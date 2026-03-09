Έχετε υπόψη σας τι θα πει STRIKER;

Η Dacia αποκάλυψε το όνομα του νέου της crossover, το οποίο θα ονομάζεται STRIKER και θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες προσθήκες στη γκάμα της τα επόμενα χρόνια. Το νέο μοντέλο, που ανήκει στην κατηγορία C, θα παρουσιαστεί επίσημα αύριο, Τρίτη 10 Μαρτίου, διευρύνοντας την παρουσία της μάρκας σε μια κατηγορία με έντονο ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η επιλογή της ονομασίας STRIKER συνδέεται με τη φιλοσοφία που ακολουθεί η Dacia τα τελευταία χρόνια για τη δημιουργία των ονομάτων των μοντέλων της. Η κατάληξη «ER» αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο της μάρκας, όπως συμβαίνει και στα μοντέλα Duster, Jogger και Bigster.

Το όνομα αντλεί έμπνευση από τον όρο «strike», που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κίνηση που πετυχαίνει απόλυτα τον στόχο — όπως στο bowling όταν πέφτουν όλες οι κορίνες. Με αυτό τον συμβολισμό, η Dacia επιδιώκει να αποδώσει τον δυναμικό χαρακτήρα του νέου μοντέλου. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της εταιρίας, το STRIKER αποτελεί ένα όνομα εύκολο στην προφορά και άμεσα αναγνωρίσιμο, με έντονη φωνητική ταυτότητα που αντανακλά τον χαρακτήρα του νέου crossover.

Η ονομασία συνδέεται επίσης με τη σχεδιαστική φιλοσοφία του μοντέλου, το οποίο αναμένεται να ακολουθήσει τη σύγχρονη αισθητική κατεύθυνση της Dacia. Όπως και στα υπόλοιπα μοντέλα της μάρκας, στόχος είναι να συνδυαστούν πρακτικότητα, στιβαρότητα και προσιτός χαρακτήρας.

Το νέο crossover θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα στην επέκταση της Dacia στην κατηγορία των μεγαλύτερων SUV, όπου η εταιρεία φιλοδοξεί να ενισχύσει την παρουσία της τα επόμενα χρόνια.