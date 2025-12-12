Αμηχανία για τον Πούτιν στο Τουρκμενιστάν: Η ενόχλησή του με το μικρόφωνο που παρέμενε κλειστό (vid)

Ενοχλημένος εμφανίστηκε κατά την έναρξη της ομιλίας του ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος με το μικρόφωνό του σε συνέδριο στο Τουρκμενιστάν, ο οποίος μιλούσε, αλλά κανείς δεν τον άκουγε στην αίθουσα.

Μετά το προηγηθέν χειροκρότημα ο Πούτιν προσπάθησε επανειλημμένα να ξεκινήσει την ομιλία του στο Διεθνές Φόρουμ για την Ειρήνη και την Εμπιστοσύνη στο Ασγκαμπάτ του Τουρκμενιστάν ενώπιον 16 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ανάμεσά τους και δύο ηγέτες κρατών – μελών του ΝΑΤΟ, οι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βίκτορ Όρμπαν.

Αλλά σύντομα αντιλήφθηκε ότι το ακροατήριο αδυνατούσε να καταλάβει τι έλεγε, αφού το μικρόφωνό του παρέμεινε κλειστό για αρκετά δευτερόλεπτα.

Η αρχική απορία στο πρόσωπο του Πούτιν έδωσε τη θέση της σε γκριμάτσες ενόχλησης μέχρι που ένας συνεργάτης πλησίασε τον Ρώσο πρόεδρο και του υπέδειξε τον διακόπτη ενεργοποίησης του μικροφώνου. Ο Πούτιν τον ευχαρίστησε και συνέχισε κανονικά την ομιλία του.

Το «λάθος» του Πούτιν

Το περιστατικό σχολιάστηκε εκτενώς σε μέσα ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα. Το αζερικό μέσο Minval ανέφερε ότι ο Πούτιν «πάτησε λάθος κουμπί», ενώ ουκρανικά σχόλια επέκριναν την παρουσία του Ρώσου προέδρου σε φόρουμ ειρήνης λόγω του συνεχιζόμενου για τέταρτη χρονιά πολέμου στην Ουκρανία.

Το ειδησεογραφικό ChTD συνέκρινε την απορία του Ρώσου προέδρου με παλαιότερες στιγμές, στις οποίες ο Πούτιν είχε δείξει σε ξένους ηγέτες πώς να χρησιμοποιούν ακουστικά μετάφρασης στο Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν εκφώνησε την ομιλία του στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψής του στο Τουρκμενιστάν, όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες με τους ηγέτες του Ιράκ και του Ιράν, αλλά και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο κ. Πούτιν μετέβη στην πρωτεύουσα με την προεδρική λιμουζίνα Aurus, περιηγούμενος στους δρόμους του Ασγκαμπάτ.