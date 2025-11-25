Δύο μοντέλα του Renault Group στον… τελικό για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς

Δύο μοντέλα του Renault Group, το Renault 5 E-Tech Electric και το Dacia Bigster, είναι μέσα στη λίστα των 11 φιναλίστ και διεκδικούν με αξιώσεις τον φετινό τίτλο του ανεξάρτητου θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα», ο οποίος από το 2006 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική αυτοκινητική πραγματικότητα.

Οι Renault και Dacia, μέσω της Grand Automotive Hellas που πλέον τις αντιπροσωπεύει στη χώρα μας, ζουν την καλύτερη περίοδό τους στη σύγχρονη ελληνική αγορά. Με συνεχόμενα ρεκόρ πωλήσεων και μερίδιο που αγγίζει το 10%, το 2024–2025 βρίσκει τις δύο μάρκες όχι μόνο εμπορικά ισχυρές, αλλά και δημοσιογραφικά αναγνωρισμένες. Ο λόγος; Η διπλή παρουσία τους στην τελική φάση του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα».

Ο συγκεκριμένος θεσμός, ενεργός από το 2006 και απολύτως ανεξάρτητος, αποτελεί σημείο αναφοράς για την εγχώρια αυτοκίνηση. Με 27 επαγγελματίες συντάκτες στο τιμόνι της αξιολόγησης, κάθε χρόνο αναδεικνύει το καλύτερο νέο μοντέλο που παρουσιάστηκε στην Ελλάδα τους τελευταίους 12 μήνες. Φέτος, ο ανταγωνισμός ήταν πιο σκληρός από ποτέ: 50 νέα μοντέλα, και λόγω ισοψηφίας, 11 φιναλίστ.

Μέσα σε αυτό το απαιτητικό πλαίσιο, δύο προτάσεις του Renault Group ξεχώρισαν και μπήκαν επάξια στην λίστα των φιναλίστ: το Renault 5 E-Tech Electric και το Dacia Bigster. Δύο μοντέλα τελείως διαφορετικής φιλοσοφίας, αλλά με κοινό παρανομαστή τη νέα, ώριμη και στρατηγικά στοχευμένη εποχή του ομίλου — τη φιλοσοφία Renaulution.

Το αυθεντικό Renault 5 του 1972 υπήρξε ένα από τα πιο ανατρεπτικά αυτοκίνητα της εποχής του. Μοντέρνο, πρακτικό, προσιτό ήταν ένα αυτοκίνητο που απαντούσε στις ανάγκες μιας νέας γενιάς οδηγών. Σήμερα, το νέο Renault 5 E-Tech Electric μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία στο μέλλον, επανεφευρίσκοντας το θρυλικό «5άρι» ως αμιγώς ηλεκτρικό pop icon.

Με μήκος 3,92 μέτρων, σχεδίαση που τραβά βλέμματα και πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων — λύση συνήθως για μεγαλύτερες κατηγορίες — το μικρό ηλεκτρικό της Renault υπόσχεται πραγματική οδηγική ευχαρίστηση. Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα AmpR Small, κατασκευάζεται στη βόρεια Γαλλία και εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα βιώσιμης παραγωγής.

Η ηλεκτρική του αυτονομία φτάνει τα 410 km, ενώ η ισχύς αγγίζει τους 150 ίππους. Στην Ελλάδα ξεκινά από 22.400 ευρώ (μαζί με κρατικές επιδοτήσεις και όφελος απόσυρσης), προσφέροντας εξοπλισμό που βάζει σοβαρά στο παιχνίδι την αστική ηλεκτροκίνηση. Γνωρίστε καλύτερα το Renault 5 Ε-Τech Electric κάνοντας κλικ εδώ.

Aπό την άλλη, το νέο Dacia Bigster εκπροσωπεί την εξέλιξη της Dacia στη μεγάλη κατηγορία. Σχεδιασμένο ως ένα αυθεντικό, σκληροτράχηλο και έξυπνα πρακτικό C-SUV, το Bigster φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει το value-for-money. Με βάση την πλατφόρμα CMF-B, προσφέρει άνετους χώρους, μεγάλο πορτμπαγκάζ, επιβλητική εμφάνιση και σημαντικές off-road δυνατότητες. Η Dacia έχει κάνει επίσης βήματα στη βιωσιμότητα: χρησιμοποιεί υλικά όπως το Starkle®, πλαστικό με 20% ανακυκλωμένη πρώτη ύλη και πλήρως ανακυκλώσιμο.

Η γκάμα κινητήρων είναι εντυπωσιακά πλούσια: Hybrid 155 με πλήρες υβριδικό σύστημα, Mild Hybrid 140 με ήπια υβριδικό 1,2 turbo βενζίνης, Mild Hybrid-G 140 με σύστημα διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) και αυτονομία έως 1.450 km, καθώς και Hybrid-G 150 4x4 που σε μια παγκόσμια πρωτιά συνδυάζει υβριδικό LPG με ηλεκτρική τετρακίνηση και κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Με τιμή εκκίνησης 23.800 ευρώ, το Bigster ενσαρκώνει το μότο της μάρκας: προσιτή προηγμένη τεχνολογία χωρίς συμβιβασμούς. Mάθετε τα πάντα για το Dacia Bigster με ένα κλικ εδώ.

Το Renault 5 E-Tech Electric και το Dacia Bigster, το καθένα με τον δικό του χαρακτήρα, αποτυπώνουν τη νέα ταυτότητα του Renault Group και τη σταθερή του άνοδο στην ελληνική αγορά. Όποιο κι αν κερδίσει τον φετινό τίτλο, το σίγουρο είναι ότι οι δύο μάρκες έχουν ήδη πετύχει — τόσο εμπορικά όσο και τεχνολογικά.