Ahli Arabi Baptist, όπου τέτοιος κρατήρας δεν υφίσταται, όπως σημειώσει οι IDF.

«Μια αποτυχημένη εκτόξευση ρουκετών από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ έπληξε το νοσοκομείο Αλ Αχλί στην πόλη της Γάζας. Πλάνα της IAF από την περιοχή γύρω από το νοσοκομείο πριν και μετά την αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ», αναφέρουν.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Υπενθυμίζεται ότι χθες οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις παρουσίασαν πλάνα που έρχονται να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς τους ότι ο πύραυλος που έπληξε το νοσοκομείο Al-Ahli Arabi στη Γάζα προήλθε από τρομοκρατικό θύλακα της περιοχής.

Συγκεκριμένα, μια εκπομπή του αραβικού δικτύου Al Jazeera κατέγραψε τη στιγμή που η Ισλαμική Τζιχάντ εκτόξευσε έναν πύραυλο που ξαφνικά εκρήγνυται πάνω από το νοσοκομείο πλήττοντας τις υγειονομικές υποδομές της νοσοκομειακής μονάδας.

An Al Jazeera broadcast documented the moment that the Islamic Jihad launched a rocket which misfired and hit a hospital in Gaza, killing hundreds. pic.twitter.com/ypZTdJobzk — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023

Επίσης, πλάνα από άλλο βίντεο που δημοσιοποίησε το OSINTdefender δείχνουν έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες στη Λωρίδα να έχει εκραγεί για άγνωστο λόγο προκαλώντας βροχή συντριμμιών με αποτέλεσμα την έκρηξη και την επακόλουθη πυρκαγιά στο Νοσοκομείο Al-Ahli Arabi.

«Αυτή είναι άμεση απόδειξη ότι η έκρηξη προκλήθηκε όντως από έναν πύραυλο που δεν εκτοξεύτηκε από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή», αναφέρει το OSINTdefender.