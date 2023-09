To Vision 7S και το ερώτημα πού πηγαίνει η Skoda που αλλάζει

Με αφορμή την παρουσίαση επειδή ελληνικού εδάφους του ηλεκτρικού concept car Vision 7S, ενός ευρύχωρου SUV με τρεις σειρές καθισμάτων, εντοπίζουμε τα χαρακτηριστικά της τσεχικής εταιρείας που θα αλλάξουν στο πλαίσιο αφενός της ενσωμάτωσης πλήθους νέων τεχνολογιών στα οχήματά της και αφετέρου της ενεργειακής μετάβασης της αυτοκίνησης.

Από τα ποδήλατα των Vaclav Klement & Vaclav Laurin του 1895, τις μοτοσικλέτες του 1899 και τα πρώτα αυτοκίνητα του 1905 και στα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα του σήμερα και του αύριο. Μία μακρά πορεία 128 ετών φτάνει σε ένα νέο σημείο καμπής, καθώς βλέπουμε τη Skoda να επιχειρεί να μεταβάλει το προφίλ της για μία ακόμα φορά στην ιστορία της, επιδιώκοντας να διευρύνει την πελατειακή της βάση και να εντάξει σε αυτήν ένα πιο δυναμικό και ανήσυχο κοινό.

Ήδη εδώ και χρόνια έχουμε ξεγράψει τη «φθηνή» εταιρεία, την αυτοκινητοβιομηχανία του «ανατολικού μπλοκ» που προσέφερε ιδιαίτερα προσιτά αυτοκίνητα τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε αγορές όπως η δική μας, όπου τα «δυτικά» μοντέλα της εποχής ήταν ακριβά – οπότε τελικά τα τσέχικα μοντέλα είχαν ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα τιμής. Αυτό ήταν που έδωσε στα Skoda της δεκαετίας του 70 και του 80 μία αξιοπρόσεκτη θέση στην αγορά. Ενώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ακόμα και υπό εκείνες τις όχι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη της Skoda (την εμπορική τουλάχιστον) συνθήκες, η εταιρία κατάφερε όχι μόνο να έχει μια σειρά επιτυχίες στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με μοντέλα όπως το Skoda 130 RS, και όχι μόνον…

Ήδη αυτή η εταιρεία μπορεί σε εκείνες τις συνθήκες να μην είχε την ευελιξία των μεγάλων δυτικών αυτοκινητοβιομηχανιών, κατάφερε όμως να κάνει τα πρώτα βήματα εκσυγχρονισμού περνώντας από την ξεπερασμένη πια συνταγή του κινητήρας και κίνηση πίσω, στη σύγχρονη επιλογή που ήθελε και τον κινητήρα και την κίνηση μπροστά - με πρώτο δείγμα και πάντα στα περιθώρια που άφηνε το παλιό καθεστώς της τότε Τσεχοσλοβακίας το ιδιαίτερα ενδιαφέρον – καλό θα λέγαμε – Skoda Favorit.

Και ήταν από το Favorit του ξεκίνησε η Skoda για να γράψει ένα εντελώς καινούργιο κεφάλαιο στην ιστορία της όταν εντάχθηκε στο Volkswagen Group. Σε αυτή τη νέα κατάσταση μπορεί αρχικά η εταιρία να λειτούργησε με τη λογική του “value for money” στην αγορά, φέρνοντας θετικά αποτελέσματα (θυμόμαστε όλοι το σλόγκαν “More Car for Your Money”) για να περάσει στη συνέχεια στη δημιουργία μιας εντελώς νέας και πλήρους γκάμας η οποία ξεκινούσε από τα προσιτά μοντέλα πόλης (μίνι) και έφθανε ως τα μοντέλα επιδόσεων. Και ήταν αυτή η καινούρια γκάμα που δεν υστερούσε σε τίποτα από τα προϊόντα των «καταξιωμένων» εταιριών. Ταυτόχρονα η Skoda δημιουργούσε μία νέα αντίληψη σε σχέση με την ποιότητα κατασκευής και την αξιοπιστία των μοντέλων της - και αν θέλετε χαρακτηριστικά ενδεικτικό στο σημείο αυτό είναι το πλήθος των ταξί Skoda Octavia που κυκλοφορούσαν και κυκλοφορούν σταθερά στην Αθήνα και σε όλες τις ελληνικές πόλεις.

Κάπως έτσι φτάσαμε στη Skoda του σήμερα – μια μάρκα που σε καμία περίπτωση βασίζεται όχι πλέον στη χαμηλότερη τιμή των προϊόντων της για να «πουλήσει», αλλά στη λειτουργικότητά, την αντοχή, τις επιδόσεις και - κάποιες φορές - στην εμφάνισή τους. Αυτή η πορεία συνοδεύτηκε από τον αντίστοιχο εκσυγχρονισμό της εταιρικής εικόνας της Skoda, που αρχικά πέρασε το ιστορικό λογότυπο της από ένα ρετουσάρισμα και προσάρμοσε και το επίσημο χρώμα της, το πράσινο στα νέα δεδομένα, ώστε να δείχνουν αμφότερα πιο μοντέρνα. Τώρα φαίνεται ότι έχει έρθει η ώρα για μία ακόμα αλλαγή, η οποία σηματοδοτείται από ένα εντελώς νέο λογότυπο που δεν περιέχει πια το γνωστό κυκλικό σήμα, αλλά μόνο το όνομα της εταιρείας σε μία εξαιρετικά μοντέρνα γραμματοσειρά η οποία ενσωματώνει με τον δικό της τρόπο το τσέχικο «παχύ» S.

Eνώ το πρωτότυπο concept car Vision 7S, το πλήρως ηλεκτρικό SUV με τις τρεις σειρές καθισμάτων, που μπορούν αυτές τις μέρες να δουν από κοντά οι επισκέπτες του Golden Hall στην Αθήνα, απεικονίζει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της Skoda. Και αν ρωτήσετε γιατί η εταιρεία χρειάζεται μία νέα σχεδιαστική γλώσσα, καθώς δεν θα έχετε άδικο αν πείτε ότι η υπάρχουσα αισθητική των μοντέλων της είναι μία χαρά, η απάντηση βρίσκεται στο ότι καθώς η ενεργειακή μετάβαση της αυτοκίνησης βρίσκεται σε εξέλιξη και καθώς προβλέπονται αναδιατάξεις στην αγορά αυτοκινήτου, με τη μετατόπιση της έμφασης προς τις μεγαλύτερες σε μέγεθος κατηγορίες, η Skoda επιχειρεί να προσεγγίσει ένα καινούργιο κοινό πιο νεανικό, πιο δυναμικό χωρίς όμως να θέλει και να αποχωριστεί τους ήδη υπάρχοντες πιστούς πελάτες και οπαδούς της – και βεβαίως χωρίς να θέλει να αποποιηθεί την μακρά ιστορία της.