Είναι δυνατόν φυτικά έλαια να κινήσουν ένα ελαφρύ επαγγελματικό;

Ένα Citroen Berlingo, που κάνει το γύρο της Ευρώπης δεν είναι κάτι ιδιαίτερα αξιοπερίεργο, τα πράγματα όμως αλλάζουν αν στην εξίσωση μπει το ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει κινητήρα που λειτουργεί με HVO, ένα ανανεώσιμο καύσιμο που παράγεται από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και ζωικά λίπη.

Το HVO (Hydrotreated Vegetable Oil - υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο) είναι ένα συνθετικό, ανανεώσιμο καύσιμο για κινητήρες ντίζελ, το οποίο παράγεται κυρίως από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, ζωικά λίπη και άλλα υπολείμματα βιολογικής προέλευσης. Σε αντίθεση με τα συμβατικά βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς, το HVO δεν αναμειγνύεται απλώς με το πετρέλαιο, αλλά υδρογονώνεται σε διυλιστήρια, αποκτώντας χημική σύσταση παρόμοια με αυτή του ορυκτού ντίζελ. Αυτό του επιτρέπει να χρησιμοποιείται αυτούσιο σε πολλούς σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες, χωρίς μηχανικές μετατροπές.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του HVO είναι η δυνατότητα σημαντικής μείωσης των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εφόσον ληφθεί υπόψη ολόκληρος ο κύκλος ζωής του καυσίμου. Παράλληλα, συμβάλλει στην αξιοποίηση αποβλήτων και εντάσσεται στη λογική της κυκλικής οικονομίας. Για τον λόγο αυτό, το HVO προβάλλεται από την αυτοκινητοβιομηχανία ως μια ενδιάμεση λύση στη μετάβαση προς καθαρότερες μορφές μετακίνησης, ιδιαίτερα σε τομείς όπου η πλήρης ηλεκτροκίνηση παραμένει τεχνικά ή οικονομικά δύσκολη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Stellantis, σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία τεχνολογίας SPH3, παρουσίασε στο εργοστάσιό της στο Vigo της Ισπανίας το Citroën Berlingo που συμμετέχει στο πρόγραμμα HVO Aurora Trial. Πρόκειται για μια πιλοτική πρωτοβουλία που έχει στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες του καυσίμου HVO σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, μέσω μιας ευρωπαϊκής περιοδείας με δύο επαγγελματικά οχήματα: ένα Citroën Berlingo και ένα Fiat Ducato (θυμίζουμε πως Citroën και Fiat είναι αμφότερες υπό την σκέπη του ομίλου Stellantis)

Η επιλογή ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων δεν είναι τυχαία. Τα συγκεκριμένα οχήματα αποτελούν βασικό εργαλείο για χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και συμβάλλουν σημαντικά στις εκπομπές CO₂ των αστικών και περιαστικών μεταφορών. Σύμφωνα με τη Stellantis, η χρήση HVO μπορεί να προσφέρει μια άμεση εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών, χωρίς την ανάγκη αντικατάστασης στόλων ή επενδύσεων σε νέες υποδομές.

Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος HVO Aurora είναι η συνεργασία με την SPH3, μια εταιρεία που ειδικεύεται σε έξυπνους αισθητήρες και συστήματα παρακολούθησης καυσίμων. Στο πλαίσιο του trial, η χρήση του HVO καταγράφεται και τεκμηριώνεται σε πραγματικό χρόνο, με υπολογισμό των εκπομπών CO₂ κατά τη λειτουργία των οχημάτων.Η προσέγγιση αυτή επιχειρεί να προσδώσει μετρήσιμα δεδομένα σε έναν τομέα όπου συχνά κυριαρχούν θεωρητικοί υπολογισμοί και εργαστηριακές δοκιμές. Μέσα από τη συλλογή στοιχείων σε πραγματικές διαδρομές και συνθήκες, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποδείξει ότι καθαρότερα καύσιμα μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα στην καθημερινή χρήση, τόσο από ιδιώτες όσο και από επαγγελματίες.

Το HVO Aurora Trial προέκυψε από το πρόγραμμα Start*Up της Stellantis, μια εσωτερική πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους του ομίλου να προτείνουν και να αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της αυτοκινητοβιομηχανίας, εταιρειών τεχνολογίας και εξειδικευμένων παρόχων λύσεων στον τομέα της ενέργειας.

Παράλληλα, το Citroën Berlingo του προγράμματος παρουσιάζεται ως παράδειγμα εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στην πράξη, καθώς χρησιμοποιεί καύσιμο που προέρχεται από απόβλητα και όχι από πρωτογενείς πρώτες ύλες. Η λογική αυτή συνδέεται άμεσα με τους ευρύτερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων.

Σύμφωνα με τη Stellantis, όλα τα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που διαθέτει σήμερα στην αγορά είναι πλήρως συμβατά με το πετρέλαιο HVO, βάσει του προτύπου EN15940. Επιπλέον, πολλά πετρελαιοκίνητα οχήματα προδιαγραφών Euro 5 και Euro 6 μπορούν επίσης να το χρησιμοποιήσουν χωρίς τροποποιήσεις.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία του προγράμματος HVO Aurora θα συνεχιστεί σε μεγάλες πόλεις, με στόχο τη συλλογή πρόσθετων δεδομένων και την ανταλλαγή εμπειριών. Το εγχείρημα εντάσσεται στη γενικότερη αναζήτηση πρακτικών λύσεων που μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα προς μια πιο βιώσιμη κινητικότητα, σε μια περίοδο όπου η μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές παραμένει ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό στοίχημα.