Έρχεται το γερμανικό προσιτό ηλεκτρικό SUV

Στους δρόμους του Άμστερνταμ κάνει τις πρώτες του δημόσιες εμφανίσεις το νέο, ένα μοντέλο που προορίζεται να παίξει κομβικό ρόλο στη στρατηγική εξηλεκτρισμού της γερμανικής μάρκας τα επόμενα χρόνια. Ακόμη καμουφλαρισμένο, αλλά ήδη αρκετά «διαβασμένο» σε επίπεδο αναλογιών και φιλοσοφίας, το νέο compact SUV προϊδεάζει για ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά της Volkswagen, με προγραμματισμένο λανσάρισμα στην ευρωπαϊκή αγορά το φθινόπωρο του 2026 και τιμή εκκίνησης που εκτιμάται κοντά στα 28.000 ευρώ.

Η επιλογή της ολλανδικής πρωτεύουσας μόνο τυχαία δεν είναι. Σε ένα περιβάλλον όπου η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ήδη καθημερινότητα, το ID. Cross δείχνει να «κουμπώνει» ακριβώς στο προφίλ του ευρωπαϊκού αστικού χρήστη: συμπαγές, πενταθέσιο και με σαφή προσανατολισμό στη χρηστικότητα.

Σε επίπεδο σχεδίασης, το νέο μοντέλο ακολουθεί τη σύγχρονη γλώσσα Pure Positive της Volkswagen, με καθαρές επιφάνειες, ισορροπημένες αναλογίες και μια συνολικά πιο ώριμη αισθητική προσέγγιση σε σχέση με τα πρώτα μοντέλα της οικογένειας ID. Το αποτέλεσμα δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά να δώσει μια αίσθηση «κανονικότητας» — στοιχείο που, ειδικά σε αυτή την κατηγορία, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Αντίστοιχη είναι και η φιλοσοφία στο εσωτερικό. Η διάταξη δίνει προτεραιότητα στην απλότητα και την εργονομία, με μεγάλες ψηφιακές οθόνες, περιορισμό των περιττών στοιχείων και συνολικά μια εικόνα που παραπέμπει σε μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. Η ποιότητα υλικών και συναρμογής δείχνει να βρίσκεται στο επίπεδο που περιμένει κανείς από τη Volkswagen, ενώ η εκμετάλλευση των χώρων επιτρέπει άνετη μετακίνηση πέντε επιβατών, επιβεβαιώνοντας τον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου.

Στο τεχνικό κομμάτι, το ID. Cross αποτελεί μια ευέλικτη πρόταση για διαφορετικά προφίλ χρήσης. Θα διατίθεται με τρεις επιλογές ισχύος — 85 kW (116 ίπποι), 99 kW (135 ίπποι) και 155 kW (211 ίπποι) — σε συνδυασμό με δύο μπαταρίες καθαρής χωρητικότητας 37 kWh και 52 kWh. Η μικρότερη έκδοση στοχεύει κυρίως σε αστικές μετακινήσεις, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία επιτρέπει πιο άνετη χρήση και εκτός πόλης, καλύπτοντας τις ανάγκες ενός ευρύτερου κοινού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το θέμα της φόρτισης. Το μοντέλο υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 90 kW, ενώ στις εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία η ισχύς μπορεί να φτάσει έως 105 kW, ενισχύοντας την πρακτικότητα σε καθημερινές συνθήκες χρήσης. Σε συνδυασμό με τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, που υπόσχονται υψηλό επίπεδο άνεσης και ασφάλειας, το ID. Cross δείχνει να πληροί τις βασικές προϋποθέσεις για να αποτελέσει ένα «all-around» ηλεκτρικό SUV.

Η ουσία, ωστόσο, βρίσκεται αλλού: στη θέση που φιλοδοξεί να καταλάβει στην αγορά. Με ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης, συμπαγείς διαστάσεις και τεχνολογία που καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες του μέσου χρήστη, το ID. Cross έρχεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της Volkswagen στην προσπάθειά της να περάσει την ηλεκτροκίνηση σε πιο μαζικά κοινά.

Προς το παρόν, το μοντέλο παραμένει σε μορφή concept κοντά στην παραγωγή και δεν διατίθεται ακόμη προς πώληση. Ωστόσο, η εικόνα που δίνει από τις πρώτες του εμφανίσεις είναι σαφής: η Volkswagen ετοιμάζει ένα ηλεκτρικό SUV που δεν θα απευθύνεται μόνο στους «early adopters», αλλά σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό — εκεί όπου τελικά θα κριθεί και η επιτυχία της ηλεκτροκίνησης.