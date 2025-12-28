Έρχονται ρομπότ από την Κορέα

Με ξεκάθαρο μήνυμα τη συνεργασία ανθρώπου και τεχνολογίας, το Hyundai Motor Group ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών» στο Consumer Electronics Show 2026, παρουσιάζοντας τη νέα του στρατηγική στον τομέα της AI Robotics με τίτλο «Partnering Human Progress».

Το Hyundai Motor Group έδωσε μια πρώτη γεύση από την παρουσία του στο Consumer Electronics Show 2026 (CES), δημοσιεύοντας μια φωτογραφία που προαναγγέλλει την παρουσίαση της στρατηγικής του στον τομέα της AI Robotics, με κεντρικό μήνυμα το «Partnering Human Progress».

Οι λεπτομερείς ανακοινώσεις για τη συγκεκριμένη στρατηγική θα γίνουν στη Hyundai Media Day, στις 5 Ιανουαρίου 2026, στο Mandalay Bay Convention Center στο Λας Βέγκας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης (23:00–23:45 ώρα Ελλάδας) στελέχη του Ομίλου θα αποκαλύψουν το στρατηγικό όραμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη ρομποτική, με τη μετάδοση να γίνεται ζωντανά μέσω του παγκόσμιου καναλιού του Hyundai Motor Group στο YouTube.

Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας βρίσκεται η επέκταση της AI Robotics σε ολόκληρο το Group Value Network, με στόχο την ταχύτερη εμπορική αξιοποίηση των τεχνολογιών. Το Hyundai Motor Group δίνει έμφαση στη συνεργασία ανθρώπου-ρομπότ και στην ολιστική τεχνολογική ενσωμάτωση σε επίπεδο Ομίλου, επιδιώκοντας να μετατρέψει την καινοτομία σε πρακτικές λύσεις για τη βιομηχανία και την κοινωνία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου ρομπότ Atlas της Boston Dynamics — εταιρείας που ανήκει στο Hyundai Motor Group. Το ρομπότ νέας γενιάς «βγαίνει» από το εργαστήριο και ανεβαίνει στη σκηνή του CES, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα προς την ασφαλή και ευέλικτη εμπορική αξιοποίηση της AI Robotics.

Παράλληλα, ο Όμιλος θα παρουσιάσει τα στρατηγικά του σχέδια για την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη συνεχή εξέλιξη των ρομποτικών συστημάτων, αξιοποιώντας το Group Value Network και τη φιλοσοφία της Software-Defined Factory (SDF).

Η SDF της Hyundai συνδυάζει μια καινοτόμο στρατηγική παραγωγής με ένα προηγμένο «έξυπνο εργοστάσιο», βασισμένο σε δεδομένα και λογισμικό. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένη ευελιξία, ταχύτητα και αποδοτικότητα σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις για βιομηχανική καινοτομία. Πάνω σε αυτό το υπόβαθρο, το Hyundai Motor Group φιλοδοξεί να διαχειρίζεται ολιστικά ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα της AI Robotics — από την ανάπτυξη και την εκπαίδευση έως τη λειτουργία, καλύπτοντας εξαρτήματα, logistics και λογισμικό.

Από τις 6 έως τις 9 Ιανουαρίου, στο Las Vegas Convention Center, οι επισκέπτες του CES 2026 θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις πραγματικές εφαρμογές της AI Robotics μέσα από μια εντυπωσιακή έκθεση του Hyundai Motor Group. Το κοινό θα παρακολουθήσει διαδραστικά σενάρια που αναδεικνύουν τον πρακτικό αντίκτυπο της ρομποτικής τόσο σε εργασιακά περιβάλλοντα όσο και στην καθημερινή ζωή.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης αναπαράσταση του ερευνητικού οικοσυστήματος ρομποτικής του Ομίλου, καθώς και ζωντανές επιδείξεις των Atlas, Spot και MobED, με ωριαίες παρουσιάσεις που εμβαθύνουν στις δυνατότητες και τα μελλοντικά τους πεδία εφαρμογής.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Hyundai Motor Group αξιοποιεί το CES 2026 για να επιβεβαιώσει ότι η AI Robotics δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική εξέλιξη, αλλά έναν στρατηγικό πυλώνα που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πραγματικός συνεργάτης της ανθρώπινης προόδου.