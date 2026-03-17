Αυτό είναι το μοντέλο-κλειδί για τη νέα εποχή μια εμβληματικής εταιρίας

Στη Βουλιαγμένη πραγματοποιήθηκε η πανελλαδική δημοσιογραφική παρουσίαση της τρίτης γενιάς του Jeep Compass, ενός μοντέλου που η αμερικανική μάρκα θεωρεί στρατηγικής σημασίας για την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην πιο ανταγωνιστική κατηγορία των C-SUV, το νέο Compass εμφανίζεται μεγαλύτερο, πιο τεχνολογικά προηγμένο και με πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα εκδόσεων, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της Jeep στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.

Το μήνυμα της παρουσίασης ήταν σαφές: το Compass δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ανανέωση μοντέλου, αλλά έναν βασικό πυλώνα για τη μελλοντική πορεία της μάρκας στην Ευρώπη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» και ο Fabio Catone, επικεφαλής της Jeep Europe, ο οποίος αναφέρθηκε στη δυναμική της μάρκας στην ελληνική αγορά. Όπως σημείωσε, το 2025 η Jeep κατέγραψε ανάπτυξη 14% στη χώρα μας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της Ελλάδας για τη μάρκα.

Από την πλευρά της ελληνικής αντιπροσωπείας, ο Γενικός Διευθυντής της Italian Motion, Γιώργος Μπακόπουλος, υπογράμμισε ότι το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά της Jeep στην Ελλάδα από πλευράς ταξινομήσεων, με περίπου 2.400 οχήματα, επίδοση που ενισχύθηκε σημαντικά από την εμπορική επιτυχία του Avenger. Σε αυτό το περιβάλλον, το νέο Compass καλείται να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες της αγοράς.

Η τρίτη γενιά του Compass βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium του ομίλου Stellantis και κατασκευάζεται στην Ιταλία. Το νέο μοντέλο εμφανίζεται αισθητά μεγαλύτερο από τον προκάτοχό του, χωρίς να χάνει τον – τηρουμένων των αναλογιών - compact χαρακτήρα που το καθιστά εύχρηστο στην καθημερινότητα. Το μήκος φτάνει τα 4,55 μέτρα, το πλάτος τα 1,90 και το ύψος τα 1,68 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο αυξήθηκε στα 2,80 μέτρα, βελτιώνοντας αισθητά τους χώρους για τους επιβάτες.

Η αύξηση λοιπόν των εξωτερικών διαστάσεων μεταφράζεται άμεσα σε πιο ευρύχωρη καμπίνα. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν περισσότερο χώρο για τα γόνατα, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 541 λίτρα, με το πίσω κάθισμα να χωρίζεται σε αναλογία 40/20/40. Παράλληλα, οι αποθηκευτικοί χώροι στο εμπρός μέρος της καμπίνας φτάνουν συνολικά τα 34 λίτρα, ενισχύοντας τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, το νέο Compass υιοθετεί μια σαφώς πιο ψηφιακή προσέγγιση. Ο οδηγός έχει απέναντί του ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, ενώ στο κέντρο δεσπόζει οθόνη αφής 16 ιντσών για το σύστημα infotainment. Υπάρχει επίσης Head-Up Display, αναβαθμισμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας και νέα εφαρμογή για το όχημα. Παράλληλα, η Jeep διατήρησε φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες, διασφαλίζοντας εύκολη και διαισθητική χρήση.

Η εργονομία ενισχύεται και από στοιχεία όπως το περιστροφικό χειριστήριο για το κιβώτιο ταχυτήτων, το ηλεκτρικό χειρόφρενο και τον επιλογέα Selec-Terrain, ο οποίος αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των μοντέλων Jeep. Μέσω διαφορετικών προγραμμάτων οδήγησης – Auto, Sport, Snow και Sand/Mud, ενώ σε ορισμένες εκδόσεις υπάρχει και επιλογή EV – το σύστημα προσαρμόζει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων στις συνθήκες του δρόμου.

Παρά δε τον πιο σύγχρονο και hi-tech προσανατολισμό του, το Compass εξακολουθεί να διατηρεί τα χαρακτηριστικά που συνδέονται διαχρονικά με τη Jeep. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 20 εκατοστά, ενώ οι χαρακτηριστικές γωνίες προσέγγισης, ράμπας και αναχώρησης διαμορφώνονται στις 20, 15 και 26 μοίρες αντίστοιχα, εξασφαλίζοντας αξιόλογες δυνατότητες εκτός δρόμου. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στην αεροδυναμική, με βελτιστοποιημένη ροή αέρα γύρω και κάτω από το αυτοκίνητο, καθώς και ενεργή γρίλια στον εμπρός προφυλακτήρα.

Σημαντικές βελτιώσεις έχουν γίνει και στο δυναμικό σκέλος. Σύμφωνα με τη Jeep, ο κατακόρυφος έλεγχος των τροχών είναι 15% πιο αποτελεσματικός σε σχέση με πριν, ενώ οι κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές έχουν περιοριστεί κατά 20%. Παράλληλα, η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί με τη χρήση νέων υλικών, όπως παχύτερο πίσω κρύσταλλο, συμβάλλοντας σε πιο ήσυχη και ποιοτική εμπειρία μετακίνησης.

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά όμως του νέου μοντέλου είναι το πέρασμα στην εποχή του εξηλεκτρισμού: Βασική έκδοση είναι η e-Hybrid των 145 ίππων, με 48V υβριδικό σύστημα και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Εδώ ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος στο κιβώτιο και επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης και στην επίτευξη συνολικής αυτονομίας που μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 χιλιόμετρα.

Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης plug-in hybrid έκδοση 225 ίππων, αλλά και μία αμιγώς ηλεκτρική με ισχύ 213 ίππων και μπαταρία 74 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 500 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP. Σε μεταγενέστερη φάση θα προστεθούν ακόμη μία ηλεκτρική έκδοση 231 ίππων, καθώς και η κορυφαία τετρακίνητη 4xe των 375 ίππων.

Ο τιμοκατάλογος του νέου Compass στην ελληνική αγορά ξεκινά από τα 35.990 ευρώ για την έκδοση e-Hybrid Altitude, ενώ η Launch Edition κοστίζει 39.990 ευρώ. Η ηλεκτρική έκδοση με μπαταρία 74 kWh ξεκινά από 41.990 ευρώ, τιμή που περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ, ενώ η plug-in hybrid έκδοση τοποθετείται στα 45.990 ευρώ.

Παράλληλα, η Jeep συνοδεύει το λανσάρισμα με χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την έκδοση e-Hybrid με ονομαστικό επιτόκιο 4,9%, ενώ για παραγγελίες έως τις 31 Μαΐου προσφέρεται 8ετής εργοστασιακή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη όλων των Compass, η οποία καλύπτει και τη μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι με τη νέα γενιά Compass, η Jeep επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην παράδοση και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς: περισσότερους χώρους, πιο προηγμένη ψηφιακή εμπειρία και ευρεία γκάμα εξηλεκτρισμένων εκδόσεων, χωρίς να χαθεί ο χαρακτήρας που έχει καθιερώσει τη μάρκα.