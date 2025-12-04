ΥΠΕΞ: Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (στις 15:30) με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Αγκίλα Σαλέχ Ισά, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΞ.

Σημειώνεται πως είναι η τρίτη επίσκεψη του Λίβυου αξιωματούχου στη χώρα μας, μετά από το 2019 και το 2021.

Υπενθυμίζεται ακόμα πως προ εβδομάδων ο κ. Γεραπερίτης είχε συνομιλήσει με την Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Λιβυή, Χάνα Τέτεχ, τονίζοντας πως η Αθήνα στοχεύει στην προώθηση μιας πολιτικής διαδικασίας υπό την ηγεσία και την ευθύνη της Λιβύης, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες, δίκαιες, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές.