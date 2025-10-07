Επέτειος 7ης Οκτωβρίου

Δύο χρόνια μετά την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες αμάχους και οδήγησε σε επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την τρομοκρατία, εκφράζει συμπαράσταση στις οικογένειες των ομήρων και καλεί σε άμεση απελευθέρωσή τους.

Παράλληλα, το ΥΠΕΞ καταδικάζει την αύξηση των περιστατικών αντισημιτισμού παγκοσμίως, αναφερόμενο χαρακτηριστικά στη πρόσφατη επίθεση στο Μάντσεστερ, και υπογραμμίζει την ανάγκη για συλλογική διεθνή δράση απέναντι στο φαινόμενο.

Επίσης, η ανακοίνωση χαιρετίζει τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Αιγύπτου και του Κατάρ, που επιδιώκουν διαρκή και βιώσιμη εκεχειρία, και υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα, ως αξιόπιστος συνομιλητής όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, παραμένει έτοιμη να συμβάλει ενεργά στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για την επέτειο δύο ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:

«Συμπληρώνονται σήμερα δύο έτη από την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ που κόστισε τη ζωή αμάχων και προκάλεσε ευρεία και επικίνδυνη κλιμάκωση σε όλη την περιοχή. Οι σκέψεις μας συνεχίζουν να βρίσκονται στις οικογένειες των ομήρων και καλούμε σε άμεση απελευθέρωσή τους. Την ίδια στιγμή, η αύξηση των περιστατικών αντισημιτισμού, όπως η πρόσφατη επίθεση στο Μάντσεστερ, απαιτεί συλλογική δράση.

Δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, στη Λωρίδα της Γάζας συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή χωρίς προηγούμενο.

Κάνουμε έκκληση για άμεση επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας και μαζική και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το Σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump είναι μια απτή ευκαιρία τερματισμού των εχθροπραξιών. Και θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την άμεση έναρξη της ειρηνικής πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ειρήνη και ευημερία σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Χαιρετίζουμε τον καίριο διαμεσολαβητικό ρόλο της Αιγύπτου και του Κατάρ με στόχο την επίτευξη διαρκούς και βιώσιμης εκεχειρίας. Η Ελλάδα, ως αξιόπιστος συνομιλητής των εμπλεκομένων μερών, είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή».