Τι γυρεύει ένα εργοστάσιο μπαταριών στην Ισπανία;

Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα τα εγκαίνια του νέου εργοστασίου συναρμολόγησης μπαταριών, με δυναμικότητα έως και 300.000 μονάδων τον χρόνο, στις εγκαταστάσεις των SEAT και CUPRA στο Martorell της Ισπανίας, γεγονός που αποτελεί ορόσημο στην τελική φάση του εξηλεκτρισμού των εταιρειών του ομίλου Volkswagen, λίγο πριν το λανσάρισμα του μικρού ηλεκτρικού CUPRA Raval, του πρώτου μοντέλου από το φιλόδοξο πρόγραμμα «Electric Urban Car Family».

SEAT και CUPRA έθεσαν σε λειτουργία το νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών στις εγκαταστάσεις τους στο Martorell, ένα σημαντικό ορόσημο στον μετασχηματισμό τόσο των δύο εταιρειών, όσο και της χώρας, αφού καθιστά την Ισπανία έναν κόμβο ηλεκτροκινητικότητας στην Ευρώπη. Τα εγκαίνια λειτουργίας αποτελούν μέρος της συνολικής στρατηγικής μπαταριών του Volkswagen Group, η οποία συνδυάζει την εσωτερική παραγωγή με την προμήθεια κυψελών από τρίτους.

Χτισμένο περίπου σε δύο χρόνια, με επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ, το εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών, αποτελεί βασική εγκατάσταση στον μετασχηματισμό του Martorell προς τον εξηλεκτρισμό. Καλύπτει 64.000 τετραγωνικά μέτρα και έχει τη δυνατότητα να συναρμολογεί ένα σύστημα μπαταρίας κάθε 45 δευτερόλεπτα, που αντιστοιχεί σε 1.200 συστοιχίες μπαταριών την ημέρα ή 300.000 τον χρόνο.

Με την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η ισπανική μάρκα πραγματοποιεί ένα καθοριστικό βήμα και για τη σειριακή παραγωγή των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo από το 2026 και μετά. Από τότε μάλιστα, το εργοστάσιο μπαταριών θα τροφοδοτεί αποκλειστικά τις γραμμές παραγωγής των CUPRA Raval & Volkswagen ID. Polo, μεταφέροντας τα συστήματα μπαταριών αυτόματα στο εργοστάσιο συναρμολόγησης μέσω μιας γέφυρας μήκους 600 μέτρων.

Αυτή η επιλογή, μαζί με 11.000 ηλιακά πάνελ στην οροφή, τα οποία θα παρέχουν το 70% της απαιτούμενης ενέργειας για τη διαδικασία συναρμολόγησης των μπαταριών, στοχεύει στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και σε μία πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή. Επιπλέον, ένα σύστημα συλλογής νερού με χωρητικότητα όση τρία ολυμπιακά κολυμβητήρια, ενισχύει τη δέσμευση του εργοστασίου για αποδοτική χρήση πόρων και ολοκληρωμένη βιωσιμότητα.

Το CUPRA Raval, που θα κάνει ντεμπούτο τον Μάρτιο του 2026 στη Βαρκελώνη, είναι το πρώτο μοντέλο της σειράς Electric Urban Car Family που θα φτάσει στην αγορά. Με εντυπωσιακό σχεδιασμό, άνετο εσωτερικό (παρά το μόλις 4 μέτρων μήκος του αμαξώματος) και όντας βασισμένο στην πλατφόρμα MEB+ της Volkswagen με κίνηση στους εμπρός τροχούς, το CUPRA Raval υπόσχεται μια οδηγοκεντρική ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης.

Η έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών σηματοδοτεί την τελική φάση της διαδικασίας μετασχηματισμού που ξεκίνησαν η SEAT και η ταχέως αναπτυσσόμενη CUPRA το 2020. Μαζί με το Volkswagen Group και τους συνεργάτες του, η εταιρεία έχει επενδύσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ισπανία για να μετατρέψει τη χώρα σε σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα. Από το συνολικό ποσό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί αποκλειστικά για τον εξηλεκτρισμό του Martorell, το οποίο καθιερώνεται ως ευέλικτο εργοστάσιο ικανό να παράγει 100% ηλεκτρικά, υβριδικά και αποδοτικά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης για διάφορες μάρκες του Ομίλου Volkswagen, προσφέροντας το καλύτερο και από τους δύο κόσμους για την κάλυψη των αναγκών των πελατών. Αυτός ο μετασχηματισμός ενισχύει τη θέση του Martorell, ως τρίτου μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής του Ομίλου στην Ευρώπη, υπεύθυνου για περίπου το 25% των οχημάτων που παράγονται στην Ισπανία, με στόχο να φτάσει σε μέγιστη δυναμικότητα 600.000 μονάδων ετησίως, εκ των οποίων έως 300.000 θα μπορούσαν στο μέλλον να είναι ηλεκτρικά οχήματα.

«Η έναρξη λειτουργίας αυτού του εργοστασίου συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών αποτελεί σημείο καμπής στην ιστορία της SEAT και της CUPRA. Σήμερα βλέπουμε πως η φιλοδοξία μας γίνεται πραγματικότητα: είμαστε έτοιμοι να παράγουμε αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Ισπανία, που θα καταστήσουν την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλη την Ευρώπη,» δήλωσε ο Marcus Haupt CEO SEAT & CUPRA, για να συμπληρώσει πως «το Martorell είναι πλέον το επίκεντρο της κινητικότητας του μέλλοντος. Είμαστε περήφανοι που ηγούμαστε του Electric Urban Car Project για το Brand Core του Volkswagen Group και που παράγουμε δύο από τα μοντέλα που θα αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού στον εξηλεκτρισμό ξεκινώντας από το CUPRA Raval.»