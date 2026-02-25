Formula E: Βαθμοί και χρήσιμα συμπεράσματα για τη Citroën Racing στη νυχτερινή Τζέντα

Με συγκομιδή βαθμών αλλά και σημαντικά δεδομένα προς ανάλυση ολοκληρώθηκε για τη Citroën Racing ο διπλός νυχτερινός αγώνας της Formula E στην πίστα Jeddah Corniche, που φιλοξένησε τον 4ο και 5ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E.

Η απαιτητική διαδρομή μήκους 3.001 μέτρων, με τμήματα υψηλής ταχύτητας και έντονες ζώνες φρεναρίσματος, δοκίμασε σε μεγάλο βαθμό τη διαχείριση ενέργειας, τον χρονισμό του Attack Mode και τη στρατηγική αξιοποίηση του Pit Boost, που έκανε την εμφάνισή του στον πρώτο αγώνα της Παρασκευής.

Αγώνας 1: Αντεπίθεση Cassidy, σταθερότητα Vergne

Στον πρώτο αγώνα του διημέρου, η Citroën Racing κατάφερε να τοποθετήσει και τα δύο μονοθέσιά της στους βαθμούς. Ο Nick Cassidy εκκίνησε από τη 13η θέση και με στρατηγική ακρίβεια ανέβηκε έως την 6η, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ουσιαστικές αναρριχήσεις της βραδιάς.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η καθυστερημένη αλλά άρτια εκτελεσμένη ενεργοποίηση του εξάλεπτου Attack Mode, που του επέτρεψε να αξιοποιήσει την επιπλέον ισχύ στους τελευταίους γύρους. Το αποτέλεσμα αυτό του χάρισε σημαντικούς βαθμούς και τον διατήρησε σε τροχιά πρωταθλήματος.

Στην αντίπερα όχθη του γκαράζ, ο Jean-Éric Vergne γιόρτασε την 150ή του συμμετοχή στη Formula E με τερματισμό στην 8η θέση. Ο Γάλλος, δις πρωταθλητής της κατηγορίας, διαχειρίστηκε έναν περίπλοκο αγώνα, παρά την εμφάνιση τεχνικού ζητήματος που επηρέασε τη διαχείριση ενέργειας. Σε ένα αγωνιστικό περιβάλλον όπου ο συγχρονισμός και η ενεργειακή οικονομία καθορίζουν το αποτέλεσμα, η 8η θέση κρίθηκε θετική υπό τις συνθήκες.

Ο πρώτος νυχτερινός αγώνας της σεζόν, με Pit Boost και ένα μοναδικό εξάλεπτο Attack Mode, ανέδειξε τη σημασία της στρατηγικής πρόβλεψης. Η διαχείριση ρυθμού και κατανάλωσης ενέργειας ήταν καθοριστική σε έναν αγώνα όπου οι ισορροπίες άλλαζαν διαρκώς.

Αγώνας 2: Στρατηγικά δύσκολο σενάριο

Ο δεύτερος αγώνας του Σαββάτου εξελίχθηκε πιο απαιτητικά για την ομάδα. Παρά τις ενθαρρυντικές κατατακτήριες δοκιμές, με αμφότερους τους οδηγούς σε ανταγωνιστικές θέσεις εκκίνησης, η εξέλιξη του αγώνα δεν επέτρεψε την πλήρη αξιοποίηση του ρυθμού.

Ο Vergne ξεκίνησε από την 5η θέση και κινήθηκε στην πρώτη εξάδα στα αρχικά στάδια, όμως η στρατηγική διαχείρισης ενέργειας και ο χρονισμός των δύο υποχρεωτικών Attack Mode αποδείχθηκαν κρίσιμοι παράγοντες. Ο Γάλλος τερμάτισε τελικά 9ος, εξασφαλίζοντας εκ νέου βαθμούς σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Ο Cassidy, εκκινώντας από την 8η θέση, ενεπλάκη σε συνεχείς μάχες στη διάρκεια των 30 γύρων. Οι διαφορετικές στρατηγικές που αναπτύχθηκαν μέσα στον αγώνα και ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε ο ρυθμός δεν τον ευνόησαν στους τελευταίους γύρους, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στη 16η θέση.

Η συγκεκριμένη χάραξη της Jeddah Corniche, με περιορισμένα περιθώρια λάθους, τιμωρεί άμεσα κάθε μικρή απόκλιση. Σε συνδυασμό με τη σημασία του σωστού timing στο Attack Mode, ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Το βλέμμα στη Μαδρίτη

Ο επικεφαλής της ομάδας, Cyril Blais, χαρακτήρισε θετικό τον πρώτο αγώνα, επισημαίνοντας ότι ο στόχος της διπλής παρουσίας στους βαθμούς επετεύχθη. Για τον δεύτερο γύρο, αναγνώρισε ότι η στρατηγική δεν βελτιστοποιήθηκε, γεγονός που περιόρισε το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Cassidy στάθηκε στην αποτελεσματική διαχείριση του πρώτου αγώνα, αλλά παραδέχθηκε ότι στον δεύτερο το αποτέλεσμα δεν αντικατόπτρισε τον ρυθμό του μονοθεσίου. Από την πλευρά του, ο Vergne αναφέρθηκε στο τεχνικό ζήτημα του πρώτου αγώνα και στην αδυναμία πλήρους αξιοποίησης του δυναμικού στον δεύτερο.

Η 12η σεζόν της Formula E συνεχίζεται στις 21 Μαρτίου στη Μαδρίτη. Η Citroën Racing αποχωρεί από την Τζέντα με βαθμούς, αλλά κυρίως με χρήσιμα δεδομένα σε ένα πρωτάθλημα όπου η στρατηγική λεπτομέρεια μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα.