Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δημοσίευσε αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι μια υποκλαπείσα κλήση μεταξύ δύο στελεχών της Χαμάς, όπου συζητούν πώς το νοσοκομείο al-Ahli al-Arabi χτυπήθηκε από μια ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από το εσωτερικό της Γάζας.

Hamas terrorists in their own voices:



Listen to the conversation between Hamas operatives as they discuss the failed Islamic Jihad rocket launch on the Al-Ahli Baptist Hospital on October 17, 2023 pic.twitter.com/PUUuqE2Imu