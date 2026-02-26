639 ίπποι και plug-in υβριδική τεχνολογία για ένα γερμανικό «εργαλείο» πολυτελείας

Με απόβαρο άνω των 2,3 τόνων και συνδυασμένη ισχύ 639 ίππων, το νέο RS 5 αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα των sport sedan στην εποχή του εξηλεκτρισμού. Ο V6 2.9 biturbo συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 177 ίππων και μπαταρία 22 kWh, μετατρέποντας το RS 5 σε plug-in υβριδικό με 0–100 km/h σε 3,6 δευτερόλεπτα και ηλεκτρική αυτονομία που καλύπτει την καθημερινή αστική χρήση.

Η νέα γενιά του RS 5 είναι εδώ με ένα αμάξωμα που είναι περίπου 9 cm φαρδύτερο από το A5, διαθέτει διαφοροποιημένα φτερά και φυσικά τη χαρακτηριστική μάσκα “Singleframe” με κυψελωτό μοτίβο της Audi -στο πίσω μέρος του οποίου υπάρχει διαχύτης και οβάλ απολήξεις εξάτμισης που παραπέμπουν στην διαφορετικότητα και τον σπορ χαρακτήρα του πολυτελούς οχήματος. Έχουμε ένα εντελώς νέο μοντέλο που διατίθεται, όπως και παλιότερα, σε Sedan και Avant εκδόσεις και εισάγει για πρώτη φορά στην ιστορία των μοντέλων RS ένα plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης με συνδυασμένη απόδοση που φτάνει τα 470 kW (639 PS) και μέγιστη ροπή 825 Nm.

Σύμφωνα με τα εργοστασιακά στοιχεία, η επιτάχυνση 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε 3,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά και μπορεί να φτάσει έως τα 285 km/h με το προαιρετικό πακέτο Audi Sport. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης έως 84 km (έως 87 km σε αστικό κύκλο).

Στον θερμικό τομέα, το RS 5 χρησιμοποιεί τον V6 2.9 TFSI biturbo, ο οποίος αποδίδει 375 kW (510 PS) και 600 Nm ροπής. Ο κινητήρας λειτουργεί με τροποποιημένο κύκλο Miller, ενώ διαθέτει δύο turbo μεταβλητής γεωμετρίας.Το ηλεκτρικό μέρος αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα ισχύος 130 kW (177 PS) και ροπής 460 Nm, ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο tiptronic 8 σχέσεων με μετατροπέα ροπής. Η συνδυαστική λειτουργία των δύο μονάδων οδηγεί στη συνολική απόδοση των 639 PS.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 22 kWh. Η φόρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ισχύ έως 11 kW σε τριφασική παροχή, με πλήρη φόρτιση σε περίπου 2,5 ώρες. Το σύστημα λειτουργεί σε αρχιτεκτονική 400 Volt.

Το RS 5 υιοθετεί εξελιγμένη εκδοχή του συστήματος quattro, με Dynamic Torque Control στον πίσω άξονα. Για τη διαχείριση της ροπής χρησιμοποιείται ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη ισχύος 8 kW, σε συνδυασμό με γρανάζια overdrive και πίσω διαφορικό χαμηλού ποσοστού εμπλοκής. Η κατανομή ροπής μεταξύ των πίσω τροχών πραγματοποιείται σε 15 ms, ενώ η κεντρική μονάδα ελέγχου επεξεργάζεται δεδομένα κάθε 5 ms (200 Hz), λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως γωνία τιμονιού, εγκάρσια και διαμήκη επιτάχυνση, ρυθμό εκτροπής και επίπεδο πρόσφυσης. Σύμφωνα με την Audi, η διαφορά ροπής μπορεί να φτάσει έως 2.000 Nm ανά ημιαξόνιο.

Το κεντρικό διαφορικό διατηρεί μόνιμη μερική εμπλοκή, με στόχο τη σταθερότητα και την ομαλή μετάβαση φορτίου κατά την είσοδο και έξοδο από τη στροφή.

Το αμάξωμα εμφανίζει κατά 10% αυξημένη στρεπτική ακαμψία σε σχέση με το A5. Η ανάρτηση πέντε συνδέσμων εμπρός και πίσω έχει τροποποιηθεί για την έκδοση RS, ενώ η RS sport ανάρτηση διαθέτει αμορτισέρ διπλής βαλβίδας που ελέγχουν ανεξάρτητα συμπίεση και επαναφορά. Το σύστημα διεύθυνσης έχει λόγο μετάδοσης 13:1. Το απόβαρο ανακοινώνεται στα 2.355 kg για το Sedan και 2.370 kg για το Avant. Στον τομέα της πέδησης, το βασικό σύστημα περιλαμβάνει ατσάλινους δίσκους 420 mm εμπρός και 400 mm πίσω. Προαιρετικά διατίθενται κεραμικοί δίσκοι 440 mm εμπρός και 410 mm πίσω, οι οποίοι μειώνουν το μη αναρτώμενο βάρος κατά περίπου 30 kg. Η εργοστασιακή μέτρηση ακινητοποίησης από τα 100 km/ αναφέρεται στα 30,6 μέτρα.

Το σύστημα κίνησης διαθέτει δύο βασικές λειτουργίες: EV και Hybrid. Μέσω του Audi drive select προσφέρονται επιπλέον επιλογές comfort, balanced, dynamic, RS sport και RS torque rear. Στη λειτουργία RS torque rear η ροπή κατανέμεται κυρίως στον εξωτερικό πίσω τροχό. Η λειτουργία boost αποδίδει πλήρη ισχύ για έως 10 δευτερόλεπτα. Σημειώστε ότι το σύστημα διαχείρισης ενέργειας διατηρεί ελάχιστο επίπεδο φόρτισης 20% στη λειτουργία dynamic και 90% στις RS sport και RS torque rear.

Στο εσωτερικό περιλαμβάνονται ψηφιακές ενδείξεις επιδόσεων και σύστημα MMI με οθόνη 14,5 ιντσών, μέσω του οποίου παρέχονται δεδομένα διαδρομής και ανάλυση οδήγησης.

Το RS 5 κατασκευάζεται στο Neckarsulm της Γερμανίας. Στη γερμανική αγορά, η τιμή εκκίνησης ανακοινώνεται στα 106.200 ευρώ για το Sedan και στα 107.850 ευρώ για το Avant. Οι παραγγελίες για την Ευρώπη ανοίγουν το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις παραδόσεις να προγραμματίζονται για το καλοκαίρι του ίδιου έτους.