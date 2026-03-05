2026: Η χρονιά του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού μοντέλου από το Martorell

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει καθοριστική χρονιά για τη SEAT και την CUPRA, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της παραγωγής του CUPRA Raval, του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού μοντέλου που θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Martorell στην Ισπανία. Το νέο μοντέλο αποτελεί το πρώτο βήμα στην οικογένεια αστικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θα εξελιχθούν στο πλαίσιο του Brand Group Core του Ομίλου Volkswagen.

Το εργοστάσιο του Martorell έχει ήδη προσαρμοστεί για τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, με σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές και στη διαδικασία παραγωγής. Συνολικά περίπου 160.000 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων έχουν αναβαθμιστεί για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ η Γραμμή Παραγωγής 1 έχει εκσυγχρονιστεί με την εγκατάσταση περίπου 1.000 νέων ρομπότ για την κατασκευή των αμαξωμάτων.

Παράλληλα έχουν εγκατασταθεί 60 νέα καλούπια για εξαρτήματα, καθώς και μια νέα πρέσα PXL, ενώ για τη συγκεκριμένη οικογένεια μοντέλων έχουν αναπτυχθεί τέσσερα νέα χρώματα αμαξώματος. Σημαντική προσθήκη αποτελεί και η αυτοματοποιημένη γέφυρα μήκους 600 μέτρων, η οποία συνδέει το εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών με τη βασική γραμμή παραγωγής του συγκροτήματος. Το σύστημα αυτό, τοποθετημένο σε ύψος περίπου πέντε μέτρων, επιτρέπει τη συνεχή μεταφορά μπαταριών προς τη γραμμή συναρμολόγησης, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της παραγωγικής διαδικασίας.

Η εταιρεία βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο της διαδικασίας βιομηχανοποίησης, γνωστό ως «series 0», κατά το οποίο δοκιμάζονται και επικυρώνονται όλες οι διαδικασίες παραγωγής και τα πρότυπα ποιότητας πριν από την έναρξη της κανονικής παραγωγής.

Το CUPRA Raval θα αποτελέσει το πρώτο μοντέλο της νέας οικογένειας αστικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που αναπτύσσει το Brand Group Core του Volkswagen Group. Στο ίδιο πρόγραμμα εντάσσονται συνολικά τέσσερα μοντέλα από τρεις διαφορετικές μάρκες του ομίλου. Εκτός από το Raval, στο εργοστάσιο του Martorell θα κατασκευάζεται και το Volkswagen ID. Polo, ενώ στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra θα παράγονται τα Skoda Epiq και Volkswagen ID. Cross.

Η ανάπτυξη της νέας αυτής οικογένειας ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί αποτέλεσμα στενής συνεργασίας μεταξύ των ομάδων της SEAT & CUPRA και της Volkswagen Navarra. Στο πλαίσιο του βιομηχανικού μετασχηματισμού προς την ηλεκτροκίνηση έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότερες από 560.000 ώρες εκπαίδευσης εργαζομένων, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες και διαδικασίες παραγωγής.

Η Ισπανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο βιομηχανικό οικοσύστημα του έργου. Στη χώρα δραστηριοποιούνται περισσότεροι από 90 προμηθευτές και 110 μονάδες παραγωγής, οι οποίοι καλύπτουν περίπου το 70% του κόστους των υλικών για τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα.

Το CUPRA Raval θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα φτάσει στην αγορά, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης για την CUPRA και για το πρόγραμμα των ηλεκτρικών αστικών αυτοκινήτων του ομίλου. Η παραγωγή του στο Martorell αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής του Volkswagen Group για την ανάπτυξη προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη.

Η ηλεκτρική μετάβαση της SEAT και της CUPRA αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επένδυσης για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ισπανία. Μέσω του έργου Future: Fast Forward, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Όμιλο Volkswagen, την PowerCo και άλλους εταίρους, έχουν επενδυθεί περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της ηλεκτρικής παραγωγής στη χώρα.

Σήμερα η SEAT και η CUPRA αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της ισπανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 13.000 εργαζομένους και διαθέτει τρία βασικά παραγωγικά κέντρα στο Martorell, το El Prat de Llobregat και τη Βαρκελώνη. Πάνω από 80% της παραγωγής της εξάγεται σε περισσότερες από 70 χώρες.

Με την έναρξη παραγωγής του CUPRA Raval το 2026, το Martorell αναμένεται να εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς ευρωπαϊκούς κόμβους παραγωγής ηλεκτρικών αστικών αυτοκινήτων, ενισχύοντας τον ρόλο της Ισπανίας στη στρατηγική ηλεκτροκίνησης του Volkswagen Group.