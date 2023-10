Σολτς: Αποτροπιασμός για τα θύματα στο νοσοκομείο της Γάζας

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τις εικόνες της έκρηξης σε νοσοκομείο της Γάζας που άφησε εκατοντάδες νεκρούς και ζήτησε να διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για το περιστατικό.

«Αθώοι πολίτες τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων», έγραψε ο Σολτς στο X, πρώην Twitter, την Τετάρτη.

I am horrified by the images of the explosion in a hospital in Gaza. Innocent civilians were injured and killed. Our thoughts are with the families of the victims.



A thorough investigation of the incident is imperative.