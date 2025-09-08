ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», σημειώνεται στην ανάρτηση.

Greece unequivocally condemns today’s deadly terrorist attack in East Jerusalem. We extend our deepest condolences to the bereaved families & wish a swift recovery to the injured



Urgency to seek a political solution to bring stability & prosperity and break the cycle of violence pic.twitter.com/EYc1lbRS6J — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 8, 2025

«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης για την επίτευξη σταθερότητας και ευημερίας και τον τερματισμό του κύκλου της βίας», καταλήγει.

Έξι νεκροί σε τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Υπενθυμίζεται ότι, οι πυροβολισμοί σε στάση λεωφορείου της Δευτέρας στην Ιερουσαλήμ σκότωσαν έξι ανθρώπους και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκύου γυναίκας, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, από την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ από τους 10 τραυματίες, 5 είναι σε σοβαρή κατάσταση, δύο έχουν διαφύγει τον κίνδυνο και άλλοι τρεις είναι ελαφρά τραυματίες

Για τέσσερα θύματα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους από την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom, ενώ το πέμπτο πέθανε σε νοσοκομείο. Το έκτο ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

Το Channel 12 αναφέρει ότι τρομοκράτες στην Ιερουσαλήμ φέρεται να επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και άνοιξαν πυρ εναντίον επιβατών.

Οι τρομοκράτες που πραγματοποίησαν την επίθεση είναι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας και οι πληροφορίες λένε ότι το ζευγάρι ξεκίνησε από χωριά στην περιοχή της Ραμάλα.

Η ταυτότητά τους εξακολουθεί να διερευνάται από τις ισραηλινές αρχές ασφαλείας.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην είσοδο του Ramot Junction στην Ιερουσαλήμ, αναφέρει η υπηρεσία Magen David Adom, ενώ οι δύο ένοπλοι δράστες εξουδετερώθηκαν από την αστυνομία.