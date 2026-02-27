Το πλεονέκτημα της επιλογής συναντά το απόλυτο Peace of Mind

Ο επαγγελματίας που θα επιλέξει ένα από τα μοντέλα Toyota Professional δεν αγοράζει απλώς ένα όχημα, άλλα ένα Toyota, κάθε μέρα δίπλα του.

Η γκάμα Toyota Professional αποτελεί μια επένδυση σε ένα εργαλείο δουλειάς με την υπόσχεση να λειτουργεί καθημερινά, αξιόπιστα και χωρίς απρόοπτα, κρατώντας πάντα τον Επαγγελματία σε κίνηση.

Αυτή η φιλοσοφία συνοψίζεται σε δύο έννοιες: Peace of Mind και Multi-Pathway.

Ξεκινάμε από το Peace of Mind Toyota Professional, το οποίο δεν περιορίζεται σε μια γενική υπόσχεση αξιοπιστίας. Με την αγορά οποιουδήποτε επαγγελματικού οχήματος Toyota, ο επαγγελματίας έχει την υπόσχεση να είναι πάντα σε κίνηση, με μια πλήρη κάλυψη για το όχημα και την συνολική εξυπηρέτησή του, επωφελούμενος από:

Εγγύηση έως 11 χρόνια ή 200.000χλμ.

Δωρεάν Οδική Βοήθεια για 3 χρόνια

Δωρεάν Service για 2 χρόνια

Άμεση εξυπηρέτηση επαγγελματικών οχημάτων μέσω Fast Lane & Express Service

Το πιο εκτεταμένο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Εμπόρων & Επισκευαστών στην ελληνική επικράτεια

Κορυφαίο επίπεδο After Sales φροντίδας Toyota

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης, σχεδιασμένο ώστε να διασφαλίζει τη συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας, εστιασμένο στην ποιότητα της εξυπηρέτησης και στην απρόσκοπτη λειτουργία του επαγγελματία ή της επιχείρησης.

Παράλληλα, η στρατηγική Multi-Pathway εκφράζει τη «πολυτεχνολογική» προσέγγιση της Toyota. Η μάρκα δεν επιλέγει μία μόνο τεχνολογία, αλλά προσφέρει πολλαπλές επιλογές συστημάτων κίνησης – Βενζίνη, Diesel και Aμιγώς Ηλεκτρικά – καθώς και πλήθος διαφορετικών αμαξωμάτων για κάθε ανάγκη φόρτωσης, ώστε κάθε επιχείρηση να επιλέξει τη λύση που ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των υποδομών και των αναγκών της.

Κοινός παρονομαστής σε όλη τη γκάμα είναι η ασφάλεια. Όλα τα επαγγελματικά Toyota εξοπλίζονται στάνταρ με το πακέτο Toyota Safety Sense, που περιλαμβάνει Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης (Pre-Collision System – PCS), Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας (Road Sign Assist – RSA), Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας (LDA), Cruise Control (CC), Σύστημα Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης e-Call και άλλα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η γκάμα των Αμιγώς Ηλεκτρικών Toyota Professional, με τα PROACE CITY ELECTRIC, PROACE ELECTRIC και PROACE MAX ELECTRIC, το οποίο έρχεται να μειώσει σημαντικά το κόστος χρήσης των καθημερινών μετακινήσεων, βασισμένο στην φόρτιση στην επιχείρηση και διαθέτοντας κορυφαίες αυτονομίες και ταχύτατους χρόνους φόρτισης.

Εστιασμένη πάντοτε στo Value for Money, η γκάμα Toyota Professional ενσωματώνει όλα τα προϊοντικά και τεχνολογικά πλεονεκτήματα, την κορυφαία εγγύηση, την ασύγκριτη εξυπηρέτηση και κάλυψη After Sales διαμορφώνοντας την ιδανική πρόταση μέσα από μια στοχευμένη τιμολογιακή πολιτική και τοποθέτηση, βασιζόμενη στη διαχρονική αξία του οχήματος και τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τον επαγγελματία.

PROACE CITY ELECTRIC: Αποτελεσματική ευελιξία

Το PROACE CITY ELECTRIC αποτελεί την compact ηλεκτρική πρόταση της Toyota Professional. Με ωφέλιμο φορτίο 650 kg και όγκο φόρτωσης 3,8 ή 4,4 m³ (με σύστημα Smart Cargo), απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται κυρίως σε αστικό περιβάλλον και χρειάζονται ευελιξία χωρίς συμβιβασμούς σε χωρητικότητα.

Με μία έξυπνη ‘’καταπακτή’’ στο διαχωριστικό, το σύστημα Smart Cargo προσφέρει επιπλέον μήκος που μπορεί να φτάσει τα 3.4 μέτρα. Σχεδιασμένο για να χαρίζει ευφυή ευελιξία, επεκτείνει ουσιαστικά το μήκος του van, ενώνοντας τον χώρο φόρτωσης με την καμπίνα, επιτρέποντάς την άνετη μεταφορά μακριών αντικειμένων. Ο διαθέσιμος χώρος επιτρέπει τη μεταφορά εργαλείων, εξοπλισμού ή εμπορευμάτων με τρόπο οργανωμένο και πρακτικό, ενώ οι διαστάσεις του το καθιστούν κατάλληλο για κίνηση σε πυκνό αστικό ιστό και εύκολη στάθμευση.

Πέρα από τις βασικές μεταφορικές δυνατότητες, το PROACE CITY ELECTRIC επωφελείται από όλο το πλέγμα υποστήριξης Toyota Professional. Η εγγύηση έως 11 έτη ή 200.000 χλμ. με το πρόγραμμα Toyota Relax θέτει μια ουσιαστική διάσταση σιγουριάς σε έναν επαγγελματία που βασίζεται στο όχημά του καθημερινά.

Σε επίπεδο ασφάλειας, ενσωματώνει το Toyota Safety Sense στον βασικό εξοπλισμό, στοιχείο που ενισχύει την ενεργητική προστασία σε περιβάλλον με αυξημένη κίνηση πεζών και δικύκλων. Έτσι, το PROACE CITY ELECTRIC δεν αποτελεί απλώς ένα ηλεκτρικό van μικρού μεγέθους, αλλά μια ολοκληρωμένη λύση για τον σύγχρονο επαγγελματία.

PROACE ELECTRIC: Με αυξημένη ικανότητα φόρτωσης

Το PROACE ELECTRIC τοποθετείται στην επόμενη βαθμίδα της γκάμας -στη μεσαία κατηγορία-, καλύπτοντας ανάγκες μεγαλύτερου μεταφορικού έργου και απευθύνεται σε επαγγελματίες που χρειάζονται αυξημένη χωρητικότητα χωρίς να μετακινούνται στην κατηγορία των μεγάλων van. Είναι δε ικανό να προσφέρει μεγαλύτερο μεταφορικό έργο: Το ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται έως 1.4 τόνους και ο όγκος φόρτωσης κυμαίνεται από 5,8 έως 6,6 m³ (με σύστημα Smart Cargo).

Ο ηλεκτροκινητήρας του αποδίδει επίσης 100 kW (136 hp) και 260 Nm ροπής. Διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας: 50 kWh και 75 kWh, με αυτονομία έως 219 km και 350 km αντίστοιχα (WLTP). Η τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από το δάπεδο διατηρεί αμετάβλητη τη χωρητικότητα του χώρου φόρτωσης. Υποστηρίζεται φόρτιση AC έως 11 kW για νυχτερινή αναπλήρωση ενέργειας σε εταιρικές εγκαταστάσεις, ενώ σε ταχυφορτιστή DC έως 100 kW η φόρτιση 0–80% ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά (50 kWh) ή 45 λεπτά (75 kWh).

Η ηλεκτρική λειτουργία συνδυάζεται με μειωμένο κόστος χρήσης και περιορισμένες ανάγκες συντήρησης, ενώ το πλήρες πακέτο Toyota Safety Sense διατηρείται στον βασικό εξοπλισμό.

PROACE MAX ELECTRIC: Το μεγάλο βήμα!

Η Toyota διαθέτει πλέον στη γκάμα της ένα μεγάλο ηλεκτρικό van, που με όγκο φόρτωσης από 13,0 έως 17,0 m³ και αυτονομία της τάξης των 378 χιλιομέτρων, επιτρέπει σε επαγγελματίες με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες να αξιοποιήσουν τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης. Ο λόγος για το ηλεκτρικό PROACE MAX ELECTRIC που είναι διαθέσιμο αποκλειστικά ως Panel Van, σε δύο μήκη (L3: 5.998 mm και L4: 6.363 mm) και δύο ύψη (H2: 2.612 mm και H3: 2.850 mm), με ικανότητα έλξης 2.400 kg. Το ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται έως 710kg, ανάλογα με την έκδοση.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 270 hp και 410 Nm ροπής, ενώ η μεγάλη μπαταρία των 110 kWh υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 150 kw, με φόρτιση 10-80% σε 55 λεπτά. Το

PROACE MAX διατίθεται επίσης με κινητήρα diesel 2.2 σε πολλαπλά μεγέθη και τύπους αμαξώματος (van, σασί ή ανατρεπόμενο), ενισχύοντας την πολυτεχνολογική στρατηγική Multi-Pathway.

Η καμπίνα μπορεί να φιλοξενήσει τρία άτομα, προσφέροντας άνετο και κλιματιζόμενο χώρο. Στον τομέα της συνδεσιμότητας, διαθέτει σύστημα Multimedia με οθόνη αφής 7,0’’ (προαιρετικά 10,0’’), ενώ στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται πίσω αισθητήρες στάθμευσης και κάμερα οπισθοπορείας.

Όπως δε και τα υπόλοιπα μοντέλα της Toyota Professional, το PROACE MAX εντάσσεται κάτω από την «ομπρέλα» ασφάλειας Toyota Safety Sense, με συστήματα όπως Lane Assist και Trailer Stability Control.

Σημειώστε ότι η τιμή εκκίνησης για το PROACE CITY ELECTRIC διαμορφώνεται στα 33.459 € (χωρίς ΦΠΑ), τοποθετώντας το μοντέλο σε ανταγωνιστική βάση για την κατηγορία του, ενώ το PROACE ELECTRIC ξεκινά από 38.008 € (χωρίς ΦΠΑ). Οι τιμές για το PROACE MAX ELECTRIC ξεκινούν από 51.605 € (χωρίς ΦΠA).

Τη γκάμα των Αμιγώς Ηλεκτρικών οχημάτων Toyota Professional έρχονται να συμπληρώσουν ιδανικά και οι οικονομικοί κινητήρες Βενζίνης & Diesel, για ξέγνοιαστες αποστάσεις και επιχειρήσεις ή επαγγελματίες με εκτεταμένες ανάγκες καθημερινών χιλιομέτρων ή φορτίων.

