Πόσο πιο γοητευτική μπορεί να γίνει μία Alfa;

Η Alfa Romeo Tonale, που ήρθε σχεδιασμένη από τον Αλέξανδρο Λιώκη να βάλει τη φημισμένη ιταλική εταιρία στα βαθιά νερά της απαιτητικής κατηγορίας των σύγχρονων C-SUV, δέχεται το μαγικό άγγιγμα της ανανέωσης και με φρεσκαρισμένο look, αναβαθμισμένο εσωτερικό και νέα συστήματα ασφαλείας - στοιχεία που τονίζουν την ανταγωνιστικότητά της – επιστρέφει δριμύτερη στο προσκήνιο, συνεχίζοντας να προσφέρεται και σε υβριδικές, αλλά και σε diesel εκδόσεις.

Η ανανέωση της Alfa Romeo Tonale εξελίσσει ουσιαστικά το πρώτο C-SUV της μάρκας κάνοντας τη γοητευτική ιταλίδα ακόμα πιο ανταγωνιστική σε μια από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες της αγοράς. Σχεδιασμένη από τον Έλληνα Αλέξανδρο Λιώκη, η κομψή γραμμή της Tonale φρεσκαρίστηκε με τις αλλαγές να εντοπίζονται κατά βάση στο εμπρός μέρος.

Το νέο Trilobe δίνει έμφαση στον οριζόντιο άξονα τονίζοντας τις σπορ διαθέσεις της Τοnale, ενώ το Scudetto είναι κοίλο και μαζί με το τρισδιάστατο σήμα αντλεί έμπνευση από την κλασική 33 Stradale και την GT 2000. Οι νέες εισαγωγές αέρα και τα ανοίγματα στις άκρες του προφυλακτήρα αναφέρονται στις εμβληματικές Giulia GTA και GTAm. Μια χαρακτηριστική αλλαγή στο look της Alfa Romeo Tonale έγινε όμως «υποχρεωτικά».

Ποια είναι αυτή; Η μετακίνηση της πινακίδας κυκλοφορίας από την αριστερή πλευρά στο κέντρο και χαμηλά του προφυλακτήρα. Ο λόγος; Οι νέες προδιαγραφές ασφάλειας που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των πεζών, που προέκυψαν από το συμπέρασμα ότι η τοποθέτηση της μεταλλικής πινακίδας στην άκρη του αμαξώματος προκαλεί αυξημένες πιθανότητες τραυματισμού.Κατά τα άλλα, με πιο κοντό εμπρός πρόβολο χάρη στον νέο προφυλακτήρα και με φαρδύτερα μετατρόχια χάρη στις νέες ζάντες 19 και 20 ιντσών, οι αναλογίες της Tonale έχουν γίνει ακόμα πιο γοητευτικές.

Αναβαθμισμένη είναι και η γκάμα χρωμάτων για το αμάξωμα με 8 επιλογές, εκ των οποίων οι τρεις είναι νέες: Rosso Brera, Verde Monza και Giallo Ocra. Οι συγκεκριμένες επιλογές συνυπάρχουν με τα χρώματα Nero Alfa, Bianco Alfa, Grigio Vesuvio, Verde Montreal και Blu Misano, ενώ για πρώτη φορά στην Tonale υπάρχει επιλογή για διχρωμία με μαύρη οροφή, πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητες εξατομίκευσης. Μάλιστα, η επιλογή αυτή είναι συμβατή και με ηλιοροφή.

Στο ήδη αναβαθμισμένο πριν από περίπου ένα χρόνο ποιοτικό εσωτερικό της Τonale, η ιταλική μάρκα έχει κάνει μικρές αλλαγές, με τα σπορ καθίσματα να έχουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις 8 κατευθύνσεων για οδηγό-συνοδηγό, ηλεκτρική οσφυϊκή υποστήριξη, θέρμανση και αερισμό, ενώ θερμαινόμενο είναι και το τιμόνι. Στην κεντρική κονσόλα δεσπόζει ο περιστροφικός διακόπτης για το κιβώτιο ταχυτήτων, παράλληλα όμως διατηρείται η δυνατότητα αλλαγής σχέσεων από τα αλουμινένια paddles που βρίσκονται σταθερά τοποθετημένα στην κολόνα του τιμονιού.

Ο εξοπλισμός της ανανεωμένης Tonale περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, infotainment Alfa Connect με οθόνη αφής 10,25” με εύκολα διαμορφώσιμο interface που ακολουθεί τη λογική ενός smartphone. Η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει ασύρματη επικοινωνία με Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και τις ψηφιακές υπηρεσίες Alfa Connect. Ασφαλώς υπάρχει και συμβατότητα με ενημερώσεις Over The Air, για συνεχή ευθυγράμμιση του λογισμικού με τις τελευταίες εξελίξεις. Όσον αφορά τα τεχνολογικά συστήματα, η ανανεωμένη Tonale αναβαθμίζεται με κάμερα υψηλής ανάλυσης με θέαση 360ο καθώς και το σύστημα ημιαυτόνομου παρκαρίσματος που διευκολύνει την καθημερινότητα στην πόλη.

Η ανανεωμένη Alfa Romeo Tonale προσφέρεται με 3 κινητήρια σύνολα, δύο από τα οποία είναι υβριδικά, «ευθυγραμμισμένα» με το πρότυπο Euro 6E bis. Η Tonale Ibrida χρησιμοποιεί κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρου με τούρμπο μεταβλητής γεωμετρίας (VGT), έχει αυξημένη στους 175 ίππους ισχύ και συνεχίζει να συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Η Ibrida Plug-In Q4 των 270 ίππων χρησιμοποιεί κινητήρα 1,3 λίτρου, που κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων, ενώ ένας ηλεκτρικός κινητήρας είναι συνδεδεμένος στους πίσω τροχούς και εξασφαλίζει την τετρακίνηση, αλλά και την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Αμφότερες οι υβριδικές εκδόσεις επωφελούμενες από τις αναβαθμισμένες ρυθμίσεις στον ηλεκτρονικό έλεγχο του υβριδικού συστήματος, υπόσχονται πιο άμεση, γραμμική και συνεχή παροχής ισχύος, καθώς και πιο ανεπαίσθητες μεταβάσεις από το θερμικό κινητήρα στον ηλεκτρικό και αντιστρόφως.

Τέλος, για όσους καλύπτουν συχνά μεγάλες αποστάσεις σε ανοιχτό δρόμο, υπάρχει και η επιλογή του 1.6 diesel κινητήρα, με 130 ίππους και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Η Alfa Romeo Tonale υπόσχεται ακόμα πιο απολαυστική οδήγηση χάρη στην ιδανική κατανομή της μάζας, την ανεξάρτητη ανάρτηση με γόνατα MacPherson σε όλους τους τροχούς, τα φρένα με τετραπίστονες δαγκάνες της Brembo, το γρήγορο τιμόνι (με λόγο μετάδοσης 13,6:1 είναι το πιο γρήγορο στην κατηγορία), ενώ τον ρόλο της παίζει και η αύξηση στα μετατρόχια, κάτι στοχεύει στην μικρότερη κλίση και στην αυξημένη πρόσφυση. Το «παρών» εξακολουθούν να δίνουν στοιχεία όπως τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ Dual Stage (DSV) ή τα παθητικά με Frequency Selective Damping (FSD) αλλά και το σύστημα brake-by-wire, που χρησιμοποιεί ηλεκτρική αντλία για πανίσχυρο φρενάρισμα με αναλλοίωτη αίσθηση στο πεντάλ, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Το κερασάκι δεν είναι άλλο από την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση Q4 της έκδοσης Plug-In Hybrid, η οποία εξασφαλίζει τη μέγιστη πρόσφυση χωρίς σημαντική αύξηση στο βάρος του αυτοκινήτου. Την σπορτίφ οδηγική εμπειρία συμπληρώνει παραδοσιακά το χειριστήριο του συστήματος DNA, με τη βοήθεια του οποίου τα χαρακτηριστικά της Tonale προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε οδηγού, ως Natural, Dynamic ή Advanced Efficiency.

Στο κομμάτι της ασφάλειας, η Tonale έχει αξιολογηθεί με 5 αστέρια από τον ανεξάρτητο οργανισμό EuroNCAP. Ο αντίστοιχος εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σουίτα Αυτόνομης Οδήγησης επιπέδου 2, ενεργό cruise control και ευθυγράμμιση στο κέντρο της λωρίδας, ανίχνευση νεκρού σημείου και επικείμενης οπίσθιας σύγκρουσης, αναγνώριση των σημάτων του ΚΟΚ και ενεργό Speed Assist, καθώς και αυτόματο φρενάρισμα με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών.

Στην Ελλάδα οι πρώτες παραδόσεις της ανανεωμένης Alfa Romeo Tonale είναι προγραμματισμένες στο πρώτο τρίμηνο του 2026.