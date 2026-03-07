1.000 χιλιόμετρα στον Αρκτικό Κύκλο: Διαγωγή κοσμιωτάτη…

Σε μια από τις πιο απαιτητικές δοκιμές για εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα, η Geely έστειλε έξι μοντέλα της σε μια διαδρομή άνω των 1.000 χιλιομέτρων στον Αρκτικό Κύκλο, μέσα στον σκανδιναβικό χειμώνα. Ανάμεσά τους και το Starray EM-i, το οποίο διατίθεται ήδη στην ευρωπαϊκή αγορά. Το αποτέλεσμα άκρως ενδιαφέρον…

Η διαδρομή ξεκίνησε από το Arjeplog στη βόρεια Σουηδία, μια περιοχή που χρησιμοποιείται συστηματικά για χειμερινές δοκιμές αυτοκινήτων. Τα οχήματα κινήθηκαν προς τη Luleå και στη συνέχεια προς την Kiruna, πριν περάσουν τα σύνορα με τη Νορβηγία και ολοκληρώσουν την αποστολή τους στο Tromsø, στις ακτές του Αρκτικού Ωκεανού. Συνολικά κάλυψαν 1.025 χιλιόμετρα σε χιονισμένους δρόμους και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Η συγκεκριμένη δοκιμή αποτέλεσε μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος αξιολόγησης των τεχνολογιών νέας ενέργειας της εταιρείας. Για πρώτη φορά σε αντίστοιχη αποστολή συμμετείχαν όλα τα βασικά συστήματα εξηλεκτρισμένης κίνησης που χρησιμοποιεί η Geely: αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, plug-in hybrid, οχήματα με τεχνολογία εκτεταμένης αυτονομίας καθώς και μοντέλα που χρησιμοποιούν καύσιμο μεθανόλης.

Παράλληλα με τη διαδρομή στον Αρκτικό Κύκλο, τα οχήματα υποβλήθηκαν σε εκτεταμένες δοκιμές στο Colmis Proving Ground στο Arjeplog, μια από τις βορειότερες εγκαταστάσεις δοκιμών αυτοκινήτων στην Ευρασία. Σε τέτοιες εγκαταστάσεις οι κατασκευαστές αξιολογούν τη συμπεριφορά των οχημάτων σε ακραίες χειμερινές συνθήκες, όπου η χαμηλή θερμοκρασία, το χιόνι και ο πάγος επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία πολλών συστημάτων.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής εξετάστηκαν μια σειρά από κρίσιμες παράμετροι που επηρεάζουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου αυτοκινήτου σε περιβάλλον έντονου ψύχους. Μεταξύ άλλων αξιολογήθηκε η λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), η συμπεριφορά του οχήματος σε επιφάνειες χαμηλής πρόσφυσης και η βαθμονόμηση των συστημάτων τετρακίνησης σε συνθήκες χιονιού και πάγου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην προσαρμογή των οχημάτων σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, περιορισμένης ορατότητας και μαύρου πάγου, καθώς και στην απόδοση των χειμερινών ελαστικών σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Παράλληλα εξετάστηκε η λειτουργία εξοπλισμού όπως τα συστήματα φορτίου οροφής σε ακραίο κρύο.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη δοκιμή θα αξιοποιηθούν από τα κέντρα έρευνας και εξέλιξης της Geely για την περαιτέρω εξέλιξη των μοντέλων της. Στόχος είναι η βελτίωση της αξιοπιστίας και της απόδοσης των συστημάτων κίνησης και των ηλεκτρονικών ελέγχου σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Η δοκιμή στον Αρκτικό Κύκλο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος εξέλιξης που εφαρμόζει η Geely πριν από την εμπορική διάθεση ενός μοντέλου νέας ενέργειας. Η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων δοκιμών σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

Σήμερα λειτουργούν έξι βασικά κέντρα έρευνας και δοκιμών, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις στο Hangzhou της Κίνας καθώς και ευρωπαϊκά κέντρα στο Γκέτεμποργκ, τη Φρανκφούρτη και το Κόβεντρι. Το δίκτυο αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να πραγματοποιεί δοκιμές σε διαφορετικές κλιματικές και γεωγραφικές συνθήκες, διασφαλίζοντας κοινά πρότυπα μηχανικής για όλα τα μοντέλα της.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, το δίκτυο αυτό θα επεκταθεί τα επόμενα χρόνια σε συνολικά 16 βάσεις δοκιμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων εξέλιξης οχημάτων που μπορούν να λειτουργούν αξιόπιστα σε διαφορετικά περιβάλλοντα, από ακραίες χειμερινές συνθήκες έως υψηλές θερμοκρασίες και δύσκολα εδάφη.

Η δοκιμή στον Αρκτικό Κύκλο εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Geely να αξιολογήσει στην πράξη τις τεχνολογίες εξηλεκτρισμένης κίνησης και να ενισχύσει την αξιοπιστία των συστημάτων της πριν από τη διάθεση των μοντέλων της στις διεθνείς αγορές.