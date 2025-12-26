Ποιες είναι οι μάρκες που τώρα προτιμούν ελαστικά Continental;

Τονίζοντας το ρόλο της ως κορυφαίος προμηθευτής εργοστασιακού εξοπλισμού, η Continental εξασφάλισε συνεργασία με τέσσερις ακόμα μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες προστέθηκαν στη λίστα εκείνων που χρησιμοποιούν στα αυτοκίνητά τους τα γερμανικά premium ελαστικά ως πρώτη τοποθέτηση.

Η Continental εξασφάλισε νέες εγκρίσεις ελαστικών πρώτης τοποθέτησης από τέσσερις σημαντικές αυτοκινητοβιομηχανίες και συγκεκριμένα της Mercedes-Benz, τη Hyundai, την Porsche και τη Renault. Οι εγκρίσεις αφορούν μοντέλα από διαφορετικές κατηγορίες, από premium και ηλεκτρικά SUV έως compact αυτοκίνητα πόλης, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία των ελαστικών Continental.

Στην περίπτωση της Porsche, η νέα 100% ηλεκτρική Μacan θα διατίθεται με επιλογές ελαστικών Continental, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του οδηγού και τις εποχικές συνθήκες. Για σπορ οδήγηση και υψηλές ταχύτητες έχει εγκριθεί το SportContact 6, για καθημερινή χρήση με έμφαση στην άνεση και τον χαμηλό θόρυβο το CrossContact RX, ενώ για τον χειμώνα το WinterContact TS 860 S εξασφαλίζει αυξημένα επίπεδα ασφάλειας. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν σήμανση XL, υποστηρίζοντας αυξημένα φορτία/

Η Mercedes-Benz ως 1η τοποθέτηση στις GLE και GLS επέλεξε EcoContact 6Q, ένα ελαστικό που δίνει έμφαση στην υψηλή ενεργειακή απόδοση, τη μεγάλη χιλιομετρική αντοχή και τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Hyundai IONIQ 9 εξοπλίζεται εργοστασιακά με το PremiumContact C σε διάσταση 21 ιντσών, με ενισχυμένη XL σήμανση και τεχνολογία ContiSilent που μειώνει τον εσωτερικό θόρυβο έως και 9 dB. Το ελαστικό υπόσχεται άριστη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των μεγάλων ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας σταθερότητα, ακριβή χειρισμό και υψηλή άνεση κύλισης.

Σημαντική είναι η έγκριση που εξασφάλισε η Continental για το νέο Renault Clio, το οποίο θα εξοπλίζεται με το EcoContact 7 σε διαστάσεις 16 και 18 ιντσών. Το συγκεκριμένο ελαστικό έχει σχεδιαστεί με στόχο τη βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και τον μειωμένο θόρυβο κύλισης, αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία Smart Energy Casing και τη δομή «aerodimple» στα πλευρικά τοιχώματα, που συμβάλλει και στη βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής.

Με περισσότερα από 150 χρόνια ιστορίας και ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά ελαστικών, η Continental συνεχίζει να αποτελεί βασικό συνεργάτη των κορυφαίων αυτοκινητοβιομηχανιών. Τα ελαστικά Continental είναι διαθέσιμα πανελλαδικά, σε πληθώρα διαστάσεων, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Continental.