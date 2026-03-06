Η ώρα της «hands free» οδήγησης

Μπορεί να νομίζουμε πως η ώρα που το αυτοκίνητο θα μας πηγαίνει εκεί που θέλουμε, χωρίς εμείς να οδηγούμε, αργεί πολύ ακόμα, αλλά η Ford έχει άλλη άποψη. Με το Driver Assistance Pack και το σύστημα BlueCruise, που είναι πλέον στάνταρ με τις νέες εκδόσεις BlueCruise των Ford Kuga και Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στον αυτοκινητόδρομο είναι γεγονός.

Η Ford επεκτείνει τη γκάμα των δημοφιλών SUV της με την παρουσίαση των νέων εκδόσεων Kuga BlueCruise και Puma BlueCruise, φέρνοντας την τεχνολογία hands-free οδήγησης πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό. Οι δύο νέες εκδόσεις συνδυάζουν αναβαθμισμένο εξοπλισμό, διακριτά σχεδιαστικά στοιχεία και προηγμένες δυνατότητες υποβοήθησης του οδηγού, ενσωματώνοντας το σύστημα BlueCruise χωρίς να απαιτείται συνδρομή για τη λειτουργία του.

Με τις νέες αυτές εκδόσεις η Ford επιχειρεί να ενισχύσει τον τεχνολογικό χαρακτήρα των Kuga και Puma, δύο μοντέλων που αποτελούν βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής της παρουσίας. Το σύστημα BlueCruise, που έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με το ηλεκτρικό Mustang Mach-E –και ήταν το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε κανονιστική έγκριση στην Ευρώπη– προσφέρεται πλέον σε περισσότερους οδηγούς, μεταφέροντας την εμπειρία της ημιαυτόνομης οδήγησης σε δύο από τα πιο εμπορικά SUV της εταιρείας.

Hands-free οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο

Κεντρικό στοιχείο των νέων εκδόσεων αποτελεί το σύστημα BlueCruise, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να κινείται σε αυτοκινητόδρομο χωρίς να κρατά το τιμόνι, διατηρώντας όμως πάντοτε την προσοχή του στον δρόμο. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται σε συγκεκριμένα τμήματα του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου, τις λεγόμενες Blue Zones, που καλύπτουν σήμερα περισσότερα από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων σε 16 ευρωπαϊκές αγορές.

Στην πράξη, το σύστημα χρησιμοποιεί συνδυασμό καμερών, αισθητήρων και χαρτογραφικών δεδομένων υψηλής ακρίβειας για να διατηρεί το όχημα στη λωρίδα κυκλοφορίας, να προσαρμόζει την ταχύτητα ανάλογα με την κίνηση και να υποστηρίζει τον οδηγό σε συνθήκες ταξιδιού. Στόχος είναι η μείωση της κόπωσης και του άγχους κατά την οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις, ιδιαίτερα σε αυτοκινητοδρόμους όπου η κυκλοφορία είναι συχνά μονότονη.

Όπως σημείωσε ο Christian Weingaertner, general manager passenger vehicles της Ford Europe, η τεχνολογία αυτή έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χιλιάδες ιδιοκτήτες Ford βιώνουν την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Με τις νέες εκδόσεις Kuga και Puma BlueCruise, η εταιρεία επιδιώκει να συνδυάσει την προηγμένη τεχνολογία με μια πιο ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα και έναν εμπλουτισμένο εξοπλισμό.

Ξεχωριστή σχεδίαση για τις εκδόσεις BlueCruise

Πέρα από την τεχνολογία, οι νέες εκδόσεις διαφοροποιούνται και σε επίπεδο αισθητικής. Η Ford επέλεξε να τους δώσει μια πιο ιδιαίτερη εμφάνιση, με στοιχεία που υπογραμμίζουν τον τεχνολογικό χαρακτήρα των μοντέλων.

Το αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος Vapor Blue αποτελεί το βασικό οπτικό στοιχείο που ξεχωρίζει τις εκδόσεις αυτές. Το χρώμα συνδυάζεται με μαύρη οροφή και μαύρα καλύμματα καθρεπτών, δημιουργώντας έντονη αντίθεση και πιο δυναμική εικόνα. Τη σχεδίαση συμπληρώνουν οι μαύρες ζάντες αλουμινίου –18 ιντσών στο Puma και 19 ιντσών στο Kuga– οι οποίες ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα των δύο SUV.

Στο εσωτερικό, οι εκδόσεις BlueCruise υιοθετούν νέα φινιρίσματα και διακριτικές χρωματικές λεπτομέρειες. Τα καθίσματα διαθέτουν ανάγλυφα ένθετα, ενώ οι πινελιές στο χρώμα Nordic Blue προσθέτουν μια πιο εκλεπτυσμένη αισθητική στο περιβάλλον της καμπίνας.

Εξοπλισμός και συνδεσιμότητα

Στον βασικό εξοπλισμό των Kuga και Puma BlueCruise περιλαμβάνεται το Driver Assistance Pack, το οποίο συγκεντρώνει μια σειρά από συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Μεταξύ αυτών βρίσκεται φυσικά και η λειτουργικότητα του BlueCruise, η οποία ενεργοποιείται χωρίς πρόσθετη χρέωση ή συνδρομή.

Παράλληλα, τα δύο μοντέλα εξοπλίζονται με το σύστημα Connected Navigation, το οποίο αξιοποιεί δεδομένα που προέρχονται από το cloud για την παροχή πληροφοριών κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό ο οδηγός μπορεί να ενημερώνεται για καθυστερήσεις, κυκλοφοριακή συμφόρηση ή εναλλακτικές διαδρομές, συμβάλλοντας σε πιο γρήγορες και αποτελεσματικές μετακινήσεις.

Η ενσωμάτωση των ψηφιακών υπηρεσιών αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Ford για τη νέα γενιά συνδεδεμένων οχημάτων, όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως μέσο βελτίωσης της καθημερινής εμπειρίας μετακίνησης.

Διαθέσιμα συστήματα κίνησης

Σε επίπεδο κινητήρων, το Puma BlueCruise προσφέρεται με τον γνωστό βενζινοκινητήρα EcoBoost σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, μια διάταξη που δίνει έμφαση στην άνεση και την ευκολία οδήγησης.

Το μεγαλύτερο Kuga BlueCruise διατίθεται σε δύο εξηλεκτρισμένες εκδόσεις: ως plug-in hybrid (PHEV) αλλά και ως full hybrid (FHEV), επίσης με αυτόματο κιβώτιο. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στο μοντέλο να καλύψει διαφορετικές ανάγκες χρήσης, από όσους επιθυμούν τη δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης για καθημερινές μετακινήσεις έως εκείνους που προτιμούν την ευκολία ενός αυτοφορτιζόμενου υβριδικού συστήματος.

Οι νέες εκδόσεις Puma BlueCruise και Kuga BlueCruise είναι ήδη διαθέσιμες για παραγγελία, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στην ελληνική αγορά προς τα τέλη Μαΐου.

Με την προσθήκη τους, η Ford επιχειρεί να ενισχύσει το τεχνολογικό προφίλ των δύο SUV, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία άνεσης και συνδεσιμότητας, αλλά και εισάγοντας σε μεγαλύτερη κλίμακα την τεχνολογία hands-free οδήγησης στην ευρωπαϊκή αγορά.

