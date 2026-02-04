Ένα ηλεκτρικό «μικρό» που έγινε φθηνότερο από βενζινοκίνητο

Στοχεύοντας κυρίως στις καθημερινές αστικές και περιαστικές μετακινήσεις, η νέα έκδοση Urban του Citroen ё-C3 έρχεται να κάνει το σύγχρονο ηλεκτρικό γαλλικό μοντέλο πιο προσιτό από ποτέ, όντας μάλιστα διαθέσιμο σε τιμή χαμηλότερη ακόμη και από τη θερμική του αντίστοιχη έκδοση.

Με το λανσάρισμα της νέας έκδοση Urban για το Citroen ё-C3, η γαλλική μάρκα φιλοδοξεί να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ για το ευρύ κοινό. Η νέα έκδοση του γαλλικού μικρού, με το SUV παρουσιαστικό, κάνει χρήση μιας μικρότερης μπαταρίας τεχνολογίας LFP με χωρητικότητα 30 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία έως 212 km στον συνδυασμένο κύκλο WLTP και έως 302 km σε αμιγώς αστική χρήση. Τα νούμερα αυτά καθιστούν το ё-C3 Urban ιδανικό για τις ανάγκες της πόλης, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος απόκτησης και χρήσης.

Ο ηλεκτροκινητήρας των 113 ίππων, σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρος και τις compact διαστάσεις του μοντέλου, υπόσχεται άμεση απόκριση και ομαλή οδήγηση, στοιχεία που ενισχύουν την ευχρηστία στο αστικό περιβάλλον. Παράλληλα, η έκδοση Urban διαθέτει επίπεδο εξοπλισμού αντίστοιχο με εκείνο της έκδοσης Plus της υπάρχουσας γκάμας, χωρίς εκπτώσεις σε άνεση ή πρακτικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην άνεση, με τις αναρτήσεις Citroen Advanced Comfort να συμβάλλουν σε ποιοτική κύλιση, ενώ οι χώροι παραμένουν επαρκείς για τις καθημερινές οκογενειακές ανάγκες. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται τόσο το καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green Up (14A), όσο και καλώδιο Mode 3 για φόρτιση μέσω Wallbox, με την εισαγωγική εταιρεία να προσφέρει επιπλέον προνομιακή τιμή για την απόκτησή του.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του ё-C3 Urban, ωστόσο, είναι η τιμή. Με τελική τιμή 17.990 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης και της τρέχουσας προωθητικές ενέργειας, το ηλεκτρικό C3 τοποθετείται χαμηλότερα από τη βενζινοκίνητη έκδοση Citroen C3 Turbo 100 hp manual Plus, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την κατεύθυνση που ακολουθεί η μάρκα. Οι τιμές όλης της γκάμας του ηλεκτρικού C3 διαμορφώνεται ως εξής: ё-C3 Plus (Urban 200 km) με 17.990 ευρώ, ё-C3 Plus (Comfort 320 km) με 19.900 ευρώ και ё-C3 Max (Comfort 320 km) με 20.900 ευρώ.