Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας νέας δημοσκόπησης, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ αποτελεί «ταπείνωση» για την Ένωση.

Σύμφωνα με το EuroNews, η έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία Cluster17 για το Le Grand Continent και δημοσιεύθηκε την Τρίτη το πρωί, μια μέρα πριν από την ομιλία της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Στρασβούργο.

Διεξήχθη μεταξύ 30 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου σε 5.302 άτομα στα πέντε μεγαλύτερα κράτη μέλη: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίζονται στην έντονη αντίδραση που έχει διαποτίσει τον πολιτικό και δημοσιογραφικό λόγο από την ανακοίνωση της συμφωνίας στα τέλη Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η οποία έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων που κατασκευάζονται στην ΕΕ και προορίζονται για την αγορά των ΗΠΑ υπόκεινται σε δασμό 15%, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ και προορίζονται για την αγορά της ΕΕ εξαιρούνται από δασμούς.

Μια επιλεγμένη ομάδα προϊόντων, όπως αεροσκάφη, κρίσιμες πρώτες ύλες και εξοπλισμός ημιαγωγών, επωφελείται από ένα σύστημα «μηδέν για μηδέν». Οι Βρυξέλλες δεν έχουν ακόμη πείσει την Ουάσιγκτον να συμπεριλάβει στον κατάλογο τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά, έναν στρατηγικό τομέα για τους Ευρωπαίους.

Όταν ρωτήθηκαν για το συναίσθημα που τους προκάλεσε η συμφωνία, το 52% των ερωτηθέντων στην έρευνα επέλεξε το «ταπείνωση», ενώ το 22% επέλεξε την «αδιαφορία» και το 8% την «ανακούφιση».

Μόνο το 1% επέλεξε την «υπερηφάνεια».

Η φον ντερ Λάιεν στο στόχαστρο

Η ευθύνη για το άνισο αποτέλεσμα αποδίδεται κατηγορηματικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει την εμπορική πολιτική της Ένωσης.

Περίπου το 61% θεωρεί την Επιτροπή «κύρια υπεύθυνη», σε αντίθεση με το 28% που κατηγορεί τα κράτη μέλη.

Το 12% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ήταν ουσιαστικά αποκλεισμένο από τις διαπραγματεύσεις, ήταν ο «κύριος υπεύθυνος» παράγοντας.

Η έρευνα αποκαλύπτει μια ισχυρή και γενικευμένη αποδοκιμασία προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία αντάλλαξε αρκετές τηλεφωνικές κλήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ για να καταλήξουν στους όρους της συμφωνίας.