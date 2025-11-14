Το μοναδικό plug-in υβριδικό διπλοκάμπινο είναι και το μόνο που έχει 6 χρόνια δωρεάν service

Το μόνο plug-in υβριδικό pick-up στην Ευρώπη έχει 281 ίππους, καταναλώνει μόλις 3,4 lt/100 km, κάνει 50 km χωρίς σταγόνα βενζίνης, τροφοδοτεί με ρεύμα τα εργαλεία του επαγγελματία και πλέον είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με ένα πολύ δελεαστικό πακέτο χρηματοδότησης, αλλά και συντήρησης.

Το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid έρχεται να εγκαινιάσει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των pick-up όντας το πρώτο εξηλεκτρισμένο μοντέλο του είδους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το επαναφορτιζόμενο σε πρίζα υβριδικό σύστημα του Ford Ranger PHEV εξασφαλίζει κορυφαία οικονομία και δυνατότητα κίνησης αμιγώς με ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς το best-seller pick-up μοντέλο να χάνει στο ελάχιστο τις εξαιρετικές του επιδόσεις σε κάθε τερέν.

Ανακαλύψτε το νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid εδώ.

Η απόκτηση του νέου Ford Ranger PHEV είναι ιδιαίτερα εύκολη χάρη στην ευέλικτη χρηματοδότηση Ford Finance, η οποία συνδυάζει ανταγωνιστικό επιτόκιο 2,99%, προκαταβολή 20% και διάρκεια εξόφλησης έως 48 μήνες. Εναλλακτικά, όσοι επιλέξουν τη λύση της μακροχρόνιας μίσθωσης μπορούν να στραφούν στα προγράμματα Ford Lease, απολαμβάνοντας εξίσου ελκυστικούς και ανταγωνιστικούς όρους με μηνιαίο μίσθωμα 474 ευρώ.

Σήμερα, η Ford προσφέρει έναν ακόμα λόγο για να αποκτήσει κανείς το νέο Ranger Plug-in Hybrid, καθώς μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους όσοι το επιλέξουν επωφελούνται από την παροχή Service για τα επόμενα 6 χρόνια. Έτσι, η συντήρηση του Ranger Plug-in Hybrid είναι εξασφαλισμένη από τους ειδικούς της Ford, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για τον πελάτη.

Η κορυφαία για την κατηγορία οικονομία καυσίμου, που φτάνει έως και τα μόλις 3,4 lt/100 km, και το χαμηλό λειτουργικό κόστος, που απορρέει από αυτή και την παροχή service για 6 χρόνια, συνοδεύονται από εξίσου υψηλές δυνατότητες σε επίπεδο επιδόσεων, χάρη στον κορυφαίο σε απόδοση κινητήρα βενζίνης 2.3L EcoBoost της Ford, ο οποίος συνδυάζεται με έναν προηγμένο ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μια μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 11,8 kWh, προσφέροντας μέγιστη ισχύ που φτάνει τα 281 PS – μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη ενός πετρελαιοκίνητου Ranger 3.0L V6 – κορυφαία ροπή 697 Nm και ηλεκτρική αυτονομία έως και 50 km με μηδενική κατανάλωση και εκπομπές.

Επικοινωνήστε με έναν Επίσημο Έμπορο Ford για να λάβετε μια εξατομικευμένη προσφορά, να προγραμματίστε το δικό σας Test Drive και να μάθετε περισσότερα για την αποκλειστική προσφορά service.