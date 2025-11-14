Ένα ηλεκτρικό που φορτίζει και από τον ήλιο

Η Nissan εξόπλισε το Sakura, ένα best seller μικρό ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στην Ιαπωνία, με το σύστημα Ao-Solar Extender, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο όχημα το οποίο είναι σε θέση να παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο για να καλύψει έως και 3.000 χλμ. ετησίως.

Η Nissan παρουσίασε στο Japan Mobility Show 2025 ένα πρωτότυπο Sakura εξοπλισμένο με ένα πρωτοποριακό σύστημα παραγωγής ηλιακής ενέργειας, που έχει την ονομασία «Ao-Solar Extender». Η ιδέα του Ao-Solar Extender προέκυψε από εσωτερικό διαγωνισμό ιδεών της Nissan το 2021 και στοχεύει στη μείωση της ανάγκης φόρτισης από το δίκτυο, κάνοντας την καθημερινή χρήση ενός EV πιο εύκολη και πρακτική.

Η επιλογή του Sakura δεν ήταν τυχαία, μιας και το μικρό μοντέλο ήταν το πιο δημοφιλές ΕV στην Ιαπωνία για τρία συνεχόμενα χρόνια, ξεχωρίζοντας για την επαρκή καθημερινή αυτονομία του, καθώς και για την compact πλην όμως λειτουργική και προσεγμένη σχεδίασή του. Η ομάδα που ανέπτυξε το σύστημα εκτιμά ότι μπορεί να παράγει αρκετή ηλιακή ενέργεια για να καλύψει έως και 3.000 χλμ. οδήγησης ετησίως.

Το Ao-Solar Extender, τοποθετείται στην οροφή και μπορεί να φορτίζει το όχημα τόσο κατά την οδήγηση όσο και όταν είναι σταθμευμένο. Το πάνελ επάνω στην οροφή αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια ακόμα και εν κινήσει, ενώ όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, ένα επιπλέον πάνελ επεκτείνεται, αυξάνοντας την επιφάνεια του ηλιακού πάνελ και την ισχύ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα περίπου 500 Watt.

Το επεκτεινόμενο πάνελ επίσης προσφέρει σκιά, μειώνοντας τη θερμοκρασία στο εσωτερικό και περιορίζοντας την ανάγκη για χρήση του κλιματισμού. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση και να ενσωματώνεται αρμονικά με τη συνολική εμφάνιση του Sakura.

Με την εγκατάσταση του Ao-Solar Extender, η Nissan ελπίζει ότι οι οδηγοί θα μπορούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη τους για φόρτιση. Ανάλυση δεδομένων οδήγησης των ιδιοκτητών Sakura δείχνει ότι οι περισσότεροι πραγματοποιούν σύντομες διαδρομές, γεγονός που καθιστά τη ηλιακή ενέργεια ικανή να καλύψει μεγάλο μέρος των καθημερινών αναγκών τους. Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει και ως εφεδρική πηγή ενέργειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.