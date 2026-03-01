Η ηλεκτροκίνηση συνάντησε την ιστορία στην πίστα του Le Mans

Στην πίστα όπου το 1966 το θρυλικό Ford GT40 ξεκίνησε το σερί των τεσσάρων διαδοχικών νικών της Ford στον 24ωρο αγώνα του Le Mans, η αμερικανική φίρμα επέστρεψε με διαφορετικό, αλλά εξίσου συμβολικό φορτίο: την πλήρως ηλεκτρική της γκάμα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Go Electric Go On Track Go Ford», περισσότεροι από 70 προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα επιβατικά και επαγγελματικά ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας στην ιστορική γαλλική πίστα. Η επιλογή του Le Mans δεν ήταν τυχαία· αποτέλεσε έναν άμεσο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην αγωνιστική κληρονομιά της Ford και στη νέα εποχή της εξηλεκτρισμένης κινητικότητας.

Η γκάμα που βρέθηκε στην πίστα κάλυπτε όλο το εύρος της ηλεκτρικής στρατηγικής της εταιρείας. Από το νέο Ford Puma Gen-E και το Ford Explorer, μέχρι το σπορτίφ Ford Capri και την Ford Mustang Mach-E, οι συμμετέχοντες δοκίμασαν στην πράξη τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τα σύγχρονα EV: άμεση απόκριση στο γκάζι, γραμμική επιτάχυνση και χαμηλό κέντρο βάρους που συμβάλλει στη σταθερότητα.

Παρόντα ήταν και τα επαγγελματικά μοντέλα της Ford Pro, όπως τα Ford E-Transit Courier, Ford E-Transit Custom, Ford E-Transit και Ford E-Tourneo Custom MSRT, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ηλεκτροκίνησης όχι μόνο στην ιδιωτική μετακίνηση αλλά και στην επαγγελματική δραστηριότητα.

Οι γρήγοροι γύροι δίπλα σε επαγγελματίες οδηγούς, όπως ο Olivier Pla, επέτρεψαν στους συμμετέχοντες να διαπιστώσουν στην πράξη τις δυνατότητες των ηλεκτρικών Ford σε συνθήκες πίστας. Παράλληλα, οι συζητήσεις εκτός ασφάλτου επικεντρώθηκαν σε ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των ιδιοκτητών EV: φόρτιση, συνδεσιμότητα, αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών και ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Με φόντο 125 χρόνια ιστορίας, η Ford αξιοποίησε τον συμβολισμό του Le Mans για να υπογραμμίσει τη μετάβασή της σε μια νέα εποχή. Από τις μηχανικές υπερβάσεις της δεκαετίας του ’60 έως τα σύγχρονα, λογισμικά-κεντρικά ηλεκτρικά οχήματα, το μήνυμα ήταν σαφές: η τεχνολογία αλλάζει, αλλά ο προσανατολισμός στην καινοτομία και τις επιδόσεις παραμένει σταθερός.

Δείτε το βίντεο από την εκδήλωση «Go Electric Go On Track Go Ford» στην πίστα του Le Mans: