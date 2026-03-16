General Tire: Δύο νέα Grabber για τα σύγχρονα SUV

Η General Tire διευρύνει τη γκάμα Grabber με δύο νέα ελαστικά για SUV και crossover. Τα Grabber Cross A/S και Grabber GT Plus απευθύνονται σε διαφορετικά προφίλ χρήσης: το πρώτο ως λύση τεσσάρων εποχών για μικτές διαδρομές δρόμου και εκτός δρόμου και το δεύτερο ως θερινό ελαστικό με προσανατολισμό στην άνεση και την οικονομία στην άσφαλτο.

Η General Tire ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία των SUV με την παρουσίαση δύο νέων ελαστικών της σειράς Grabber, τα Grabber Cross A/S και Grabber GT Plus, τα οποία σχεδιάστηκαν για να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες χρήσης των σύγχρονων SUV και crossover. Με περισσότερα από 110 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη ελαστικών υψηλής αντοχής, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσει τη γνωστή οικογένεια Grabber, προσθέτοντας προτάσεις που συνδυάζουν ανθεκτικότητα, ασφάλεια και καθημερινή χρηστικότητα.

Το Grabber Cross A/S αποτελεί μια πρόταση τεσσάρων εποχών για οδηγούς που κινούνται σε ποικίλες συνθήκες, από αστικές διαδρομές μέχρι επαρχιακούς δρόμους και περιστασιακές εκτός δρόμου μετακινήσεις. Η σχεδίαση του πέλματος με τα χαρακτηριστικά εξαγωνικά μπλοκ και τις πολλαπλές ακμές πρόσφυσης συμβάλλει στη διατήρηση καλού κρατήματος σε χαλαρές επιφάνειες, όπως χώμα και χαλίκι, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει σταθερή συμπεριφορά στην άσφαλτο.

Το ελαστικό φέρει τις σημάνσεις M+S και 3PMSF, γεγονός που πιστοποιεί την ικανότητά του να ανταποκρίνεται και σε χειμερινές συνθήκες. Χάρη στην ανθεκτική κατασκευή του και τη σύγχρονη σύνθεση γόμας, το Grabber Cross A/S απευθύνεται σε οδηγούς που χρησιμοποιούν το SUV τους κυρίως στο οδικό δίκτυο, αλλά θέλουν την ευελιξία να κινηθούν με ασφάλεια και εκτός δρόμου όταν το απαιτεί η διαδρομή. Παράλληλα, η σχεδίασή του το καθιστά κατάλληλο και για χρήση σε σύγχρονα ηλεκτρικά SUV, τα οποία απαιτούν ελαστικά με υψηλή αντοχή και σταθερότητα.

Από την άλλη πλευρά, το Grabber GT Plus είναι ένα θερινό ελαστικό που απευθύνεται κυρίως σε οδηγούς SUV που κινούνται κατά κύριο λόγο στην άσφαλτο. Σχεδιάστηκε για να προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης και ασφάλειας στην καθημερινή οδήγηση, αλλά και σταθερότητα σε ταξίδια σε αυτοκινητόδρομο.

Η σύνθεση γόμας με πυρίτιο συμβάλλει στη μείωση της αντίστασης κύλισης, κάτι που μεταφράζεται σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, το ελαστικό προσφέρει μεγάλο χιλιομετρικό ωφέλιμο, στοιχείο που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για οδηγούς που χρησιμοποιούν το όχημά τους σε καθημερινή βάση ή διανύουν μεγάλες αποστάσεις.

Το Grabber GT Plus απευθύνεται σε οδηγούς που χρησιμοποιούν το SUV τους κυρίως για αστικές μετακινήσεις και ταξίδια, αναζητώντας άνεση, αθόρυβη κύλιση και αξιόπιστη συμπεριφορά στις περισσότερες συνθήκες οδήγησης, με εξαίρεση τις ιδιαίτερα απαιτητικές χειμερινές συνθήκες.

Με την προσθήκη των δύο νέων μοντέλων, η General Tire ενισχύει περαιτέρω τη σειρά Grabber, προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν διαφορετικά προφίλ οδηγών και διαφορετικές χρήσεις των σύγχρονων SUV. Τα ελαστικά της εταιρείας διατίθενται στην ελληνική αγορά μέσω του δικτύου συνεργατών της ΕΜΑ Α.Ε..