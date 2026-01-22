Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν καταλήξει σε ένα οδυνηρό συμπέρασμα: οι Αμερικανοί είναι πλέον το «πρόβλημα», σχολιάζει σε δημοσίευμά του το Politico.

Καθώς οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για μια έκτακτη σύνοδο κορυφής την Πέμπτη, αυτή η εκτίμηση κυριαρχεί σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σύμφωνα με εννέα Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Οι αξιωματούχοι αυτοί προέρχονται από χώρες με διαφορετικούς βαθμούς ιστορικής εγγύτητας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και ξεκαθαρίζουν ότι η αλλαγή νοοτροπίας είναι ιδιαίτερα έντονη σε κράτη που μέχρι πρότινος διατηρούσαν τους στενότερους δεσμούς με την Ουάσινγκτον.

Το αίσθημα ανησυχίας και καχυποψίας παραμένει, και η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί κανονικά, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία για τη Γροιλανδία και ότι τελικά δεν θα επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες.

Οι επιδιώξεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία, τις οποίες παρουσίασε νωρίτερα στο Νταβός, απαιτώντας «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την απόκτηση του νησιού, αποτέλεσαν την «τελευταία σταγόνα» για πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου έτους της δεύτερης θητείας του, προσπαθούσαν να πιστέψουν ότι οι χειρότεροι φόβοι τους για τη χώρα που εγγυάται την ευρωπαϊκή ασφάλεια από το 1945 δεν θα επαληθεύονταν.

Όμως η εποχή της επίδειξης καλής θέλησης «έχει τελειώσει» και «ήρθε η ώρα να αντισταθούμε στον Τραμπ», δήλωσε στο BBC ο Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρώην πρωθυπουργός της Δανίας.

Αρκετοί από τους διπλωμάτες με τους οποίους μίλησε το Politico — όλοι ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του αντικειμένου — δήλωσαν ότι αισθάνονται προσωπικά προδομένοι, καθώς κάποιοι είχαν σπουδάσει ή εργαστεί στις ΗΠΑ ή είχαν υποστηρίξει ενεργά τη στενότερη διατλαντική συνεργασία.

«Το αμερικανικό μας όνειρο πέθανε», είπε ένας διπλωμάτης της ΕΕ από χώρα που συγκαταλεγόταν στους πιο ένθερμους υποστηρικτές των διατλαντικών σχέσεων. «Ο Ντόναλντ Τραμπ το δολοφόνησε».

Η συλλογική αυτή συνειδητοποίηση αναμένεται να αποτυπωθεί στη σύνοδο — όχι μόνο σε ενδεχόμενες αποφάσεις προετοιμασίας αντιποίνων στο εμπόριο, σε περίπτωση που ο Τραμπ αλλάξει ξανά στάση και επανέλθει στις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία.