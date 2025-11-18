Το επόμενο κεφάλαιο για ένα θρύλο αντοχής

Η Toyota παρουσίασε την ένατη γενιά του Hilux, που φέρνει το θρυλικό pick-up της στην εποχή του εξηλεκτρισμού. Τώρα πια, το μοντέλο που έχει γίνει συνώνυμο της αξιοπιστίας, της αντοχής και της μακροζωίας είναι έτοιμο να συνεχίσει την πορεία του ως ήπια υβριδικό 48V, 100% ηλεκτρικό και αργότερα ως υδρογονοκίνητο, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του. Μια ιστορία που γράφεται επί σχεδόν εξήντα χρόνια στα πιο διαφορετικά τερέν και με τα πιο διαφορετικά φορτία.

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1968 και με σχεδόν εξήντα χρόνια ιστορίας, το Toyota Hilux έχει καταφέρει να γίνει είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και αξιόπιστα pick-up. Έχει χρησιμοποιηθεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη – από εργοτάξια και αγροτικές περιοχές έως στρατιωτικές και εξερευνητικές αποστολές –παραμένοντας σύμβολο αξιοπιστίας, δύναμης και αντοχής σε ακραίες συνθήκες, κτίζοντας μέσα από 8 γενιές έναν ολόκληρο θρύλο γύρω από αυτά τα χαρακτηριστικά. Σήμερα, η Toyota αποκάλυψε την ολοκαίνουργια, 9η γενιά του εμβληματικού pick-up που διαβαίνει τον Ρουβίκωνα του εξηλεκτρισμού και της ηλεκτροκίνησης. Ναι για πρώτη φορά στην ιστορία, το Toyota Hilux θα έχει και 100% ηλεκτρική έκδοση, που θα πλαισιώσει την diesel με 48-βολτο mild hybrid σύστημα, ενώ για το 2028 έχει δρομολογηθεί και μία με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου. Είναι προφανές πως το νέο Hilux ακολουθεί την στρατηγική Toyota Multi-Pathway (διαβάστε τα πάντα για αυτήν κάνοντας κλικ εδώ), που προσφέρει μια γκάμα τεχνολογιών κίνησης προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς του κόσμου.

Ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης, η σχεδιαστική φιλοσοφία «Τough & Agile» δίνει στο νέο Hilux μια σύγχρονη και δυναμική παρουσία. Οι λεπτοί προβολείς συνδέονται με μια χαρακτηριστική μπάρα που φέρει το όνομα TOYOTA, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση ξεχωρίζει με «κλειστή» μάσκα και αεροδυναμικές ζάντες αλουμινίου. Πίσω, το νέο σκαλοπάτι και τα ανασχεδιασμένα πλαϊνά βελτιώνουν την εργονομία και την πρόσβαση στην καρότσα. Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως το νέο Hilux θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά ως Double Cab (4-θυρο διπλοκάμπινο), σύμφωνα με τις προτιμήσεις των πελατών.

Το εσωτερικό του νέου Toyota Hilux έχει αισθητές επιρροές από το νέο Land Cruiser με πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και οθόνη αφής έως 12,3 ιντσών, που ξεχωρίζει στην κεντρική κονσόλα. Όλα τα χειριστήρια τετρακίνησης (AWD) και off-road είναι συγκεντρωμένα σε κεντρική θέση για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση. Το ηλεκτρικό μοντέλο εφοδιάζεται με επιλογέα shift-by-wire, που λειτουργεί με ένα μόνο άγγιγμα.

Η συνδεσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο με ασύρματη φόρτιση smartphone, θύρες USB, καθώς και δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω της εφαρμογής MyToyota, που μεταξύ άλλων επιτρέπει στους διαχειριστές στόλων να παρακολουθούν έως και 10 οχήματα ταυτόχρονα σχετικά με τη στάθμη καυσίμου, την κατάσταση φόρτισης, το ιστορικό διαδρομών, καθώς και αναλύσεις οδήγησης.

Μια ακόμα πρωτιά έχει να κάνει με το ηλεκτρικό υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης (EPS), βελτιώνοντας την ευελιξία και την ακρίβεια στο τιμόνι με πιο άμεση αίσθηση και μειωμένες αντιδράσεις σε ανώμαλα οδοστρώματα.

Παράλληλα, η σουίτα συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης Toyota T-Mate αναβαθμίζεται με πλήθος νέων λειτουργιών όπως τα Low Speed Acceleration Suppression, Proactive Driving Assist, Emergency Driving Stop System, αλλά και αναβαθμίσεις over-the-air. Το νέο Hilux διαθέτει επιπλέον Blind Spot Monitor, Safe Exit Assist και Driver Monitor Camera, υποσχόμενο τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας από ποτέ.

Χωρίς αμφιβολία το Hilux BEV αποτελεί τη σημαντικότερη τεχνολογική τομή στην ιστορία του μοντέλου. Διατηρεί τη δομή body-on-frame για κορυφαία αντοχή και προστασία της μπαταρίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα βάθος βύθισης 700 mm – ίδιο με αυτό των εκδόσεων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η μπαταρία 59,2 kWh τροφοδοτεί δύο e-Axles, εμπρός και πίσω, προσφέροντας μόνιμη τετρακίνηση με ροπή 205 Nm μπροστά και 268,6 Nm πίσω. Το ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 715 kg και η ικανότητα ρυμούλκησης τα 1.600 kg, ενώ η αυτονομία αγγίζει τα 240 km (WLTP).

Σύμφωνα με την Toyota, το ηλεκτρικό Hilux παραμένει ένα γνήσιο εργαλείο off-road, αφού το σύστημα Multi-Terrain Select προσαρμόζει την απόδοση του οχήματος σε διαφορετικά εδάφη εκτός δρόμου μέσω ελέγχου του φρεναρίσματος και της ροπής, προσφέροντας εμπειρία τετρακίνησης που παραπέμπει σε συμβατικό σύστημα μετάδοσης με κοντές σχέσεις.

Το μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον στη Δυτική Ευρώπη συγκεντρώνει σαφώς η 48V υβριδική έκδοση, που θα συνεχίσει να προσφέρεται, συνδυάζοντας τον αποδοτικό κινητήρα 2.8L Diesel με έναν ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια. Η μπαταρία 48V τοποθετείται έξυπνα κάτω από τα πίσω καθίσματα, χωρίς να μειώνει τον διαθέσιμο χώρο. Το σύστημα, που χρησιμοποιείται και στο Land Cruiser, υπόσχεται ομαλότερη, αθόρυβη επιτάχυνση και βελτιωμένη απόκριση, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 kg και το ωφέλιμο φορτίο ενός τόνου παραμένουν αμετάβλητα. Σύμφωνα με την Toyota, τα εξαρτήματα του υβριδικού συστήματος κίνησης έχουν σχεδιαστεί για εύκολη ενσωμάτωση και αντοχή σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Ο ηλεκτροκινητήρας-γεννήτρια τοποθετείται ψηλά στον κινητήρα, ώστε το όχημα να διατηρεί την ικανότητα διέλευσης νερού βάθους 700 mm. Επίσης, η απόδοση εκτός δρόμου ενισχύεται περαιτέρω με το σύστημα Multi-Terrain Select, το οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει ο οδηγός για να προσαρμόσει την απόδοση σε διαφορετικές επιφάνειες. Το νέο Toyota Hilux θα προσφερθεί και σε εκδόσεις με κινητήρες diesel και βενζίνης για τις αγορές της Toyota στην Ανατολική Ευρώπη.

Η Toyota έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το 2028 θα δούμε και το πρώτο Hilux με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, βασισμένο στην τεχνολογία του Mirai. Σημειώνουμε πως η συγκεκριμένη τεχνολογία παρέχει υδρογόνο στην κυψέλη καυσίμου, όπου με διαδικασία αντίστροφής ηλεκτρόλυσης παράγεται ηλεκτρική ενέργεια και νερό, που βγαίνει από τις «εξατμίσεις» με τη μορφή υδρατμών. Η κίνηση αυτή θα σηματοδοτήσει το επόμενο βήμα στη δέσμευση της εταιρείας για μηδενικές εκπομπές ρύπων και θα ενισχύσει την ανάπτυξη υποδομών υδρογόνου στην Ευρώπη.

Η παραγωγή του νέου Toyota Hilux ξεκινά στο 3ο τρίμηνο του 2026, με την διάθεση του μοντέλου στην ελληνική αγορά στις εκδόσεις 2.8L Diesel Hybrid 48V και BEV να αναμένεται στο 4ο τρίμηνο του 2026.