Αμυντική βιομηχανία: O κύκλος εργασιών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ξεπέρασε τα 325 δισ. ευρώ

Σημαντική ενίσχυση στον κύκλο εργασιών τους εμφάνισαν για το 2024 οι εταιρείες άμυνας και αεροδιαστημικής στην Ευρώπη, εν μέσω της τόνωσης της ζήτησης για αμυντικά συστήματα και εξοπλιστικά προγράμματα που «τροφοδοτεί» ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η αρμόδια ευρωπαϊκή ένωση (ASD), οι αεροδιαστημικές και αμυντικές βιομηχανίες της Ευρώπης κατέγραψαν κύκλο εργασιών 325,7 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,1% σε σχέση με το 2023.

Το σύνολο των απασχολούμενων στον κλάδο έφτασε ταν 1,1 εκατ. εργαζομένων, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Ο τομέας της άμυνας ηγήθηκε της αύξησης με κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 13,8% σε 183,4 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω των υψηλότερων δαπανών και των προσπαθειών ενίσχυσης της ασφάλειας που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανέφερε σε δημοσιογράφους η γενική γραμματέας της ASD, Καμίλ Γκραντ.

Η πολιτική αεροναυπηγική αυξήθηκε κατά 6% στα 129,1 δισεκατομμύρια ευρώ, χάρη στην ανάκαμψη της αεροπορικής κίνησης και τη ζήτηση για αεροσκάφη με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Ο κύκλος εργασιών του διαστημικού τομέα αυξήθηκε κατά 3,1% στα 13,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Ο κύκλος εργασιών στον τομέα της άμυνας αυξήθηκε κατά 13,8 % το 2024, φθάνοντας τα 183,4 δισ. ευρώ. Όπως και το προηγούμενο έτος, η αύξηση ήταν εμφανής και στους τρεις τομείς: στρατιωτική αεροναυπηγική, ναυτική και χερσαία, με ρυθμούς αύξησης 13,6 %, 13,6 % και 14,3 % αντίστοιχα.

Η αύξηση – που παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα μετά από δεκαετίες υποεπένδυσης – οφείλεται στην αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών σε όλη την Ευρώπη λόγω των εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, ιδίως του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και των ανησυχιών για πιθανή μελλοντική ρωσική επιθετικότητα, παράλληλα με τις ανανεωμένες δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ και τις εθνικές στρατηγικές αλλαγές» σημειώνεται στη σχετική έκθεση.

Ο πρόεδρος της ASD, Μίκαελ Γιόχανσον, προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια βιομηχανική στρατηγική για την πολιτική αεροναυπηγική και να διατηρήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, προειδοποιώντας ότι η ηγετική θέση της Ευρώπης στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας «δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη».

Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη έφτασαν τα 25,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,4%, σύμφωνα με την ASD, η οποία πρόσθεσε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί έναντι των παγκόσμιων ανταγωνιστών της στον τομέα της καινοτομίας.