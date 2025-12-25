Η μεγάλη επιστροφή ενός εμβληματικού «μικρού»

Η smart επιταχύνει την επιστροφή του αμιγώς ηλεκτρικού διθέσιου smart #2, το οποίο έχει μπει στην εισέρχεται στη φάση εντατικών δοκιμών πραγματικών συνθηκών όντας βασισμένο πάνω στην ολοκαίνουργια, ιδιόκτητη Electric Compact Architecture (ECA) πλατφόρμα της μάρκας.

Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στα τέλη του 2026, φιλοδοξώντας να γίνει ξανά σημείο αναφοράς στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης, μια κατηγορία που το εμβληματικό διθέσιο μοντέλο καθιέρωσε πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 θα βασιστεί στην νέα, πλατφόρμα Electric Compact Architecture (ECA) της μάρκας. Μάλιστα για την επικύρωση της νέας αρχιτεκτονικής, οι μηχανικοί της smart εφαρμόζουν μια ευρηματική τεχνική προσέγγιση, ενσωματώνοντας την πλατφόρμα ECA σε αμαξώματα του υφιστάμενου smart fortwo. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται από νωρίς ότι το smart #2 θα παραμείνει πιστό στη φιλοσοφία των εξαιρετικά συμπαγών διαστάσεων που καθόρισαν διαχρονικά την ταυτότητα του μοντέλου.

Το νέο smart #2 θα διατηρήσει βασικά χαρακτηριστικά του DNA του fortwo, όπως η διάταξη δύο θυρών και δύο θέσεων, η κίνηση στους πίσω τροχούς και η χαρακτηριστική θέση των τροχών στις άκρες του αμαξώματος. Παράλληλα, όμως, σηματοδοτεί μια νέα αρχή για το διθέσιο αυτοκίνητο πόλης της smart. Το εσωτερικό και το εξωτερικό έχουν επανασχεδιαστεί πλήρως από την ομάδα σχεδίασης της Mercedes-Benz, ενώ η νέα πλατφόρμα ECA θα υποστηρίζει ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης επόμενης γενιάς και, προηγμένα συστήματα ασφάλειας για μια ξεχωριστή αστική οδηγική εμπειρία.

Η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της smart πραγματοποιεί εκτεταμένες δοκιμές και διαδικασίες επικύρωσης σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο με έναν στόλο δοκιμαστικών οχημάτων, τα οποία όπως προαναφέρθηκε ενσωματώνουν τη νέα πλατφόρμα σε υφιστάμενα αμαξώματα smart fortwo, κάτι που φαίνεται και στις φωτογραφίες.

Σε δοκιμαστικό κέντρο στην Κίνα, οι μηχανικοί εστιάζουν στα βασικά οδηγικά χαρακτηριστικά, όπως στη ρύθμιση της ανάρτησης και του χειρισμού για μέγιστη ευελιξία στην πόλη, στον έλεγχο της δομικής ακαμψίας και στη βελτιστοποίηση του συστήματος πέδησης. Ταυτόχρονα, σε άλλες τοποθεσίες δοκιμών, πραγματοποιούνται έλεγχοι παθητικής ασφάλειας, αντοχής της ανάρτησης, απόδοσης της μπαταρίας, λειτουργίας των συστημάτων λογισμικού και αποδοτικότητας του κλιματισμού σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Όλες αυτές οι διαδικασίες αποτελούν κρίσιμα βήματα προετοιμασίας για την επόμενη φάση εξέλιξης του μοντέλου και, τελικά, για τη μετάβασή του στην παραγωγή στα τέλη του 2026.