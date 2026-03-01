Ανανέωση με τεχνολογία, υβριδικές λύσεις και value for money

Η ανανέωση των Dacia Sandero, Sandero Stepway και Jogger σηματοδοτεί το επόμενο βήμα για τη Dacia σε τρεις κομβικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς. Με φρέσκια σχεδίαση, αναβαθμισμένη τεχνολογία και νέες επιλογές κινητήρων, η εταιρία επιχειρεί να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα: υψηλή σχέση εξοπλισμού και τεχνολογίας προς τιμή κτήσης.

Το Sandero παραμένει ένα από τα εμπορικότερα μοντέλα λιανικής στην Ευρώπη από το 2017, ενώ το 2025 βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων σε όλα τα κανάλια. Την ίδια στιγμή, το Jogger συνεχίζει την ανοδική του πορεία, καλύπτοντας την ανάγκη για ένα προσιτό, πολυθέσιο οικογενειακό μοντέλο.

Νέα σχεδιαστική ταυτότητα

Τα τρία μοντέλα υιοθετούν τη νέα φωτιστική υπογραφή της μάρκας, με το χαρακτηριστικό αντεστραμμένο «T» στα LED ημέρας εμπρός και αντίστοιχη γραφική πίσω. Η νέα γρίλια συνδέεται οπτικά με τα φωτιστικά σώματα μέσω μιας λεπτής γραμμής με «pixel» στοιχεία, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο με τον προφυλακτήρα.

Στα προστατευτικά μέρη του αμαξώματος χρησιμοποιείται το υλικό Starkle®, το οποίο περιέχει 20% ανακυκλωμένο πλαστικό. Το υλικό παραμένει άβαφο, με σαγρέ υφή και λευκά στίγματα, περιορίζοντας το αποτύπωμα άνθρακα στην παραγωγή και βελτιώνοντας την αντοχή σε μικροφθορές.

Εσωτερικό με έμφαση στην πρακτικότητα

Στην καμπίνα, οι αλλαγές αφορούν τόσο την αισθητική όσο και τη λειτουργικότητα. Νέοι αεραγωγοί, επενδύσεις σε μπλε ύφασμα ή denim (ανάλογα με την έκδοση) και πιο ανθεκτικές ταπετσαρίες ενισχύουν την αίσθηση ποιότητας. Στις εκδόσεις με πιο «outdoor» χαρακτήρα συναντά κανείς πατάκια από καουτσούκ και επένδυση Microcloud TEP με εύκολο καθαρισμό.

Το νέο σύστημα πολυμέσων διαθέτει οθόνη 10 ιντσών, με ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ η έκδοση Media Nav Live προσθέτει δικτυωμένη πλοήγηση, App Store και σύστημα ήχου 3D Arkamys. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών έχει νέο γραφικό περιβάλλον, ενώ διατίθεται και επαγωγικός φορτιστής smartphone. Το σύστημα YouClip επιτρέπει την εύκολη στερέωση αξεσουάρ σε διάφορα σημεία της καμπίνας.

Στην έκδοση Eco-G 120 EDC, το νέο χειριστήριο E-Shifter με paddles στο τιμόνι αναβαθμίζει την εργονομία.

Νέες επιλογές κινητήρων

Η σημαντικότερη μηχανική προσθήκη αφορά το Jogger, το οποίο αποκτά το full hybrid σύστημα 155 ίππων. Το σύνολο συνδυάζει 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία 1,4 kWh και αυτόματο ηλεκτρικό κιβώτιο πολλαπλών σχέσεων χωρίς συμβατικό συμπλέκτη. Σύμφωνα με τη Dacia, το νέο σύστημα μειώνει κατανάλωση και εκπομπές έως 10% σε σχέση με το προηγούμενο hybrid 140, ενώ στην πόλη μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά έως και στο 80% του χρόνου.

Στις εκδόσεις Eco-G 120, τα Sandero, Stepway και Jogger εξοπλίζονται με νέο 3κύλινδρο turbo 1.2 λίτρων διπλού καυσίμου (βενζίνη-LPG) 120 ίππων, σε συνδυασμό για πρώτη φορά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Το ρεζερβουάρ LPG αυξάνεται στα 50 λίτρα, με τη συνολική αυτονομία να φθάνει έως 1.590 χλμ. για το Sandero και 1.480 χλμ. για τα Stepway και Jogger.

Παράλληλα, το Sandero διατίθεται και με τον αναβαθμισμένο 1.0 TCe 100 ίππων, σε συνδυασμό με 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο.

Εξοπλισμός ασφάλειας και τιμές

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται τα νεότερα συστήματα υποβοήθησης, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων και σύστημα παρακολούθησης προσοχής οδηγού. Προαιρετικά διατίθενται κάμερα περιμετρικής θέασης Multiview, αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες. Το πλήκτρο “My Safety” επιτρέπει την ταχύτερη ρύθμιση των ADAS.

Στην ελληνική αγορά, οι τιμές εκκίνησης διαμορφώνονται από 15.950 ευρώ για το Sandero, 17.350 ευρώ για το Sandero Stepway και 24.200 ευρώ για το Jogger. Όλα συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. και πενταετή οδική βοήθεια.

Με την ανανέωση αυτή, η Dacia διατηρεί τη βασική της φιλοσοφία: σύγχρονη τεχνολογία, αναβαθμισμένη εικόνα και διευρυμένες επιλογές εξηλεκτρισμού, χωρίς να μετακινείται από τον πυρήνα της στρατηγικής της στην προσιτή τιμολόγηση.