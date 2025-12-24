Νέα εποχή, ναι σε όλα!

Με νέα εκπροσώπηση και την προσθήκη, μεταξύ άλλων, ενός εντυπωσιακού πετρελαιοκίνητου διπλοκάμπινου pick up στη μεγάλη γκάμα των ηλεκτρικών και diesel επαγγελματικών οχημάτων της, η Maxus συστήνεται από την αρχή στην αγορά της χώρας μας και προτείνοντας επιλογές σε όλες τις κατηγορίες λέει το δικό της ναι στον Έλληνα επαγγελματία.

Η υπό κινέζικη ιδιοκτησία μάρκα Maxus δεν είναι μια οποιαδήποτε τυχαία start-up από την Κίνα. Αποτελεί μετεξέλιξη της βρετανικής μάρκας επαγγελματικών οχημάτων, που μαζί με άλλες γνωστές μάρκες της British Leyland, όπως η MG, το 2012 βρέθηκε κάτω από την ομπρέλα του ομίλου SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), ενός από τους μεγαλύτερους της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως.

Η Maxus πρωτοσυστήθηκε στην ελληνική αγορά το 2021, τότε με την υποστήριξη της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Πλέον όμως η εισαγωγή των αμιγώς ηλεκτρικών, αλλά και diesel επαγγελματικών μοντέλων της Maxus πέρασε στα χέρια της Automotive Solutions, μιας εταιρείας του ομίλου της Motor Oil (Όμιλος Βαρδινογιάννη), πατώντας πιο αποφασιστικά το γκάζι και προτείνοντας μοντέλα σε όλες της κατηγορίες της ελληνικής αγοράς ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV).

Αυτό είναι κάτι που τόνισε στην πρόσφατη εκδήλωση για το επαναλανσάρισμα της μάρκας, ο Κωνσταντίνος Στέφας, Marketing & Communications Manager Cars του ομίλου Σαρακάκη που έχει αναλάβει τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη των οχημάτων Maxus.

Στην παρούσα φάση, η νέα εποχή της Maxus στην Ελλάδα υποστηρίζεται από ένα δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων και επισκευαστών, που ουσιαστικά καλύπτει το 80% της ελληνικής επικράτειας, σε ότι αφορά στον όγκο πωλήσεων ανά περιοχή: Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ομίλου Σαρακάκη (Aθήνα), Βροχίδης – Χατζής (Θεσσαλονίκη) HATKAR (Αθήνα μόνο service & after-sales), HATKAR (Κόρινθος) και Κουτσουκιάδης (Καβάλα). Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, ως το τέλος του 2026 το δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων και επισκευαστών της Μaxus θα επεκταθεί σε 16 νέα σημεία ανά την ελληνική επικράτεια!

Έρχεται λοιπόν η Maxus να προτείνει μια πλήρη γκάμα από ηλεκτρικά Van: eDeliver3 με όγκο φόρτωσης έως 4,8 m3 από 44.500 ευρώ, eDeliver5 έως 8,9 m³ από 47.300 ευρώ, eDeliver7 5,9-8,7 m3 από 52.400 ευρώ και eDeliver9 έως 12,3 m³ από 58.300 ευρώ. Παράλληλα στη γκάμα της έχει και δύο πετρελαιοκίνητα LCV: Deliver7 από 38.900 ευρώ και Deliver9 από 39.900 ευρώ.

Χαρακτηριστικά όλων των van της Maxus αποτελούν η μεγάλη χωρητικότητα, το αυξημένο ωφέλιμο φορτίο και οι σύγχρονες λύσεις ασφάλειας, συνδεσιμότητας και άνεσης. Όλα τα μοντέλα της Maxus συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 160.000 km, ενώ για τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις της σειράς eDeliver η μπαταρία καλύπτεται με ξεχωριστή εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 200.000 km.

Μεταξύ άλλων έγινε εκτεταμένη αναφορά στην επένδυση της Maxus στη βιώσιμη κινητικότητα και στην τεχνολογία χαμηλών εκπομπών, που επεκτείνεται πλέον και στα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αυτά είναι πλήρως συμβατά με ανανεώσιμα καύσιμα τύπου HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) και XTL (Power-to-Liquid Fuels), σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο DIN EN 15940 και τα οποία παράγονται από ανανεώσιμες πηγές. Έτσι, επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών CO₂ στον κύκλο ζωής έως και 90%, χωρίς να απαιτείται καμία τεχνική επέμβαση στον κινητήρα ή στο σύστημα τροφοδοσίας.

Ωστόσο, πρωταγωνιστικό ρόλο στην παρουσίαση της νέας εποχής Maxus στην Ελλάδα είχε το T60 MAX, το επιβλητικό pick-up της μάρκας που έρχεται να αποτελέσει μια νέα πρόταση στην κατηγορία, που αν και έχει παρουσιάσει αισθητή κάμψη τα τελευταία χρόνια μετά και από την απουσία σημαντικών «παιχτών», όπως το Mitsubishi L200 και το Nissan Navara, εξακολουθεί να έχει μερίδιο 36,5% από τις πωλήσεις στα ελαφρά επαγγελματικά, αποτελώντας την πιο δημοφιλή επιλογή.

Το νέο Maxus T60 Max, που πρόσφατα ήταν και υποψήφιο για το βραβείο «International Pick-Up Award», είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά αποκλειστικά ως διπλοκάμπινο, στην πλούσια έκδοση εξοπλισμού Luxury. Έχει μήκος 5,4 m, ύψος 1,9 m και πλάτος 1,96 m και διαθέτει εντυπωσιακή σχεδίαση. Η καρότσα, με διαστάσεις 1.485 × 1.510 × 530 mm, έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη φόρτωση και εκφόρτωση, ενώ το ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 1.050 kg, ένα από τα μεγαλύτερα στην κατηγορία. Η ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 kg ( τρέιλερ με φρένα) αποτελεί κορυφαία τιμή, καθιστώντας το T60 MAX ένα πραγματικό «εργαλείο» για απαιτητικές αποστολές.

Την κίνηση έχει αναλάβει ένας 2-λιτρος turbodiesel (έχει εξελιχθεί από τη «μαμά» SAIC Motors) με ισχύ 215 ίππων και ροπή 500 Nm ο οποίος συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων της ZF. Η μετάδοση γίνεται στους πίσω ή σε όλους τους τροχούς με επιλογή του οδηγού, μέσω του συστήματος τετρακίνησης Intelligent Torque-On-Demand της BorgWarner. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του περιστροφικό χειριστήριο με τις επιλογές 2H, AUTO, 4H και 4L. Η τελευταία επιλογή ενεργοποιεί αυτόματα το μπλοκέ πίσω διαφορικό.

Με στιβαρό πλαίσιο τύπου σκάλας, εκτεταμένη χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής στο αμάξωμα, μεγάλη απόσταση από το έδαφος των 217 mm, γωνίες προσέγγισης/αναχώρησης 29 και 26 μοιρών αντίστοιχα, καθώς και ελαστικά Bridgestone Dueler All Terain (265/60R18), το Maxus T60 Max υπόσχεται κορυφαίες off-road δυνατότητες. Σε αυτές συμβάλλει τόσο η εμπρός ανάρτηση με διπλά ψαλίδια, όσο και η πίσω με στιβαρό άκαμπτο άξονα και ελλειπτικά φύλλα σούστας για καλύτερη διαχείριση των μεγάλων φορτίων.

H καμπίνα θυμίζει οικογενειακό SUV, τόσο σε ευρυχωρία, όσο και σε μοντέρνα σχεδίαση. Υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, ενώ ίδιας διαγωνίου είναι και η οθόνη αφής του συστήματος infotainment, τοποθετημένη σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Υπάρχει συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto, ασύρματη φόρτιση κινητού (50W) και τρεις θύρες USB. Στο βασικό εξοπλισμό μεταξύ άλλων προσφέρονται στοιχεία όπως, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα έξι θέσεων για οδηγό και συνοδηγό, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, αυτόματος κλιματισμός, ζάντες αλουμινίου, κάμερα 360 μοιρών, αυτόματη λειτουργία προβολέων και πλήρης σουίτα συστημάτων ADAS.

Η τιμή του Maxus T60 Max είναι 44.880 ευρώ με τον ΦΠΑ, ωστόσο ειδικά για το λανσάρισμα του μοντέλου προσφέρεται όφελος 1.690 ευρώ.

Κλείνοντας να σημειώσουμε πως η Maxus προγραμματίζει να λανσάρει στην Ελλάδα και ένα ακόμη –ηλεκτρικό αυτήν τη φορά- pick-up μοντέλο. Πρόκειται για το νέο Maxus eTerron, ένα μοντέλο με 2 ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 442 ίππων και 700Nm ροπής, που χάρη στην μπαταρία 102kWh, είναι σε θέση να διανύσει έως και 430 km με μια φόρτιση.