Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Όλες οι αλλαγές που έρχονται στις Ένοπλες Δυνάμεις

Μεγάλες αλλαγές έρχονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τη Νέα Δομή, που ανακοίνωσε την Τρίτη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, το νέο πλαίσιο ιεραρχίας και εξέλιξης καθώς και κατάστασης και μισθολογικής εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και στις υπηρεσιακές ανάγκες με στόχο μια σύγχρονη δομή Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία θα ανταποκρίνεται στις επείγουσες και επιτακτικές προκλήσεις που ανακύπτουν στο διεθνές πεδίο.

Με το νομοσχέδιο επέρχεται εξορθολογισμός στην οργανωτική δομή και αντιμετωπίζεται η στρεβλή κατάσταση της αντεστραμμένης πυραμίδας (περισσότεροι αξιωματικοί από υπαξιωματικοί).

Παράλληλα με τις σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις, αποσυνδέεται ο βαθμός από τον μισθό.

Η ανωτατοποίηση των στρατιωτικών σχολών των υπαξιωματικών θα τους δώσει τη δυνατότητα να εξελίσσονται ακαδημαϊκά, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ενώ η παρεχόμενη γνώση και εκπαίδευση θα αποτελέσει εχέγγυο για την τεχνολογική και επιστημονική βελτίωση του στρατιωτικού έργου.

Εξορθολογισμός αναβολών και απαλλαγών - Αναβαθμίζεται η στρατιωτική εκπαίδευση

Η μείωση και ο εξορθολογισμός της χρονικής διάρκειας των χορηγούμενων αναβολών κατάταξης αναμένεται να αυξήσουν τον αριθμό των κατατασσομένων οπλιτών.

Επιπλέον, επικαιροποιεί το θεσμικό πλαίσιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Στελεχών, προβλέπει μέτρα για τη μέριμνα των στελεχών καθώς και μέτρα εκσυγχρονισμού των διαδικασιών της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Αναβαθμίζεται η στρατιωτική εκπαίδευση κατά τη θητεία των στρατεύσιμων, ενώ η αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει τη θητεία, μέσω της πρόβλεψης σταδίων εκπαίδευσης και απόκτησης δεξιοτήτων σε κέντρα δια βίου μάθησης, αποσκοπεί στην πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των οπλιτών θητείας και στη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Εθελοντική θητεία για τις γυναίκες

Δίνεται επίσης η δυνατότητα σε γυναίκες 20-26 ετών για εθελοντική θητεία, για την οποία θεσπίζονται συγκεκριμένα κίνητρα.

Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις: