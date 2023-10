Το νέο Citroën C3 είναι ηλεκτρικό και έχει αυτονομία 320 χιλιόμετρα

Ολική επαναφορά για το σουπερμίνι της Citroën, με την τέταρτη γενιά του δημοφιλούς μοντέλου να κάνει την είσοδό της στην αγορά με μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, το Citroën ë-C3, φιλοδοξώντας να προσφέρει ένα νέο value for money και να ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο για τη γαλλική εταιρία.

«Η Citroën σπάει το σχεδιαστικό κατεστημένο των μοντέλων της κατηγορίας Β της Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, με την αποκάλυψη της τέταρτης και πιο εντυπωσιακής γενιάς του C3» διαβάζουμε στο σχετικό δελτίο τύπου και κατανοούμε αμέσως τη σημασία που δίνει η γαλλική εταιρία στο νέο της μοντέλο.

Ενώ η δήλωση του CEO της Citroën, Thierry Koskas, έρχεται να μας δώσει το γενικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται το νέο μοντέλο που αρχικά λανσάρεται ως αμιγώς ηλεκτρικό Citroën ë-C3 και υπόσχεται να προσφέρει κορυφαίο για την κατηγορία του επίπεδο άνεσης και ευκολία στη συμβίωση με την ηλεκτροκίνηση: «Η προσφορά οχημάτων σε προσιτές τιμές ήταν ανέκαθεν σημαντικό στοιχείο του DNA της Citroën. Ωστόσο, οι προσδοκίες των πελατών για τα αυτοκίνητα του Β segment έχουν αλλάξει, ιδίως με την αύξηση της δημοτικότητας των SUV και την αυξανόμενη επιθυμία των χρηστών, να οδηγούν αμιγώς ηλεκτρικά, μέσα και γύρω από τις πόλεις μας, και αυτό για τις Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αποτελεί μία παραπάνω δυσκολία στο να ανταποκριθούν σε αυτές τις προσδοκίες.

Η Citroën τολμά να κάνει ακριβώς αυτό, με το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό ë-C3 που απευθύνεται στους Ευρωπαίους αγοραστές: ένα φρέσκο, εντυπωσιακό, και άνετο B-hatch που είναι πλήρως εξοπλισμένο, ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, και θα προσφέρεται σε εξαιρετικά προσιτές με τιμές.»

Να λοιπόν που απέναντί μας έχουμε το αμιγώς ηλεκτρικό ë-C3 να ηγείται της γκάμας της τέταρτης γενιάς του πιο δημοφιλούς μοντέλου της Citroën, που μετράει πάνω από 5,6 εκατ. πωλήσεις από το λανσάρισμα της πρώτης της γενιάς, το 2002.

Το C3 είναι το πιο δημοφιλές μοντέλο της μάρκας και αντιπροσωπεύει το 29% των συνολικών πωλήσεων της Citroën στην Ευρώπη. Το 2022, το C3 επέτυχε μερίδιο αγοράς 11% στο σύνολο των πωλήσεων του Β segment στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η απερχόμενη γενιά του μοντέλου είχε και μια πολύ σημαντική επιτυχία στη χώρα μας: την κατάκτηση του τίτλου «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα», το 2017!

Και όπως μας λένε οι Γάλλοι, το νέο Citroën ë-C3 σηματοδοτεί το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου για τη Citroën επιχειρώντας να κάνει την ηλεκτροκίνηση, προσιτή σε όλους, καθώς το πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο σουπερμίνι της εταιρίας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των Ευρωπαίων.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του C3, η Citroën τοποθετεί στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων του αμιγώς ηλεκτρικού ë-C3, το καινοτόμο σύστημα ανάρτησης Citroën Advanced Comfort® με Progressive Hydraulic Cushions, μια αποκλειστική τεχνολογία της Citroën με 20 πατέντες ευρεσιτεχνίας.

Tο νέο Citroën ë-C3 είναι πιο ευρύχωρο από κάθε άποψη σε σχέση με τον προκάτοχό του, παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 19 mm μεγαλύτερο σε μήκος και μόλις 6 mm πιο φαρδύ. Ενώ με ύψος που φτάνει το 1,57 μ. είναι και ψηλότερο - διαθέτει δε αυξημένη απόσταση από το έδαφος (η οποία του προσδίδει ένα στυλ SUV) προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στις αναμετρήσεις με τα σαμαράκια, τις λακκούβες και τις λοιπές ανωμαλίες του οδοστρώματος που συναντά κανείς συχνά, κινούμενος σε ένα αστικό/περιαστικό περιβάλλον.

Σημειώστε ότι η απόσταση από το έδαφος φτάνει την εντυπωσιακή τιμή των 163 mm για το αμιγώς ηλεκτρικό ë-C3 - σαφώς μεγαλύτερη από αυτήν του προηγούμενου μοντέλου (135 mm).

Σημειώστε επίσης, ότι η Citroën «έχτισε» το νέο Citroën ë-C3 πάνω σε μια πλατφόρμα σχεδιασμένη από την αρχή για να φιλοξενήσει ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης - μια έκδοση της εξαιρετικά ευέλικτης πλατφόρμας «Smart Car» της Stellantis, και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στη Citroën να προσφέρει το νέο ë-C3 σε τιμές, όπως η ίδια ισχυρίζεται, ανταγωνιστικές - οι οποίες όμως ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί.

Το Citroën ë-C3 είναι εφοδιασμένο με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 83kW/113hp που τροφοδοτείται από μπαταρία χωρητικότητας 44kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία μέχρι και 320 χιλιόμετρα (βάσει τυποποιημένων μετρήσεων WLTP) γεγονός που επιτρέπει όχι μόνο καθημερινές, δίχως το άγχος της αυτονομίας, μετακινήσεις στην πόλη, αλλά και την πραγματοποίηση μεγαλύτερων διαδρομών.

Το νέο ηλεκτρικό Citroen έχει επίσης τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης σε συσκευή συνεχούς ρεύματος (DC) ισχύος έως 100kW, επιτυγχάνοντας «γέμισμα» από το 20 στο 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας, σε 26 λεπτά. Σημειώστε ότι το νέο μοντέλο χρειάζεται περίπου 11,0’’ για τα 0-100km/h, ενώ η εκτιμώμενη τελική του ταχύτητα φτάνει τα 135km/h.

Η γαλλική εταιρία μας ενημερώνει, τέλος, ότι το νέο της μοντέλο διαθέτει «δικτυωμένη» πλοήγηση, με τη νέα εφαρμογή ë-ROUTES που εξασφαλίζει απρόσκοπτα ταξίδια και αξιόπιστη «live» ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση στους πάνω από 540.000 σταθμούς φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη.