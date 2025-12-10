Ένα showroom που πρέπει να επισκεφτείτε

Σε έναν μοντέρνο, σύγχρονο και «καθαρά» σχεδιασμένο χώρο, που σκοπεύει να παρουσιάσει τη μάρκα μέσα από μια βιωματική προσέγγιση, η Zeekr απέκτησε πλέον και φυσική υπόσταση με το πρώτο Zeekr Experience Store, το οποίο άρχισε να λειτουργεί στη Λεωφόρο Κηφισίας 87, στον κόμβο Αμαρουσίου. Διαθέτοντας σχεδιασμό που εκφράζει τη φιλοσοφία της μάρκας για «καθαρή» αισθητική και αυθεντική εμπειρία, μέσα από minimal αρχιτεκτονική και προσεγμένα υλικά, στοιχεία που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη φιλοσοφία του premium brand ηλεκτρoκίνησης του ομίλου Geely.

Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά ολόκληρη τη σειρά ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Zeekr, που περιλαμβάνει τα Zeekr 001, το πανίσχυρο και εντυπωσιακό shooting brake, το Zeekr X, το κομψό και σύγχρονο compact SUV, και το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, ένα μοντέλο που ενσαρκώνει την επόμενη γενιά έξυπνης ηλεκτρικής απόδοσης. Με αυτά τα τρία μοντέλα, η Zeekr παρουσιάζει ένα ολόκληρο οικοσύστημα ηλεκτροκίνησης, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν μια ξεχωριστή εμπειρία οδήγησης, χωρίς συμβιβασμούς σε τεχνολογία, άνεση ή αισθητική.

Με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του νέου Zeekr Experience Store, η Zeekr γιορτάζει με τις Zeekr Exclusive Days, από τις 08.12 έως τις 13.12, προσφέροντας μοναδικά προνόμια και ειδικά προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα για όλα τα μοντέλα της. Ειδικά για το νέο Zeekr X θα ισχύσει το Πρόγραμμα «Xtreme Value 50», με δύο επιλογές χρηματοδότησης: 0% επιτόκιο με 288 ευρώ τον μήνα για 60 μήνες, ή 3,9% επιτόκιο με 397 ευρώ τον μήνα για 72 μήνες. Παράλληλα, για όλη τη διάρκεια των Zeekr Exclusive Days, η Zeekr προσφέρει 4 χρόνια δωρεάν service σε όλα τα μοντέλα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την premium εμπειρία και τη δέσμευσή της προς τον σύγχρονο οδηγό.

Η GEO Mobility Hellas, ο επίσημος εισαγωγέας των μοντέλων Zeekr στην Ελλάδα, σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της μάρκας το αμέσως επόμενο διάστημα, ενισχύοντας την παρουσία της μάρκας σε κομβικά σημεία της χώρας. Η στρατηγική αυτή επιβεβαιώνει το όραμα της Zeekr να προσφέρει μια ολιστική premium εμπειρία ηλεκτροκίνησης σε κάθε οδηγό που αναζητά τεχνολογία, σχεδίαση και βιώσιμη πολυτέλεια.