Ο ανώτατος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος Αχμάντ Βαχιντί διορίστηκε νέος αρχηγός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μετά τον θάνατο του προκατόχου του, Μοχάμαντ Πακπούρ, σε επιδρομές που αποδίδονται σε Ισραήλ και ΗΠΑ το Σάββατο.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ο Βαχιντί είχε διατελέσει επικεφαλής της Δύναμης Κουντς, του εξωεδαφικού βραχίονα των IRGC, και θεωρείται ύποπτος για τη συμμετοχή του σε δύο πολύνεκρες επιθέσεις στην Αργεντινή τη δεκαετία του 1990: τη βομβιστική επίθεση κατά της ισραηλινής πρεσβείας στο Μπουένος Άιρες το 1992, με 29 νεκρούς, και την επίθεση στο εβραϊκό κοινοτικό κέντρο AMIA το 1994, όταν παγιδευμένο φορτηγό εξερράγη, σκοτώνοντας 85 ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 300.

🚨 NEW HARDLINE IRGC COMMANDER APPOINTED



Seems Iran is replacing leaders killed with more hardline ones, which is not good news for any regime change operation



Unconfirmed reports that Ahmad Vahidi will be the new commander of the Revolutionary Guard



This comes after the death… https://t.co/Fa7UBMxrMz pic.twitter.com/r2fKq2lB77 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 1, 2026

Η Αργεντινή και το Ισραήλ υποστηρίζουν εδώ και χρόνια ότι η οργάνωση Χεζμπολάχ πραγματοποίησε την επίθεση στην AMIA κατ’ εντολή της Τεχεράνης.

Το 2024, περισσότερα από 30 χρόνια μετά τα γεγονότα, αργεντινό δικαστήριο επέρριψε επισήμως την ευθύνη στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το «τρομοκρατικό κράτος».

Ο Βαχιντί καταζητείται από την Ιντερπόλ από το 2007 για τον φερόμενο ρόλο του στις επιθέσεις, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει συλληφθεί. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου το 2024, η Αργεντινή ανανέωσε το αίτημά της προς την Ιντερπόλ για τη σύλληψή του.

