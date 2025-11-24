Ένα παγκόσμιο ηλεκτρικό C-SUV με υψηλή αξία και χαμηλή τιμή

Το Β10 είναι πρώτο “παγκόσμιο” αυτοκίνητο της Leapmotor, η οποία με τις πλάτες του Ομίλου Stellantis, που αποτελεί βασικό μέτοχο της ραγδαία αναπτυσσόμενης κινέζικης μάρκας, διευρύνει την γκάμα της με αυτό το νέο ηλεκτρικό μοντέλο που ρίχνεται στην αρένα των οικογενειακών C-SUV βασισμένο στην εξαιρετική σχέση αξίας τιμής, όντας διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με λιγότερα από 26.000 ευρώ.

Το B10 είναι χωρίς αμφιβολία ένα σημαντικό μοντέλο για τη Leapmotor, που εισάγεται στην Ελλάδα από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη, όχι επειδή διευρύνει την γκάμα της κινεζικής φίρμας (μέχρι τώρα είχε το μικρό T03 και το μεσαίο SUV C10 σε ηλεκτρική και REEV έκδοση) ούτε επειδή σε μια ώρα από την παρουσίασή του το μοντέλο είχε 15.000 προπαραγγελίες. Με το B10 η κινέζικη μάρκα, η οποία ιδρύθηκε πριν 10 χρόνια και έχει ξεπεράσει ήδη το 1,0 εκατ. πωλήσεις, ξεκινάει τη δημιουργία των παγκόσμιων μοντέλων της, τονίζοντας την ανάπτυξη για τη μάρκα.







Καθοριστική για την πορεία της στην ευρωπαϊκή αγορά είναι φυσικά η σχέση και η συνεργασία της με τον Όμιλο Stellantis. Σε κάθε περίπτωση, το Β10 είναι ένα μικρομεσαίο οικογενειακό SUV (C-SUV), που ρίχνεται σε μια κατηγορία με μεγάλη απήχηση στην Ευρώπη. Η επίσημη είσοδος του μοντέλου στην ελληνική αγορά έγινε πριν λίγες μέρες με δημοσιογραφική παρουσίαση στο Anassa City Events στην Αθήνα. Ο Γιώργος Μπακόπουλος General Manager της Italian Motion έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα REEV μοντέλα που αποτελούν όπως είπε πολύ ανταγωνιστικά προϊόντα. Ο ίδιος σημείωσε το ρεκόρ παγκόσμιων πωλήσεων της Leapmotor στις 70.000 μονάδες τον περασμένο μήνα και στην εκτίμηση ότι έως το τέλος του έτους θα έχουν συμπληρωθεί 600.000 μονάδες, οι δε συνολικές πωλήσεις της εταιρείας στην 6ετία 2019-2025 θα ανέλθουν στο 1.000.000 οχήματα.





Στοχεύοντας στον ιδανικό συνδυασμό compact αμαξώματος και ευρυχωρίας (μεταξόνιο 2.735mm), το B10 έχει μήκος 4.515mm και θα κατασκευάζεται στη Σαραγόσα της Ισπανίας για την αποφυγή των σχετικών δασμών στα «made in China» αυτοκίνητα. «Πατάει» στην πλατφόρμα LEAP 3.5, στην οποία αναφέρθηκε ο Ανδρέας Βουρνάς, Product Mamager Lepmotor & Fiat, που εξασφαλίζει και την άριστη συνεργασία του hardware με το software. Χαρακτηριστικό αυτής της νέας αρχιτεκτονικής είναι ότι όλα τα επιμέρους συστήματα ελέγχονται από έναν κεντρικό εγκέφαλο (central domain controller), ενώ οι 22 υπολογιστικές μονάδες που υπάρχουν στο αυτοκίνητο συνδέονται μεταξύ τους με καλωδίωση που δεν ξεπερνά τα 996 μέτρα, στοιχείο που συγκρατεί και το βάρος, και τις απώλειες ενέργειας. Στο μέλλον μόλις υπάρξει το ανάλογο (ευρωπαϊκό) νομοθετικό πλαίσιο, η νέα αυτή πλατφόρμα θα είσαι σε θέση να διαχειριστεί τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3.

Εμφανισιακά το B10 θυμίζει το μεγαλύτερο C10, ειδικά με τα ορθογώνια ανοίγματα χαμηλά στον εμπρός προφυλακτήρα, δείχνοντας αμέσως την ηλεκτρική του φύση και βγάζοντας ένα δυναμισμό μέσα από τις «καθαρές» γραμμές και τα φώτα που είναι λεπτές φωτιζόμενες μπάρες τόσο εμπρός όσο και πίσω.





Aνάλογα μινιμαλιστική είναι και η σχεδίαση του ταμπλό, στο οποίο δεσπόζει η οθόνη αφής με διαγώνιο 14,6”, ανάλυση 2,5Κ και επεξεργαστή Snapdragon 8155, υποσχόμενη εμπειρία χρήσης σχεδόν ίδιας με ενός smartphone. Υπάρχει συμβατότητα με Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το λειτουργικό σύστημα LEAP OS 4.0 Plus δίνει τη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής του interface και 3D απεικόνισης, καθώς και τηλεχειρισμού μέσω της εφαρμογής Leapmotor app. 0ι απεριόριστες Over The Air αναβαθμίσεις έχουν στόχο να διατηρούν το σύστημα συνεχώς επίκαιρο.

Σχετικά με την ευρυχωρία το μεγάλο μεταξόνιο και το απόλυτα επίπεδο πάτωμα υπόσχονται άνεση ακόμα και 5 επιβάτες κανονικού αναστήματος.Το πόρτ μπαγκάζ, κάτω από το οποίο βρίσκεται ο ηλεκτροκινητήρας, είναι αρκετά ικανοποιητικό φτάνοντας τα 430 λίτρα, χάρη και στον χώρο που υπάρχει κάτω από το κάλυμμά του. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η τιμή φθάνει στα 1.700 λίτρα, ενώ υπάρχει και μπροστινός χώρος (frunk) 25 λίτρων καθώς και 22 αποθηκευτικοί χώροι για διάφορά μικροπράγματα στην καμπίνα.







Το Leapmotor B10 διαθέτει κινητήρα 218 ίππων και 240 Nm που καταλήγουν στους πίσω τροχούς, με την εταιρεία να υποστηρίζει πως η επιτάχυνση 0-100 km/h γίνεται σε 8 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 170 km/h. Για τη φόρτιση σε εναλλασσόμενο ρεύμα υπάρχει ενσωματωμένος φορτιστής (OBC) ισχύος 11 kW, ενώ στο συνεχές ρεύμα η ισχύς φτάνει τα 168 kW και εξασφαλίζει φόρτιση 30-80% σε λιγότερο από 20 λεπτά. Η LFP μπαταρία, που έχει εξελιχθεί in-house με modules από την CATL, τοποθετείται απευθείας στο πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη επιπλέον προστατευτικού κλωβού, κάτι που περιορίζει το συνολικό μέγεθος που καταλαμβάνει. Για το B10 προσφέρονται δύο εκδόσεις χωρητικότητας: Μία 56,2 kWh για αυτονομία 361 km στον μικτό κύκλο WLTP και μια 67,1 kWh με ικανότηττα για έως 434 km με μια φόρτιση. Την άνοιξη του 2026, θα υπάρξει έκδοση REEV, στα πρότυπα του C10 REEV.







Για τη συμπεριφορά στο δρόμο έχει φροντίσει η ομάδα εξέλιξης δυναμικών χαρακτηριστικών της Stellantis, ρυθμίζοντας με βάση τις ευρωπαϊκές συνθήκες το πλαίσιο και την ανάρτηση στην πίστα του Μπαλόκο, στην Ιταλία. Επάνω στη βάση που δημιουργεί η ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και η ζυγισμένη κατανομή της μάζας μεταξύ των εμπρός και πίσω τροχών, η Leapmotor υπόσχεται πως το B10 προσφέρει κορυφαία άνεση, αθόρυβη κύλιση και άριστο κράτημα. Η τεχνολογική αρτιότητα και η ασφάλεια του νέου Leapmotor B10 υποστηρίζονται μεταξύ πολλών άλλων από 17 συστήματα ADAS (υποβοήθησης του οδηγού), κάμερες περιμετρικής απεικόνισης 360ο και ιδιαίτερα στιβαρή δομή αμαξώματος.







Όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Καραθανάσης, Marketing Director της Italian Motion (Όμιλος Βασιλάκη) στο λανσάρισμα του μοντέλου, η Leapmotor διέπεται από το μότο «Προσιτή πολυτέλεια για όλους» - και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του B10, που έχει εισαγωγική τιμή 25.900 ευρώ, στοιχείο που το βάζει στις επιλογές αγοραστών προερχόμενων και από μικρότερα segments, όπως το B. Αυτή η τιμή αφορά στην έκδοση Life με την μπαταρία Pro (56,2 kWh) και προκύπτει συνυπολογίζοντας την τρέχουσα προωθητική ενέργεια (4.000 ευρώ) και την κρατική επιδότηση (3.000 ευρώ) για αγορά ηλεκτρικού οχήματος. Με την μπαταρία Pro Max (67,1 kWh) η τιμή είναι 27.400 ευρώ.

Στο εξοπλιστικό πακέτο Life υπάρχουν στάνταρ 17 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, πίνακας οργάνων 8,8” και οθόνη infotainment 14,6”, πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο, λειτουργία V2L, σύστημα πλοήγησης, φώτα LED, κλειδί NFC και Bluetooth, Android Auto/Apple CarPlay, είσοδος χωρίς κλειδί και εκκίνηση με κωδικό, καθώς και καλώδια Mode 2 και Mode 3 για φόρτιση σε πρίζα σούκο και Wallbox αντίστοιχα.

Το ακόμα πιο πλούσιο πάκετο Design είναι 1.500 ευρώ ακριβότερο και διαθέτει επιπλέον ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, ηχοσύστημα υψηλής απόδοσης με 12 ηχεία, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες με μνήμη, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, αισθητήρα βροχής και σκούρα πίσω κρύσταλλα.







Όπως όλα τα Leapmotor, το B10 καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύηση (ή 100.000 km) για τα μηχανικά μέση ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης από 8 χρόνια ή 160.000 km. Ισχύει επίσης οδική βοήθεια για πέντε έτη, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις και η after sales υποστήριξη γίνονται στο δίκτυο της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional, Abarth), που έχει υψηλή κατάρτιση και πανελλαδική κάλυψη. Οι παραγγελίες για το Leapmotor B10 είναι ήδη ενεργές και υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα.