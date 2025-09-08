Ισραήλ: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ - Εξουδετερώθηκαν οι δύο δράστες (vid)

Τουλάχιστον πέντε νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ, ενώ άλλοι επτά νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Τέσσερα θύματα κηρύχθηκαν νεκρά από την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom, ενώ το πέμπτο πέθανε σε νοσοκομείο.

Τουλάχιστον επτά άλλοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, δύο μέτρια και τρία ελαφρά, σύμφωνα με την MDA.

At least 15 people were injured in a shooting in the Ramot area of Jerusalem. 2 terrorists were neutralized. pic.twitter.com/1u0vmWt132 — Amit Segal (@AmitSegal) September 8, 2025

Το Channel 12 αναφέρει ότι τρομοκράτες στην Ιερουσαλήμ φέρεται να επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και άνοιξαν πυρ εναντίον επιβατών.

Οι τρομοκράτες που πραγματοποίησαν την επίθεση είναι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας και οι πληροφορίες λένε ότι το ζευγάρι ξεκίνησε από χωριά στην περιοχή της Ραμάλα.

Η ταυτότητά τους εξακολουθεί να διερευνάται από τις ισραηλινές αρχές ασφαλείας.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην είσοδο του Ramot Junction στην Ιερουσαλήμ, αναφέρει η υπηρεσία Magen David Adom, ενώ οι δύο ένοπλοι δράστες εξουδετερώθηκαν από την αστυνομία.

Υπενθυμίζεται πως στις 10 Φεβρουαρίου 2023, τρεις Ισραηλινοί σκοτώθηκαν και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν όταν ένας Παλαιστίνιος έριξε το αυτοκίνητό του σε στάση λεωφορείου στο Ραμότ, έναν ισραηλινό οικισμό στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε επί τόπου από αστυνομικό. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν δύο παιδιά ηλικίας 6 και 8 ετών και ένας 20χρονος άνδρας και η αστυνομία τότε χαρακτήρισε την επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια.