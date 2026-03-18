Μια καλή δουλειά που, όπως ήταν φυσικό, άργησε να γίνει…

Μπορεί να είναι η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου, αλλά στην ηλεκτροκίνηση, αυτή των 100% ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δεν άνοιξε τον δρόμο. Ο λόγος για την Toyota που είναι επιτέλους έτοιμη να λανσάρει το C-HR+, το νέο της ηλεκτρικό C-SUV που όπως διαπιστώσαμε και εμείς, συμμετέχοντας στην πανευρωπαϊκή παρουσίαση του μοντέλου στην Πορτογαλία, χαίρεσαι να το οδηγείς. Και επιβεβαίωσε έτσι η ιαπωνική εταιρία το γνωστό ελληνικό ρητό σχετικά με την ποιότητα της δουλειάς…

Αν ψάχνετε για κοινά στοιχεία μεταξύ του υπάρχοντος πλήρως υβριδικού C-HR και του εντελώς νέου 100% ηλεκτρικού C-HR+, δεν θα τα βρείτε ούτε στην πλατφόρμα πάνω στην οποία χτίστηκαν αυτά τα δύο κουπέ SUV της Toyota, ούτε στα μηχανικά τους μέρη. Θα βρείτε αναπόφευκτα κάποιες κοινές αναφορές στη σχεδίαση, αλλά μέχρι εκεί. Το C-HR+ μας βάζει σε έναν άλλο κόσμο και ανατέμνοντάς το θα διαπιστώστε ότι περισσότερα κοινά στοιχεία έχει με το μεγαλύτερου μεγέθους, επίσης ηλεκτρικό, bZ4X παρά με το C-HR.

Αυτή η διαφοροποίηση ξεκινά από τη βάση. Η πλατφόρμα eTNGA, πάνω στην οποία εξελίχθηκε το μοντέλο, έχει ρυθμιστεί εκ νέου ώστε να εξυπηρετεί έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα, με τη μπαταρία τοποθετημένη στο δάπεδο να συμβάλλει τόσο στην ακαμψία όσο και στο χαμήλωμα του κέντρου βάρους (σε σχέση με το bZ4X με το οποίο το νέο μοντέλο «μοιράζεται» την πλατφόρμα του) κατά περίπου 65 mm. Το αποτέλεσμα το αντιλαμβάνεσαι άμεσα στο δρόμο: το αυτοκίνητο πατάει «σωστά», χωρίς την αίσθηση βάρους που συχνά συνοδεύει τα ηλεκτρικά SUV της κατηγορίας.

Σε επίπεδο διαστάσεων, το μήκος των 4,53 μέτρων και το μεταξόνιο των 2,75 μέτρων το τοποθετούν στην καρδιά της κατηγορίας C-SUV, με αισθητά καλύτερους χώρους – ιδιαιτέρως για τους πίσω επιβάτες - σε σχέση με το υβριδικό C-HR και ένα αξιοπρεπές πορτμπαγκάζ 416 λίτρων. Η σχεδίαση παραμένει πιστή στη φιλοσοφία του μοντέλου, με τη γνώριμη κουπέ γραμμή, αλλά υιοθετεί τη νέα «hammerhead» (κεφαλή σφυριού) αισθητική των ηλεκτρικών Toyota, δίνοντας μια πιο καθαρή και σύγχρονη εικόνα.

Από τεχνική σκοπιά τώρα, η Toyota επέλεξε να δημιουργήσει μια γκάμα βασισμένη σε δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου (57,7 και 77 kWh) με χημεία NCM και τρεις εκδόσεις κινητήρων/ισχύος. Η βασική προσθιοκίνητη έκδοση των 167 ίππων καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες με αυτονομία έως 458 km, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία συνδυάζεται με ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα 224 ίππων και προσφέρει αυτονομία (συνδυασμένη WLTP) έως 607 km.

Στην κορυφή της γκάμας συναντάμε την τετρακίνητη έκδοση με τους δύο ηλεκτροκινητήρες και συνδυασμένη ισχύ 343 ίππους η οποία επιταχύνει στα 100 km/h από στάση σε 5,2 δευτερόλεπτα, επίδοση που την φέρνει σε επίπεδο που μέχρι πρόσφατα δεν συνδέαμε με μοντέλα της Toyota εκτός των σπορ εκδόσεων GR.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν από τεχνολογική άποψη οι νέες αυτές μονάδες e-Axle, που ενσωματώνουν σε ένα σύνολο κινητήρα, inverter και συστήματος μετάδοσης,. Πρόκειται για μια λύση που βελτιώνει τόσο την απόδοση όσο και την ενεργειακή αποδοτικότητα, συμβάλλοντας σε κατανάλωση που ξεκινά από περίπου 13,4 kWh/100 km — τιμή που στην πράξη επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό της Toyota στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας. Σημαντικό ρόλο στην συνολική απόδοση του συστήματος κίνησης του C=HR+ παίζει και η τεχνολογία στον τομέα της μπαταρίας, που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας Toyota-Panasonic, καθώς και το σύστημα διαχείρισης ενέργειας που αξιοποιεί ημιαγωγούς καρβιδίου του πυριτίου και συμβάλλει στη χαμηλή κατανάλωση.

Αντίστοιχα, στο κομμάτι της φόρτισης, το C-HR+ υποστηρίζει ταχεία φόρτιση έως 150 kW (10-80% σε περίπου 28 λεπτά), ενώ διαθέτει onboard φορτιστή 11 kW ή 22 kW, ανάλογα με την έκδοση. Το σύστημα προθέρμανσης της μπαταρίας (pre-conditioning) είναι μια από τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή χρήση, καθώς διασφαλίζει σταθερά υψηλή απόδοση φόρτισης ανεξαρτήτως θερμοκρασίας. Έτσι ακόμα και στους -20οC η φόρτιση δεν διαρκεί παραπάνω από μισή ώρα.

Στην καμπίνα, η εικόνα είναι εξίσου μοντέρνα με την εξωτερική διαμόρφωση του αυτοκινήτου, με ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη 14 ιντσών, πλήρη συνδεσιμότητα και ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης Toyota Safety Sense, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Blind Spot Monitor, Adaptive High Beam και Parking Support Brake.

Και ενώ όλα αυτά παραπέμπουν σε ένα υψηλό επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης υπάρχει και κάτι ακόμα: η ευχαρίστηση της οδήγησης. Και εδώ είναι που το αυτοκίνητο δείχνει να διαφοροποιείται ουσιαστικά. Η ρύθμιση της ανάρτησης και η νέα χαρτογράφηση του τιμονιού δημιουργούν ένα σύνολο πιο άμεσο και πιο «ζωντανό» από αυτό που περιμένεις. Δεν είναι απλώς ένα γρήγορο ηλεκτρικό — είναι ένα αυτοκίνητο με οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που καταφέρνει να προσφέρει και εξαιρετικά πολιτισμένες μετακινήσεις, αλλά και πολύ καλά δυναμικά χαρακτηριστικά, μια πραγματικά ζηλευτή οδική συμπεριφορά.

Σε αυτό το σημείο έρχονται να «δέσουν» και όσα ειπώθηκαν από τα στελέχη της εταιρίας στην Πορτογαλία. Η Toyota επενδύει στη συνολική εμπειρία: από την κατανάλωση και την ανάρτηση μέχρι την υποστήριξη του πελάτη, με υπηρεσίες όπως το Toyota Charging Network, αλλά και με ένα πακέτο εγγύησης που φτάνει έως τα 11 χρόνια ή το 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα.

Με τιμή εκκίνησης τα 36.990 ευρώ και ήδη σημαντικό ενδιαφέρον από την ελληνική αγορά —περίπου 150 παραγγελίες πριν καν ξεκινήσει η εμπορική πορεία— το C-HR+ δείχνει ότι έχει τις προϋποθέσεις να αποτελέσει το μοντέλο που θα αλλάξει την εικόνα και τη θέση της Toyota στην αγορά των BEV. Εξάλλου οι άνθρωποι της εταιρίας είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι και θεωρούν εφικτές τις 600 πωλήσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς. Σημειώστε ότι τα πρώτα αυτοκίνητα θα βρίσκονται στις εκθέσεις της Toyota μέχρι τα τέλη Μαρτίου, οπότε και θα αρχίσουν οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες.

Το νέο Toyota C-HR+ θα είναι λοιπόν διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις: