Με νέο στιλ, σε απαιτητικό πρωτάθλημα

Με νέα αγωνιστική εμφάνιση που παραπέμπει στα ιστορικά μοντέλα GTi της μάρκας θα αγωνιστεί το Peugeot 9X8 στη σεζόν 2026 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC). Το ανανεωμένο livery συνδυάζει τα παραδοσιακά χρώματα της Peugeot με τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας.

Η Peugeot Sport αποκάλυψε στο Παρίσι τη νέα εμφάνιση των αγωνιστικών Peugeot 9X8 με τα οποία η Team Peugeot TotalEnergies θα συμμετάσχει στη σεζόν 2026 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (FIA World Endurance Championship – WEC). Τα δύο αγωνιστικά, με τους αριθμούς #93 και #94, παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο Atelier Vendôme και θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην πίστα στον εναρκτήριο αγώνα του πρωταθλήματος, τα 1.812 χιλιόμετρα του Κατάρ, στις 28 Μαρτίου.

Η νέα σχεδιαστική ταυτότητα του Peugeot 9X8 αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ των ομάδων Peugeot Design και Peugeot Sport. Στο επίκεντρο της νέας εμφάνισης βρίσκεται μια εξελιγμένη εκδοχή των «Hypergraphs», ενός γραφικού μοτίβου που αντλεί έμπνευση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και αποτυπώνει τη δυναμική σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας.

Τα Hypergraphs βασίζονται στο χαρακτηριστικό μοτίβο με τις τρεις νυχιές, ένα στοιχείο που αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο ταυτότητας των μοντέλων Peugeot. Στην αγωνιστική εκδοχή του 9X8, οι διαβαθμισμένες γραμμές αποδίδουν την έννοια της ταχύτητας και της συνεχούς κίνησης, στοιχεία που συνδέονται με τη λειτουργία ενός πρωτοτύπου αντοχής. Παράλληλα συμβολίζουν τη συνεχή ροή δεδομένων που επεξεργάζονται οι ομάδες στους αγώνες αντοχής, όπου η ανάλυση πληροφοριών παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση και στη στρατηγική.

Η νέα εμφάνιση του αγωνιστικού συνδέεται άμεσα και με την επιστροφή του ιστορικού σήματος GTi στην γκάμα της Peugeot. Το Peugeot 9X8 του 2026 υιοθετεί έναν χρωματικό συνδυασμό λευκού, μαύρου και κόκκινου, αποτίοντας φόρο τιμής στα εμβληματικά μοντέλα GTi της μάρκας που εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1980, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το Peugeot 205 GTi του 1984.

Κεντρικό ρόλο στη νέα εμφάνιση παίζει η απόχρωση λευκού Okenite, η οποία χρησιμοποιείται και ως χρώμα λανσαρίσματος για το νέο Peugeot E-208 GTi. Το ηλεκτρικό hot hatch παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2025 κατά τη διάρκεια των 24 Ωρών του Le Mans και σηματοδοτεί την επιστροφή του ιστορικού λογοτύπου GTi στη γκάμα της μάρκας.

Το νέο E-208 GTi αποδίδει 280 ίππους και φιλοδοξεί να μεταφέρει το πνεύμα των κλασικών Peugeot GTi στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η σύνδεση με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής, με το αγωνιστικό 9X8 να λειτουργεί ως σύμβολο των επιδόσεων και της τεχνολογικής εξέλιξης της μάρκας.

Η ιδέα της σύνδεσης του σχεδιασμού του 9X8 με το GTi είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό το 2025, κατά τη διάρκεια των 24 Ωρών του Le Mans, όταν η Peugeot είχε εκθέσει ένα ειδικό show car εμπνευσμένο από τα χρώματα των GTi στο Peugeot Sport Fan Zone.

Για τη σεζόν 2026 του WEC, η Peugeot προχωρά ένα βήμα παραπέρα, υιοθετώντας πλήρως τη σχεδιαστική αυτή φιλοσοφία στα αγωνιστικά της πρωτότυπα. Το νέο livery θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στα αυτοκίνητα, αλλά και στον εξοπλισμό της ομάδας, στις αγωνιστικές φόρμες των οδηγών και σε όλο το οπτικό υλικό της Team Peugeot TotalEnergies.

Με τη νέα εμφάνιση του 9X8, η Peugeot επιδιώκει να συνδέσει πιο άμεσα την αγωνιστική της δραστηριότητα με την εμπορική της γκάμα, ενισχύοντας τη σχέση μεταξύ μηχανοκίνητου αθλητισμού, σχεδιασμού και τεχνολογίας παραγωγής.

Η αγωνιστική σεζόν του 2026 θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην επιστροφή της μάρκας στους αγώνες αντοχής, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 9X8 απέναντι στους κατασκευαστές που συμμετέχουν στην κατηγορία Hypercar του WEC.