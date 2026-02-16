Η ώρα της μεγάλης απόφασης και της μεγάλης ευκαιρίας για τον επαγγελματία

Η μοντέρνα σχεδίαση, οι ασύγκριτες μεταφορικές ικανότητες και το ασυναγώνιστα χαμηλό κόστος χρήσης τραβούν από την πρώτη στιγμή την προσοχή του επαγγελματία: το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό compact βαν Ford E-Transit Courier είναι εδώ, με 300 χιλιόμετρα αυτονομία που απομακρύνουν οποιοδήποτε άγχος φόρτισης, έτοιμο να καλύψει την πιο ευρεία γκάμα μεταφορικών αναγκών. Επιπλέον, η Ford Pro προσφέρει το νέο της μοντέλο μηδενικών ρύπων με πολύ ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα, επιτόκιο 2,99%, προκαταβολή 20% και 48 δόσεις, διευκολύνοντας απίστευτα την απόκτησή του.

Το εντυπωσιακό design δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που κάνει το νέο Ford E-Transit Courier – το ηλεκτρικό βαν που φιλοδοξεί να ανατρέψει τα δεδομένα στα ευέλικτα και συμπαγή επαγγελματικά οχήματα – ελκυστικό. Γιατί η νέα σχεδίαση του αμαξώματος «κρύβει» μια σημαντική στην αύξηση της ικανότητας φόρτωσης, σε όλα τα επίπεδα, σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά του μοντέλου.

Το αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit Courier είναι ένα όχημα που έχει σχεδιαστεί και στο εσωτερικό με κριτήριο όλα όσα αναζητούν οι σύγχρονοι επαγγελματίες από ένα συμπαγές βαν. Έτσι, το νέο πλήρως ηλεκτρικό βαν της Ford Pro διαθέτει τον πιο ολοκληρωμένο βασικό εξοπλισμό στην κατηγορία, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα τιμόνι τύπου squircle, που προσφέρει βελτιωμένο χώρο για τα πόδια και καλύτερη ορατότητα για τον οδηγό. Ταυτόχρονα, για ακόμα περισσότερη ευκολία στην καθημερινότητα, ο επιλογέας του συστήματος κίνησης βρίσκεται εγκατεστημένος στην κολώνα του τιμονιού, ενώ η θέση του μπουτόν εκκίνησης του ηλεκτρικού κινητήρα και το ηλεκτρονικό χειρόφρενο έρχονται με τη σειρά τους να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ακόμα μεγαλύτερου αποθηκευτικού χώρου.

Παραπέμποντας με την αισθητική του στα ηλεκτρικά επιβατικά της Ford, το εσωτερικό του νέου E-Transit Courier υιοθετεί ένα καινοτόμο ψηφιακό σύμπλεγμα που αποτελείται από μια οθόνη με διαγώνιο 12 ίντσες και μια κεντρική οθόνη αφής, επίσης 12 ιντσών, με την τελευταία να υποστηρίζεται από το κορυφαίο σύστημα SYNC 4 της Ford. Για απρόσκοπτη επικοινωνία και συνδεσιμότητα, η ασύρματη συμβατότητα Android Auto και Apple CarPlay διατίθεται στάνταρ.

Επειδή δε η Ford έριχνε ανέκαθεν μεγάλο βάρος στην ασφάλεια, το Ford Transit Courier κατάφερε να λάβει την υψηλότερη βαθμολογία ασφάλειας επαγγελματικού οχήματος van από τον ανεξάρτητο οργανισμό ασφαλείας Euro NCAP - σε αναγνώριση των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού που διαθέτει.

Και βέβαια, ο χώρος φόρτωσης– το μεγάλο ζητούμενο κάθε επαγγελματία – έρχεται να προσδώσει υψηλή μεταφορική ικανότητα στο νέο Ford E-Transit Courier. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το πλάτος μεταξύ των θόλων των πίσω τροχών έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν στα 1.220 mm, εξασφαλίζοντας στο συμπαγές βαν της Ford Pro τη δυνατότητα να μεταφέρει δύο ευρωπαλέτες. Ο συνολικός μάλιστα όγκος του χώρου φόρτωσης ανέρχεται σε 2,9 m3, τιμή μεγαλύτερη κατά 25% σε σχέση με εκείνη της απερχόμενης γενιάς. Επίσης, το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο και βάρος ρυμούλκησης είναι αντίστοιχα έως 620 kg και 750 kg.

Στον τομέα του συστήματος κίνησης, βλέπουμε ότι το νέο Ford E-Transit Courier διαθέτει ηλεκτροκινητήρα με μέγιστη ισχύ 100 kW (136 ίππους) που τροφοδοτείται από μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 43 kWh και είναι σε θέση να διανύσει έως και 300 km μεταξύ των επαναφορτίσεων – κάτι που σημαίνει ότι ο επαγγελματίας που κινείται σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον δεν θα βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με το λεγόμενο άγχος της αυτονομίας – “range anxiety”. Ενώ και όταν θα χρειαστεί φόρτιση, αυτή θα πραγματοποιηθεί γρήγορα, καθώς για το 10-100% της μπαταρίας θα χρειαστούν περίπου 5,3 ώρες με τον ενσωματωμένο στο όχημα φορτιστή AC 11 kW (σύνδεση με wall box). Σημειώστε ότι το νέο E-Transit Courier προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 100 kW φόρτιση - σε δημόσιους σταθμούς - προσθέτοντας περίπου 100 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά της ώρας και εξασφαλίζοντας αναπλήρωση της ενέργειας της μπαταρίας από το 10% έως και το 80% της χωρητικότητάς της σε περίπου 23 λεπτά.

Και είναι αυτό το σύστημα κίνησης που «διαλύει» το κόστος κίνησης (που πέφτει στα μόλις 0,04 €/km), αλλά και το κόστος χρήσης και συντήρησης – ή αν θέλετε το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας: Με τα διαστήματα περιοδικής συντήρησης (service) να πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια, και μάλιστα ανεξάρτητα από τα διανυθέντα χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η Ford Pro Service προβλέπει ότι τα μη προγραμματισμένα έξοδα συντήρησης του E-Transit Courier θα είναι τουλάχιστον κατά 35% χαμηλότερα σε σύγκριση με εκείνα ενός πετρελαιοκίνητου μοντέλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο E-Transit Courier υποστηρίζεται από το ίδιο ολοκληρωμένο δίκτυο Ford Pro Service, το οποίο περιλαμβάνει την ολοένα και διευρυνόμενη όσον αφορά την κάλυψη που προσφέρει υπηρεσία Mobile Service, το συνδεδεμένο σύστημα FORDLive που βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της μεγιστοποίησης του χρόνου λειτουργίας του οχήματος, καθώς και το μεγαλύτερο δίκτυο αποκλειστικών αντιπροσώπων επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη, όπως και η υπόλοιπη οικογένεια Transit.

Κλείνοντας θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το νέο E-Transit Courier βρίσκεται ήδη στους Επίσημους Εμπόρους Ford σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα στον επαγγελματία να το αποκτήσει εύκολα, χάρη στα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα της εταιρίας, τα οποία προσφέρουν μεταξύ άλλων επιτόκιο 2,99%, προκαταβολή 20% και 48 δόσεις.

Δείτε και διαβάστε περισσότερα κάνοντας κλικ εδώ