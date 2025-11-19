«Μπαράζ» τηλεφωνικών επαφών Γ. Γεραπετρίτη με αξιωματούχους της Λιβύης και του Σουδάν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με την Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Λιβυή, Χάνα Τέτεχ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, ο υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε εκ νέου την υποστήριξη της Ελλάδας στον οδικό χάρτη της Ειδικής Αποστολής του ΟΗΕ για τη Λιβυή, ο οποίος στοχεύει στην προώθηση μιας πολιτικής διαδικασίας υπό την ηγεσία και την ευθύνη της Λιβύης, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες, δίκαιες, διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές.

Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης ενημέρωσε την Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για τις επισκέψεις του στην Τρίπολη και τη Βεγγάζη, καθώς και για τη θέση της Ελλάδας εντός της ΕΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα θέματα αυτά.



Νωρίτερα, τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Σουδάν Μουχί αλ-Ντιν Σαλέμ Αχμέντ, είχε σήμερα ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης λίγο πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στο Ελ Φασέρ, στο Βόρειο Νταρφούρ, στην ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια σε αμάχους που έχουν ανάγκη, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητά τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Σουδάν, την παύση των εχθροπραξιών, την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και καταδικάζει όλες τις φρικαλεότητες κατά των αμάχων.