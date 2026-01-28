Επτά θέσεις αλλιώτικες απ’ τις άλλες

Το επόμενο μεγάλο βήμα της ηλεκτρικής εποχής της κάνει η Skoda, με ένα επαθέσιο μοντέλο που θα σταθεί στην κορυφή της γκάμας της και φέρει το όνομα Peaq, παραπέμποντας τρόπον τινά στην κορύφωση (peak) της τεχνολογίας, του design και της πρακτικότητας, μιας εταιρίας που εξελίσσεται σε μία από τις πιο μοντέρνες παρουσίες στον χώρο του αυτοκινήτου.

Από τα ποδήλατα των Vaclav Klement & Vaclav Laurin του 1895 τα πρώτα αυτοκίνητα του 1905 και τις «φθηνές» επιλογές των δεκαετιών των 70’s και των 80’s, η Skoda έφτασε στην απόλυτα ανταγωνιστική γκάμα του σήμερα με μοντέλα – μεταξύ των οποίων και πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα - που δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα ακόμα και από τον εσωτερικό ανταγωνισμό της «μαμάς» Volkswagen.

H μακρά πορεία της τσέχικης εταιρίας (πέρσι συμπλήρωσε τα 130 της χρόνια) είναι η επιτομή της συνεχούς εξέλιξης και βελτίωσης, ειδικά μετά από το λανσάρισμα του Favorit. Γιατί στα χρόνια που έμεινε στην παραγωγή το Favorit ήταν που η Skoda ξεκίνησε να γράφει ένα εντελώς καινούργιο κεφάλαιο στην ιστορία της, αφού εντάχθηκε στο Volkswagen Group, έχοντας πρόσβαση σε μηχανικά μέρη, τεχνολογίες και υλικά από το πάνω-πάνω ράφι. Ως φυσικό επακόλουθο ήρθε η δημιουργία μιας σύγχρονης και πλήρους γκάμας, βασισμένης σε μία νέα αντίληψη σε σχέση με την ποιότητα κατασκευής, την αξιοπιστία και τη σχέση αξίας-τιμής. Η Skoda του σήμερα δεν βασίζεται στη χαμηλότερη τιμή των προϊόντων της για να «πουλήσει», αλλά στη λειτουργικότητά, την αντοχή, τις επιδόσεις και το μοντέρνο τους χαρακτήρα. Αυτά τα στοιχεία έφεραν και την εμπορική επιτυχία: Το 2025 η Skoda για πρώτη φορά στην ιστορία της, κατέλαβε την 3η θέση μεταξύ όλων των κατασκευαστών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Μετά από αυτό το ορόσημα, το 2026 ξεκίνησε με μία ανακοίνωση, καθώς η τσεχική μάρκα αποκάλυψε ότι θα λανσάρει ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο, με το όνομα Peaq: προφέρεται όπως και η αγγλική λέξη «peak», που σημαίνει κορυφή και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι μιας και μιλάμε για το μοντέλο που θα αποτελέσει την κορωνίδα της γκάμας. Δείτε το video που έβγαλε στον «αέρα» η Skoda κάνοντας κλικ εδώ.

Την άνοιξη του 2022, η Skoda παρουσίασε το πρωτότυπο Vision 7S (το 2023 το είχαμε δει στο Golden Hall), μέσα από το οποίο αποκάλυψε τη νέα της σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid. Η συγκεκριμένη σχεδιαστικήγλώσσα σηματοδότησε τη μελλοντική κατεύθυνση της μάρκας, με έμφαση στη βιωσιμότητα, τον λειτουργικό σχεδιασμό και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής. Παράλληλα, το Vision 7S έδωσε μια πρώτη εικόνα για ένα επερχόμενο αμιγώς ηλεκτρικό επταθέσιο μοντέλο παραγωγής, που σήμερα γνωρίζουμε ως Peaq.

Σε δηλώσεις του, ο Martin Jahn, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto με αρμοδιότητα τις Πωλήσεις και το Marketing, ανέφερε ότι το Vision 7S αποτέλεσε αφετηρία για τη στρατηγική αναβάθμισης της μάρκας, ενώ τόνισε πως το Peaq μεταφέρει στην παραγωγή μια καινοτόμο ιδέα οχήματος. Όπως σημείωσε, το νέο μοντέλο επαναπροσδιορίζει βασικές αξίες της Skoda, όπως η ευρυχωρία και η πρακτικότητα, σε ένα νέο πλαίσιο.

Το Skoda Peaq θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό και θα διαθέτει επτά θέσεις, τοποθετούμενο στην κορυφή της γκάμας της εταιρείας. Η διάταξη του εσωτερικού του απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες, αλλά και σε χρήστες που αναζητούν ένα όχημα ικανό να καλύψει ανάγκες μετακίνησης που συνδυάζουν εργασία, ελεύθερο χρόνο και ταξίδια. Σε τεχνικό επίπεδο, το νέο 7-θέσιο SUV θα βασίζεται στην ηλεκτρική πλατφόρμα MEB του Ομίλου Volkswagen, χωρίς όμως να έχουν γίνει περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες.

Η Skoda υπογραμμίζει ότι στο Peaq διατηρείται η φιλοσοφία Simply Clever, με έμφαση στην ευχρηστία και στις πρακτικές λύσεις που χαρακτηρίζουν τα μοντέλα της. Με τη νέας της ναυαρχίδα, η τσέχικη μάρκα επιβεβαιώνει τη στρατηγική της για τη διεύρυνση της αμιγώς ηλεκτρικής της γκάμας και τη σταδιακή μετάβαση σε ένα ηλεκτρικό μέλλον. Παράλληλα, η παραγωγή του Peaq εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Next Level Škoda Strategy», με την οποία η εταιρεία φιλοδοξεί να σταθεροποιηθεί στην τριάδα των μεγαλύτερων κατασκευαστών αυτοκινήτων στην Ευρώπη.